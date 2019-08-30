Перерасчет пенсий и оформление ДТП: что изменится с 1 сентября

Зафиксировать ДТП в онлайне

С начала сентября этого года автовладельцы смогут оформлять ДТП по европротоколу в режиме онлайн. Европротокол представляет собой упрощенный формат создания документов о ДТП без вызова сотрудников Госавтоинспекции.

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Такой формат доступен для тех дорожно-транспортных происшествий, в которых не причинен вред здоровью, а также в том случае, если участники аварии имеют действующие страховые полисы ОСАГО и у них нет разногласий по поводу обстоятельств произошедшего. Причиненный ущерб должен при этом оцениваться не выше 100 тысяч рублей — таков лимит выплат по ОСАГО. Для автомобилистов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга или Ленинградской области лимит выплат при оформлении ДТП по европротоколу составляет 400 тысяч рублей.

Заявление можно будет подать на портале госуслуг. Тем не менее желающие смогут по старинке заполнить документ в бумажном виде. Созданное заявление будет отправлено в страховую виновника аварии, а пострадавший сможет получить возмещение убытков.

За село прибавят тысячу

1 сентября завершается индексация пенсий. Пенсионный фонд РФ (ПФР) должен пересчитать размер дополнительных выплат к пенсиям жителям сел.

Пенсионерам со стажем работы в селе не менее 30 лет с начала года ежемесячно полагается надбавка в 25% к фиксированной пенсии. На надбавку вправе рассчитывать те, у кого в настоящее время нет работы. В Пенсионном фонде поясняли, что надбавка учитывается за работу в колхозах, совхозах и других организациях в сфере в животноводства, растениеводства и рыбоводства.

«Прибавка к пенсии сельских пенсионеров с 1 января 2019 года составляет 1,3 тыс. рублей в месяц, у получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу, – 667 рублей в месяц», — говорится на сайте ПФР.

Специально подавать документы для получения надбавки к пенсии не надо. С января размер фиксированной выплаты к страховой пенсии для лиц со стажем работы в сельской деятельности 30 лет с учетом индексации составляет 5,3 тыс. рублей, повышенный на 25% — 6,6 тыс. рублей.

Дроны по регистрации

Все, у кого есть беспилотники с максимальной взлетной массой от 250 грамм до 30 кг, в сентябре в обязательном порядке начнут подавать заявления в Росавиацию о поставке на госучет. Зарегистрировать дроны и квадрокоптеры нужно будет в течение 10 дней со дня совершения покупки, а в случае ввоза на территорию Российской Федерации — в течение 10 рабочих дней. Для этого понадобится приложить фотографию беспилотника.

Документы можно будет внести в режиме онлайн через портал госуслуг, через портал учета беспилотных воздушных судов или отправить почтой по адресу Росавиации. Нововведение вступает в силу через 120 дней после публикации постановления правительства России за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева 25 мая.

Передавшую информацию о БПЛА в базе данных будут хранить в течение 10 лет после снятия с учета. Владельцам нужно будет описать тип дрона, его серийный номер, техническую информацию, сведения об изготовителе и двигателе, а также оставить придется сведения о себе, в том числе номер телефона. Для каждого отдельного дрона необходимо будет новое заявление о постановке на учет. О том, какие меры будут приниматься, если владелец беспилотника его не зарегистрирует, в документе правительства не указано.

Росавиация начнет рассмотрение заявлений о регистрации БПЛА с 27 сентября.

Дроны и квадрокоптеры в последние годы становятся все популярнее. Количество поданных заявок в Госкорпорацию по организации воздушного движения в России на использование воздушного пространства для беспилотников постоянно растет. В 2015 году было выдано 6,3 тыс. разрешений, в 2016-м — 12,6 тыс., в 2017-м — 35 тыс.

Полагается, что к 2020 году будет выдано около 100 тыс. разрешений на полеты дронов на территории России.

Кроме того, с 1 сентября по-новому начнут бороться с перекупщиками билетов на культурные мероприятия. Отныне запрещается продавать билеты на концерты, в театры, цирки и музеи выше стоимости, указанной на нем.

Дополнительные услуги должны быть менее 10% от суммы. Также с начала сентября родителям не нужно будет приносить в детский сад справки из поликлиники. Их могут потребовать лишь живущим в регионах, где зафиксирована вспышка эпидемии.