Материнство для богатых: сколько стоят дети из пробирки

В настоящее в мире проживают около 6 млн человек, «рожденных из пробирки», свидетельствуют данные Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ). При этом большинство из таких малышей родились благодаря экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО).

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В России, согласно статистике Совета Федерации, насчитывается порядка 6 млн женщин и 4 млн мужчин, страдающих бесплодием. Причем с проблемой сталкиваются не только простые граждане, но и звезды. К примеру, дочку из пробирки растит с супругой артист театра и кино Евгений Дятлов. Звезда КВН и телеведущая Елена Борщева также стала матерью только после обращения к специалистам по ЭКО.

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Между тем, процедура ЭКО не дешевая, она обходится родителям до 500 тыс. рублей.

Как рассказал «Газете.Ru» директор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников, стоимость проведения ЭКО в первый раз колеблется от 120 до 250 тыс. рублей в зависимости от уровня медицинского центра. Вдобавок при необходимости женщина может купить донорские клетки в специализированном банке. Цена услуги – от 30 до 80 тыс. рублей.

«Если с первой попытки положительного результата достичь не удается, то клиент идет на повторную процедуру. В этом случае пациентка платит уже только за перенос и разморозку ранее взятого биоматериала. Это стоит около 50-100 тыс. рублей»,

— добавляет эксперт.

Теоретически забеременеть при помощи ЭКО женщина может и бесплатно. С 2016 году эта дорогостоящая технология вошла в программу госгарантий и предоставляется гражданам в рамках ОМС. Чтобы получить услугу по страховке необходимо прикрепиться к женской консультации, пройти обследование, получить необходимые документы и обратиться в комиссию по отбору пациентов.

Впрочем, полис ОМС не предполагает хранение криоконсервированных эмбрионов, которые необходимы для проведения повторного оплодотворения. Также страховка не покрывает сопутствующих затрат: приезд в центр из другого города, оплату гостиницы и необходимых медикаментов, признают эксперты.

Суррогатная помощь

Те родители, у которых попытки забеременеть при помощи ЭКО оканчиваются неудачно, прибегают к суррогатному материнству. Особенно много таких пар встречается среди звезд. Так, при помощи подобной услуги родителями двойняшек стали Алла Пугачева и Максим Галкин. Также в прошлом году пополнение в семье отмечал певец Дмитрий Маликов. Хоть пара официально не подтвердила информацию о суррогатной матери, но окружение звезды подтвердили, что чета Маликовых обращалась в специализированный центр.

Суррогатные матери подарили детей также зарубежным звездам. Счастливыми родителями таким образом в последнее время стали певец Элтон Джон, Сара Джессика Паркер и Робби Уильям. Причем даже звезда Instagram Ким Кардашьян решила рожать третьего ребенка не сама, а с помощью суррогатной матери.

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При этом суррогатное материнство обходится значительно дороже ЭКО, добавляют аналитики.

Только за вынашивание ребенка женщина просит примерно 900-950 тыс. рублей.Также суррогатной матери положены ежемесячные выплаты на питание и улучшение жилищных условий.

На них уходит еще 20 тыс. в месяц. Вдобавок с женщиной, которая будет оказывать подобные услуги, необходимо заключить договор, составление и подтверждение которого стоит порядка 150 тыс. рублей.

«В итоге суммарные затраты составляют примерно 2-2,2 млн рублей. Но сумма может выйти еще больше, если девушку для оказания услуги искало специализированное агентство или возникли трудности уже после рождения ребенка», — заметил собеседник «Газета.Ru».

Проблемы могут возникнуть при передаче ребенка его биологическим родителям, признают юристы. Дело в том, что в России пока не существует отдельного закона, который бы регулировал суррогатное материнство, а отдельные положения о нем закреплены сразу в нескольких законодательных актах.

Чтобы обезопасить себя от возможных сложностей, родители заключают с роженицей договор, в котором прописаны условия передачи ребенка. По закону женщина, которая вынашивает ребенка, имеет на него приоритетное право, отмечает юрист, член РАРЧ Константин Свитнев. Генетические родители смогут получить младенца только в том случае, если женщина напишет согласие на отказ от ребенка.

«Несмотря на то, что кровеносные системы эмбриона и матери не сообщаются и плод не имеет с женщиной связи, некоторые роженицы не хотят отдавать ребенка, уповая на якобы на психологическую привязанность. На практике они не отдают малыша, чтобы вытянуть с заказчиков как можно больше денег», — указывает эксперт.

В похожей ситуации до сих пор оказываются тысячи россиян, признают юристы. Так, в начале 2010 года жительница Ульяновской области Зинаида Ракова заключила договор с генетическими родителями из Тульской области. После рождения ребенка роженица зарегистрировала ребенка на себя, отказав в этом праве своим заказчикам. По ее словам, она привязалась к малышу, а биологические родители не имеют к нему отношения. В ответ семейная пара обратилась с иском в суд, который после двухлетней тяжбы встал на сторону роженицы.

Впрочем, постепенно судебная практика меняется в пользу биологических родственников, добавляет Владислав Мельников. «Примерно 1,5 года назад в России суд высшей инстанции при похожем споре отдал ребенка биологическим родителям, после того, как они доказали родственную связь с малышом. Таким образом создался прецедент и теперь все больше семей получают своих детей уже по судебному постановлению», — подчеркнул эксперт.

Но россиян пугают не столько серьезные трудности в отношениях с суррогатной матерью, сколько денежный вопрос. По данным Росстата, среднемесячная зарплата работников составляет 47,7 тыс. рублей. В итоге, чтобы прибегнуть к заказу ребенка «из пробирки» россияне вынуждены брать кредиты, признают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики.

В России банки не предоставляют льготные кредиты для оплаты суррогатного материнства или ЭКО, но в соседней Белоруссии такие программы имеются. Так, «Беларусбанк» выдает своим клиентам кредит на ЭКО по льготной ставке на пять лет.

Между тем россиянам зачастую не хватает средств на обеспечение уже имеющихся детей. По данным Минтруда, наиболее проблемными среди демографических и социальных групп являются семьи с детьми. Здесь уровень бедности превышает 22%. Кроме того, семьи с детьми составляют почти 80% от всех малообеспеченных домохозяйств. Похожая динамика наблюдается и среди многодетных родителей – бедными считаются 51% семей с тремя и более детьми.