Кадровая яма: миллионы россиян не соответствуют должности

В «квалификационную яму» в России попадает 33,9 млн человек. Это те люди, компетенции которых избыточны или недостаточны для выполняемой ими работы.

Проблема так называемой «кадровой ямы» является одной из главных проблем на рынке труда, говорится в докладедокладе BCG и World Skills,

который приводит РИА «Новости». Документ основан на статистике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

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При этом в нем говорится в том, что каждый третий работник в мире сталкивается с этой проблемой. Если взять статистику по всем странам, то в «квалификационной яме» находится около 1,3 млрд сотрудников. К 2030 году их число увеличится на 100 млн человек.

Так, в 2017 году из-за кадрового разрыва мировой ВВП недополучил $5 трлн.

Как отмечалось в опубликованном ранее исследовании Института Гайдара, РАНХиГС и Минэкономразвития, в России по специальности или функционально приближающимся к ней профессиям работают 56,8%.

Только у 11% респондентов высококачественное образование, а у 34% уровень образования оценивается как выше среднего.

При этом ранее сервис по поиску вакансий «Работа.ру» проводил опрос среди 333 российских компаний, касающихся overqualified-специалистов. Он выяснял, на каких условиях они готовы брать специалистов с избыточной квалификацией и каковы главные причины отказа таким соискателям.

Как выяснилось, большинство работодателей (93%) сталкивались с кандидатами, чьи навыки превосходили требования, заявленные в вакансии. Только 7% респондентов не приходилось рассматривать overqualified-специалистов.

Половина работодателей принимала таких специалистов на работу, но не предлагает им зарплату или должность выше, чем это изначально предполагалось в вакансии. 30% респондентов готовы предложить таким соискателям более высокую зарплату и должность или создать для них новые рабочие места.

11% работодателей отказывают кандидатам, чья квалификация выше их требований. Только 3% работодателей готовы предложить более высокую зарплату, но без повышения будущего работника в должности.

Самой распространенной причиной отказа (64%) overqualified-специалистам стало предположение работодателей о том, что для сотрудника работа будет временной. 28% респондентов уверены, что такому кандидату будет некуда расти в компании. Четверть работодателей с недоверием относится к причинам, по которым высококвалифицированный работник идет на понижение в должности и зарплате, свидетельствовали данные опроса сервиса.

Как пояснил «Газете.Ru» Александр Ветерков, заместитель генерального директора «Работа.ру», компания видит существенный разброс в опыте и знаниях соискателей по откликам на размещенную вакансию.

«Причем соискатели, которые имеют больший багаж знаний и умений, даже чаще готовы менять работу — они понимают, что могут больше, чем рядом работающие коллеги. Или у них появляются более высокие запросы по зарплате, что не всегда готов поддержать работодатель», — говорит эксперт.

С другой стороны,

большому количеству работодателей приходится свыкаться с тем, что у них работают люди недостаточной квалификации, и это сдерживает развитие компании.

В ближайшем будущем можно ожидать изменений в образовании и рост количества организаций реально дающих знания и умения, а не только корочку курсов повышения квалификации. Тем более, что такой запрос существует, добавляет эксперт.

Между тем у россиян в будущем прибавится проблем в поиске работы. Около 15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке. Об этом URA.Ru заявлял ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

«У нас порядка 15 миллионов человек работают в профессиях, не требующих никакой квалификации. Это продавцы, охранники, водители. Очевидно, что этот труд скоро будет не востребован»,

— говорил Шеин.

Как отмечал депутат, исчезновение профессий связано напрямую с технологическим прогрессом. Теперь к работе все больше относятся не как к необходимости, а как к творчеству. Поэтому востребованным останутся те специальности, частью которых является сопереживание и эмпатия, считает Шеин.

В Высшей школе экономики (ВШЭ) при этом отмечали, что исчезновение профессий может быть связано с автоматизацией процессов. Массовые профессии будут заменены цифровыми сервисами, поскольку монотонный умственный труд можно заменить алгоритмами.