Россия засудит Boeing: подан первый иск из-за 737 MAX

Лизинговая компания «Авиакапитал-сервис», дочернее предприятие «Ростеха», подала иск в окружной суд округа Кук (штат Чикаго) на корпорацию Boeing, обвинив американского авиапроизводителя в намеренном сокрытии информации относительно летной пригодности самолетов Boeing 737 MAX 8. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документы суда.

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Отмечается, что поданое исковое заявление является первым для корпорации Boeing.

По информации издания, речь в иске «Авиакапитал-Сервиса» о том, что Boeing «намеренно» не раскрыл информацию о летной годности самолетов 737 MAX потенциальным заказчикам, чтобы поощрить их к сделке.

«Авиакапитал-сервис» в исковом заявлении подчеркнула, что «две катастрофы, унесшие жизни людей, были вызваны халатностью со стороны Boeing не только в результате разработки самолета, при которой были допущены ошибки, но также и утаиванием критически важной информации от американского авиарегулятора при прохождении сертификации».

Лизинговая компания до приостановки полетов 737 MAX 8 в марте этого года заказала 35 самолетов этого типа, но теперь настаивает на отмене данной сделки и требует вернуть ей сумму в размере $115 млн, в которую входит внесенная по сделке предоплата $35 млн с процентами, а также компенсация в $75 млн за упущенную прибыль.

Кроме того, компания намерена добиться от Boeing выплаты штрафа, сумма которого не указывается.

Как указал адвокат российской компании Стивен Маркс, Boeing предложила ранее выплатить компенсацию, однако ее размер оказался недостаточным, поясняет издание. По его словам, одним иском дело не ограничится — в настоящее время ряд других клиентов американской корпорации готовит схожие иски.

Напомним, полеты Boeing 737 MAX были приостановлены весной в связи с тем, что менее чем за год разбились два самолета этого типа. Первый — в Индонезии в октябре прошлого года, второй — в Эфиопии в марте этого. В общей сложности в двух авиакатастрофах погибли 346 человек.

В настоящее время в США и ряде стран мира, включая Россию, полностью приостановлена эксплуатация Boeing данного типа из соображений безопасности.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что полеты на Boeing 737 MAX не возобновятся по меньшей мере до конца года из-за обнаружения новой проблемы с управлением. К тому же придется заново проходить испытания американского регулятора FAA. Сертификация самолета в США не означает автоматического разрешения на полеты по всему миру, поэтому Европейское агентство гражданской авиации (EASA) также требует провести собственные тесты. До момента устранения всех неисправностей самолет в воздух не поднимется.

Публикация квартальных отчетов показала, что от скандала с Boeing 737 MAX крупные убытки несет не только производитель, но и авиакомпании. American Airlines сообщила, что простой самолетов обойдется ей в $350 млн, Southwest Airlines — не менее $200 млн, а Norwegian Air — примерно в $60 млн. Сама Boeing уже заявила, что может потерять только от простоя около $1 млрд.

Кроме того, авиакомпании уже просят компенсацию у Boeing за задержку заказов и убытки, вызванные катастрофами с участием 737 MAX. Немецкая туристическая компания TUI уже ведет переговоры с Boeing о компенсации — компания жаловалась на сокращение прибыли на $161 млн из-за простоя 15 самолетов 737 MAX— к концу финансового года (до октября) туроператор прогнозирует убыток в 300 млн евро.

А индийский бюджетный перевозчик SpiceJet включил компенсацию от Boeing за снятые с эксплуатации самолеты 737 MAX в свою отчетность — в выручку компании за отчетный период включен условный доход в размере 1,14 млрд рупий ($15,9 млн). Такая сумма получилась за счет расходов, понесенных при аренде воздушных судов 737 MAX.

Китайские перевозчики уже оценили свои потери из-за простоя лайнера в $500 млн. Минфин США отмечает, что проблемы корпорации Boeing привели к снижению ВВП страны.

Ранее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты уже неоднократно подтверждали, что Boeing терпит огромные убытки из-за простоя самолетов 737 MAX. Кроме того, по мнению аналитиков, требования о компенсациях вполне обоснованы, поскольку авиация — это всегда долгосрочная перспектива, а проблемы Boeing могут серьезно затянуться.

Кроме того, аналитики не исключают, что в будущем Boeing придется обратиться даже за господдержкой.