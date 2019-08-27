Новый пакет санкций: России перережут экспорт?

Первичные санкции по «делу Скрипалей» были введены в соответствии с законом США о чрезвычайных международных экономических полномочиях — International Emergence Economic Power Act (IEEPA) от 1977 года. Эти санкции заключались в прекращении финансовой помощи России и ее банкам, в запрете экспорта технологий, имеющих военное применение (электронных устройств и комплектующих двойного назначения).

При этом ущерб от последних санкций никто из банков России не ощутил, так как аналогичный запрет действует уже с августа 2014 года, с самой первой волны санкций со стороны США.

Что далее говорит этот закон? Что если в течение трех месяцев правительство страны, попавшей под санкции, не прекратило использование химического оружия; не предоставило гарантий его дальнейшего неприменения; не допустило на свою территорию инспекторов ООН или других международных организаций, то президент США обязан применить три из шести мер, предусмотренных в рамках соответствующего пакета вторичных санкций.

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То есть Дональд Трамп должен ввести новый пакет санкций — это не вопрос его личного мнения и выбора, к введению санкций его обязывает норма закона.

Поэтому Трамп ввел второй пакет санкций. Но с виду они очень уж мягкие.

Первый пакета второго этапа, который вступил в силу неделю назад, 19 августа, означает запрет на получения от России помощи от МВФ и на передачу нашей стране ряда технологий. Это уже не новость для России, такие запреты уже входят в состав ранее объявленных санкций.

С 26 августа этого года Госдеп запретил покупку госдолга России, номинированного в валюте.

Российские биржи уже давно отыграли «санкционный» фон. Торги на Московской бирже 26 августа закрылись в минусе, рубль упал. Цена доллара превысила отметку 66 – 66,06 руб., а курс евро – 73,41 руб. Индекс Мосбиржи при закрытии составил 2 658,24 (минус 0,09%), индекс РТС – 1 268,25 (минус 0,02%). Более значимым является внешний фон – инвесторы сохраняют слабую надежду на урегулирование торговых споров между США и Китаем. Вместе с тем растет напряженность в Юго-Восточной Азии – на фоне протестов в Гонконге. Не нужно списывать со счетов и прогнозы по развитию российской экономики. Накануне Минэкономразвития снизило прогноз по росту доходов населения в 2019 году с 1% до 0,1% (фактически, роста не будет шестой год подряд). Рост ВВП прогнозируется на уровне 1,3%, инфляция – 3,8%.

Согласно распространенной минфином США директиве, вводится в действие запрет на участие в первичном рынке облигаций российского суверенного долга, номинированных в валюте, и на предоставление кредитов российскому правительству, также номинированных в валюте.

То есть запрет на покупку ОФЗ – а они выпускаются в рублях – Госдеп пока не водил.

Запрет распространяется на все американские банки. Под термином «американские банки» подразумеваются все финансовые компании, зарегистрированные в юрисдикции США. Это кредитные и инвестиционные банки, брокерские компании, компании, работающие на рынке форекс, инвестиционные и пенсионные фонды. При этом пенсионные фонды в США обладают значительными активами и выступают крупными инвесторами. Так, активы крупнейшего фонды — Social Security Trust Funds (Балтимор) – на 2016 год (последняя отчетная дата) составляли почти $2,9 трлн. А фонда калифорнийских госслужащих California Public Employees Retirement System – $370 млрд.

При этом американские компании и банки сохраняют возможность покупать евробонды России на вторичном рынке.

Санкции вводятся как минимум на один год и могут быть отменены президентом США в том случае, если государство, против которого они были введены, предоставит гарантии дальнейшего неприменения химоружия, допустит международных инспекторов и возместит ущерб, понесенный пострадавшими.

Но это еще не все из тех мер, которые могут быть применены по отношению к России. Кроме того, есть еще и санкции в соответствии с законом о чрезвычайных международных экономических полномочиях, которые подразумевают запрет на покупку нового российского госдолга, запрет на операции с долларом США для российских госбанков. Это Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, ВЭБ.

Запрет на покупку российского госдолга означает запрет американцам на транзакции с новыми российскими государственными бумагами сроком обращения более 14 дней: любыми бумагами ЦБ, ФНБ, Казначейства, их агентов или аффилированных лиц, а также госбанков. Президенту США дано право определять, какой российский долг считать суверенным. Ограничения распространяются на долг, выпущенный через 180 дней после вступления закона в силу.

Пока эти санкции не введены. Но через три месяца Трамп или конгресс могут о них вспомнить.

Может ли президент США понизить статус дипломатических отношений между нашими странами? Может. Для двух ядерных держав разрыв отношений означает сигнал к началу холодной войны, поэтому на полный разрыв отношений с Россией – вплоть до отзыва посла – Трамп не пойдет.

Финансовой помощи банкам России Штаты не оказывают уже более 4 лет.

Выбор оставшихся мер невелик – или прекратить импорт, или запретить экспорт, — и любой выбор – один другого хлеще. Тем более, что мы и так через день слышим угрозы о закрытии строительства трубопровода «Северный поток». При этом Россия поставляет за рубеж 250 млн тонн нефти в год – и эти цифры после введения санкций не изменилась. Поэтому-то нас и могут ударить по самому больному месту – по экспорту нефти и газа, так как от наших поставок топлива за рубеж сами США не зависят. Но остается отрытым такой вопрос – поддержит ли эти санкции Европа? Ведь до 40% поставок в Европу нефти, газа и угля – российские.

Во вторник торги на российской бирже открылись падением. Индекс ММВБ теряет 0,2% на момент сдачи заметки. Курс доллара вновь выше 66 рублей.