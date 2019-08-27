Экология земли: как почву очищают от отходов

Музыкант, инженер и строитель

Вячеслав Куми признается, что совершенно не планировал заниматься экологией и природоохранной деятельностью – в детстве он увлекался музыкой и танцами, а кроме того, был радиолюбителем. Поэтому он выучился на инженера радиолокационных устройств, однако затем жизнь преподнесла ему сюрприз: в конце 1980-х – начале 1990-х годов Россия сделала крутой поворот от коммунизма к капитализму, а Вячеслав Куми – от радиоэлектроники к бизнесу.

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«Я в бизнесе с 1990 года, а на экологию мы переключились в 2002 году. Мы занимались строительством – кровельными и гидроизоляционными работами. И у одного из заказчиков была проблема: нужно было почистить резервуарный парк и утилизировать накопленные отходы. Так мы в первый раз погрузились в тему экологии», — вспоминает предприниматель.

Сразу же встал вопрос о том, каким образом и куда деть эти отходы, как их перевезти и закачать из машины. В результате возникли некие проблески технологии, а мышление стало работать в этом направлении, рассказывает Вячеслав Куми. В 2003 году в Самаре произошли две крупные аварии на объектах «Транснефти», и компания бизнесмена была в субподряде у организации, занимавшейся ликвидацией прорывов.

«Там мы приобрели опыт работы с загрязненной почвой. В том же году создали отдельную компанию «Эмульсионные технологии». Основным видом деятельности было производство гидроизоляционных материалов, битумных эмульсий и кровельные работы, а два объекта, где мы выполнили первые заказы, позволили также задуматься о работе в области экологии», — говорит он.

В 2004 году компания получила первую лицензию, тогда еще в Ростехнадзоре, и бизнес начал развиваться. Одной из первых разработок бизнесменов, выполненных совместно с учеными, стал гумино-минеральный комплекс «Гумиком». Сотрудники компании научились выделять и производить гуминовые кислоты, а также начали всевозможные опыты по внедрению этих технологий в сельском хозяйстве и экологии.

Гуминовые препараты, как упрощенно объясняет Вячеслав Куми, – это стимулятор и, можно сказать, антидепрессант для растений. «В самих методах работы в экологии и сельском хозяйстве мы искали вещества, близкие к природным, то есть то, что сама природа придумала для решения этих задач. А природа, на самом деле, придумала не так уж много вещей», — констатирует он. Первая группа – гумино-фолиевые кислоты в почве, которые влияют на питание растений, регулируют влажность почвы и так далее. Вторая группа – это микробиология, то есть почва живет, пока в ней есть микроорганизмы, а если их убрать, то она превратится в мертвый субстрат.

На сегодняшний день у компании «Эмульсионные технологии» есть такие биологические методы переработки отходов, как препараты для работы с нефтезагрязненными грунтами, фенолсодержащей почвой, стойкими органическими загрязнителями (например, пестицидами), продуктами производства отравляющих веществ, трансформаторными маслами и так далее.

«Отмечу, что мы работаем не с самим веществом, а с почвой, подвергшейся воздействию этих веществ. Мы проводили эксперименты и опыты с почвами, испорченными сельхозработниками – там, где пестициды использовались неправильно и убили всю почвенную микробиологию. Соответственно, необходимо сначала снять токсичность, а затем заселить грунт полезными бактериями», — рассказывает предприниматель.

Недавно компания получила грант в 20 млн рублей на совместное использование нескольких препаратов для органического земледелия. Чтобы получить эти деньги, «Эмульсионные технологии» около 7 лет зарабатывали себе имя – участвовали в выставках, активно заявляли о себе, и, наконец, компанию заметили. «По меркам нашей компании это не очень большая сумма, и для реального развития этого направления и вывода его на рынок необходимо в 10-20 раз больше денег. Но и это хорошо, начало положено», — говорит про грант Вячеслав Куми.

Помощь в работе бизнесмену также оказывает корпорация МСП. «Мы активно пользуемся консультациями Корпорации МСП на различные темы – это связано и с экспортом, так как мы планируем наладить и внешнюю торговлю, и с возможным финансовым взаимодействием (в виде гарантий или прямого финансирования). Также мы обсуждали поддержку в плане контактов с крупными игроками рынка наших услуг – РЖД, Транснефть, Роснефть и так далее. Кроме того, мы используем Портал Бизнес-навигатора МСП для проверки потенциальных контрагентов, чтобы избежать неприятных неожиданностей», — подчеркивает он.

Земля без отходов

Есть два варианта для работы с загрязненными грунтами – когда это происходит на месте и когда производится выемка загрязненного грунта, а затем его доставляют на специализированную площадку. Во втором случае сотрудники компании привозят и выкладывают грунты, вносят структураторы (навоз, солому или переработанный грунт, который повторно вовлекается в процесс) для создания благоприятных условий жизнедеятельности микрофлоры, а также приводят смесь в соответствие с технологическим регламентом по влажности, содержанию азота, калия и фосфора.

Затем в почву вносят препараты – сначала гуминовые, потом биопрепараты, и периодически перемешивают почву, следят за температурой и влажностью. Дальше свою работу делают бактерии, а работники только иногда ворошат грунт и его поливают.

Потом специалисты отбирают пробы почвы и измеряют уровень снижения концентрации вредных веществ. Если он соответствует требуемым показателям, то грунт либо перемещается обратно на места выемки, то есть возвращается заказчику, либо идет на рекультивацию выемок грунта возле полигона компании – рядом с ним были выемки глины, и бизнесмены восстанавливают рельеф.

Среди сотрудников «Эмульсионных технологий» есть два кандидата наук, но в области научных разработок компания придерживается субконтрактного метода работы. «У нас есть порядка 12-14 институтов, с которыми мы плодотворно сотрудничаем – например, Институт биохимии и физиологии микроорганизмов имени Скрябина, пермский филиал Академии наук, МГУ, бывший Институт экологии человека имени Сысина и так далее», — рассказывает Вячеслав Куми.

По многим программам, связанным с фенолом или стойкими биологическими загрязнителями, основным заказчиком выступает государство, потому что ему принадлежат загрязненные земли. Разработка препаратов для борьбы с такими загрязнителями занимает полтора-два года. Компания работает в 44 регионах России – от Нарьян-Мара в Ненецком автономном округе до Окской губы, Сахалина и Хабаровского края, а в Центральной части России – в Оренбургской и Самарской областях, Башкирии, Татарстане и Ставропольском крае.

Производство находится в Самарской области. Так как компания производит препараты только под собственные нужды, то предприятие совсем небольшое, ориентированное на малотоннажное производство. Все установленное оборудование - отечественного производства, на нем работают всего 6 человек, больше и не нужно, так как производство автоматизировано. «На самом деле все технологии наращивания биокультуры были разработаны еще лет 100 назад, так что здесь ничего нового мы не придумали. Зато ноу-хау есть в методике, то есть в рецептуре – например, те штаммы, которые являются основой нашего биопрепарата», — говорит глава компании.

По его словам, есть всероссийский институт, где лежат коллекции биоорганизмов. Поэтому если сотрудники компании выделяют и идентифицируют организм, который уже есть в общем каталоге, то они просто делают ассоциацию этих организмов, соответствующих их препарату. Когда необходимо что-то произвести, специалисты берут институт из этой коллекции и используют как закваску, из которой у себя выращивают биокультуру. Все очень просто, и практически не отличается от процесса производства кваса, шутит Вячеслав Куми.

«А вот когда мы занялись фенольной группой отходов или полихлорированными бифенилами (ПХБ), мы обнаружили новые микроорганизмы, которые до нас в природной среде никто не находил. Эти находки были защищены патентами на мое имя. Работать с ними можно только по нашему разрешению», — отмечает бизнесмен. Например, производители тестеров на различные группы веществ обращались к Вячеславу Куми, как к обладателю патента.

В компании постоянно работает порядка 60 человек, плюс в сезон бизнесмены привлекают дополнительную рабочую силу. Что касается стоимости услуг «Эмульсионных технологий», то тут все зависит от массы переменных – от географии, компании-собственника отходов, трудоемкости работ и так далее. Один и тот же отход может стоить и 2,5 тысячи рублей, и 40 000 рублей (например, в удаленной точке на крайнем севере).

Останавливаться на достигнутом компания не собирается – у «Эмульсионных технологий» есть большие планы на будущее. «У нас много разработок – например, технология препарата «Гумиком БИО» требует внедрения, мы расширяем производство, и по этому поводу есть много задумок. В области экологии мы сейчас вплотную занялись проблемой именно термических методов утилизации: это сушка, сжигание, выпаривание и так далее», — говорит Вячеслав Куми.