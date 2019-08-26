Дания не помешает: «Северный поток — 2» готов на три четверти

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG сообщила, что газопровод построен на три четверти.

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«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1855 километров газопровода «Северный поток — 2». Это около 75% от общей протяженности двух ниток», — говорится в сообщении.

Как отметили в компании, строительство продолжается в территориальных водах России, прокладка обеих ниток в водах Германии и Финляндии завершена.

«Строительные работы на береговых участках в Германии и России находятся на продвинутом этапе»,

— подчеркивается в пресс-релизе.

Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в Германию. Его мощность составит 55 миллиардов кубометров в год.

Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

В консорциум по строительству трубопровода помимо австрийской компании OMV входят французская Engie, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и немецкие Uniper и Wintershall. Учредитель и владелец контрольного пакета акций является «Газпром».

Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

Как заявил ранее инвестор «Северного потока — 2», первый газ будет поставлен к полуночи 31 декабря 2019 года. Об этом рассказал глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.

«Я не вижу никаких задержек со стороны датских властей. По моему мнению, мы по-прежнему укладываемся в бюджет и сроки. Мы вынуждены ждать их [датских властей] решения»,

— ответил CEO OMV Райнер Зеле в эфире Bloomberg в конце июля.

Между тем Дания до сих пор не выдала разрешения на прокладку газопровода по ее территории.

В Датское энергетическое агентство ранее было подано три заявки по маршруту газопровода, но ни по одной Копенгаген не ответил. Позиция Дании – это единственное серьезное препятствие на пути строительства газопровода. «Зависшее в воздухе» ни да, ни нет от датской стороны является последним препятствием на пути строительства нового газопровода.

Все остальные разрешения в других юрисдикциях, через которые пролегает газопровод из России в Германию, оператором «Северного потока — 2» Nord Stream 2 давно получены.

В пресс-службе Nord Stream 2 «Газете.Ru» ранее отмечали, что в настоящее время Nord Stream 2 рассматривает прокладку двух маршрутов через исключительную экономическую зону Дании, находящихся «вне юрисдикции МИД Дании». Это маршруты к северо-западу и юго-востоку от Борнхольма.

При этом Financial Times на этой неделе со ссылкой на высокопоставленный источник писала, что если Дания не выдаст разрешение на прокладку газопровода в ее акватории в августе, то сроки реализации будут сорваны, и к новому году газ пущен не будет.

Точно сказать, когда заработает «Северный поток — 2», — нельзя, говорят опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

В «Газпроме» уже давно и открыто говорят об убытках в связи с реализацией проекта. Однако удастся ли их взыскать с Копенгагена- большой вопрос.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты убеждены, что Дания не сможет помешаться строительству газопровода.

«Учитывая, что газопровод уже уложен на 1440 км., вряд ли позиция Дании остановит начавшееся строительство или тем более заблокирует проект. Что касается слушаний, то это стандартная процедура для европейских стран после выборов, особенно когда их выигрывает оппозиция», — говорил «Газете.Ru» Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер».

По словам аналитиков, позднее Москва сможет предъявить Копенгагену сумму к компенсации за задержку, поскольку инвестиции в проект уже сделаны и есть конкретная дата завершения проекта. Однако, как неоднократно признавали эксперты, вопрос с компенсацией для России будет сложным и может затянуться.

Однако с точностью определить, когда заработает «Северный поток — 2», — нельзя.

При этом компании-инвесторы проекта ранее говорили о том, что газопровод будет достроен до конца 2019 года.

Хотя газопровод вполне может быть построен к концу году, вряд ли первый газ по нему будет пущен.

Первые поставки газа к новому году, скорее, будут в рамках пусконаладочных работ, но это не говорит о том, что на 1 января «Поток» заработает на полную мощность, заявлял ранее в беседе с «Газетой.Ru» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«В любом случае с 1 января 2020 года на полную мощность в 55 млрд кубов «Северный поток — 2» работать не сможет, вполне возможно, что к этому моменту еще будут продолжаться пусконаладочные работы, во время которых как раз и происходит заполнение трубы газом, проведение испытаний, подача давления, то есть первые поставки как раз и идут в рамках пусконаладочных работ»,

— отмечает собеседник «Газеты.Ru».