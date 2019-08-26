«Не хватает на еду»: как выживают студенты за рубежом

Ежегодно порядка 1,5% всех студентов из России уезжают за границу, чтобы получить иностранное образование, свидетельствуют данные ЮНЕСКО. Так, в прошлом году в иностранные вузы поступили порядка 57 тысяч россиян. Между тем, согласно данным Росстата за 2018 год, всего выпускников школ было 4,2 млн.

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Чаще всего россияне отправляются за заграничной корочкой в Канаду, Нидерланды и Швейцарию, рассказывали опрошенные «Газетой.Ru» образовательные центры по обучению за рубежом. Также популярны среди российских выпускников вузы США и Великобритании, которые в последние пять лет все же сдают позиции.

В качестве основных причин потери интереса специалисты называют «прохладное отношение» к россиянам со стороны местных жителей и необоснованно высокие цены на образование. К примеру, в Великобритании стоимость года обучения с 2014 года выросла на треть, и сейчас составляет в среднем $40 тыс. в год. В США за один курс университета придется отдать около $50 тыс. Впрочем,

в эту стоимость не входят дополнительные занятия в течение года, учебные пособия и затраты на питание.

Также в ряде университетов отдельно придется оплачивать проживание в кампусе или в съемной квартире, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» россиянка Анна, которая второй год обучается в по программе магистратуры в Лондонском университете королевы Марии.

«Арендовать неплохую квартиру не в центре Лондона, но в шаговой доступности от метро стоит примерно 1,5 тыс. фунтов ($1850 – «Газета.Ru») в месяц. Есть еще вариант проживания в кампусе от университета. Стоимость недели пребывания в комнате с удобствами составляет около 120 фунтов, что выгоднее, чем снимать квартиру. Но существует очередь на кампусы, поэтому получить место к учебному году удается далеко не всем», — отмечает она, подчеркивая, что ей приходится подрабатывать, чтобы оплатить квартиру и покрыть расходы на питание.

«В прошлом году подрабатывала ассистентом в одной крупной консалтинговой компании, платили, конечно не особо хорошо, но мне хватало, к тому же это был опыт по специальности.

Несмотря на то, что учебу оплачивают родители, и они же выделяют мне деньги на расходы и питание, этого все равно не хватает. Лондон – дорогой город, поэтому приходится выкручиваться»,

— признает россиянка, добавляя, что в месяц проживания обходится минимум в 2-2,5 тыс. фунтов ($2450 – $3000).

Похожая история наблюдается и в Италии, отмечают российские студенты. По словам Анастасии, которая получает второе высшее образование в Римском университете Ла Сапиенца, снимать жилье приходится за свои деньги.

Средняя стоимость квартиры-студии в Риме составляет порядка €800, а жилье в центре города стоит дороже примерно на 25-35%.

«При этом я не плачу за обучение, так как получила на грант от университета. Но мне нужно оплачивать проживание и ежегодный студенческий взнос в размере €175. Также приходиться тратить деньги на платные дополнительные курсы по итальянскому языку и покупать за свой счет учебные пособия», — говорит студентка.

«Платная» стипендия

Между тем шанс получить образование за рубежом бесплатно все же существует, признают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

По словам директора Global Dialog Вячеслава Лычагина, право на бесплатное образование для иностранцев, в том числе и для россиян, предоставляют ряд европейских стран, включая Италию, Чехию, Францию и Германию.

«Но тут нужно учитывать, что обучение идет только на местном языке, а абитуриент обязан предварительно сдать экзамен на знание языка. Но и в этом случае без солидного капитала не обойтись. Например, для немецких вузов нужно предоставить справку о наличии на счету не менее €10,3 тыс. в качестве гарантии, что ученику будет на что жить во время обучения», — обращает внимание Лычагин.

Единственной страной ЕС, где можно прослушать курсы на английском языке бесплатно, считается Норвегия. Подобные программы бакалавриата и магистратуры существуют даже в топовых вузах Осло и Бергена. Также часть вузов Дании предоставляют ряд бесплатных курсов на английском языке, но они в основном касаются инженерных и технических специальностей.

При этом основным показателем знания языка считается сертификат TOEFL, без которого на бесплатную программу не попасть. Сдать тест можно в специализированных центрах в 30 городах России, а стоить сертификат будет $260. Если хочется попасть в британские вузы, придется сдать IELTS, который стоит примерно $250.

Кроме того, всем студентам, вне зависимости от формы обучения, необходимо оплатить ежегодный семестровый взнос. В Европе он колеблется в диапазоне от €150 до €1,5 тыс. Обычно эти деньги уходят на оплату членства в Союзе студентов.

«Членство дает возможность бесплатно посещать библиотеку и спортзал. Также по членской карточке можно получить скидки в столовой, на проездной и в некоторых книжных магазинах», — рассказывает студентка Анастасия.

Если хочется получить образование в вузах Великобритании, то придется все же придется заплатить за обучение. Однако часть университетов дают скидки ученикам-отличникам. Дисконт может составить до 50% от стоимости обучения, говорят эксперты.

Грантовая поддержка

Также можно претендовать на получение денежного гранта от вуза. Одну из самых гибких систем грантов применяют в США, отмечают в Global Dialog. В частности, в университетах Лиги Плюща предусмотрена особая категория материальной поддержки для нуждающихся студентов. Например, если доход семьи учащегося менее $65 тыс. в год, то стипендия полностью покрывает обучение.

Плюс есть программа Fulbright, рассчитанная на магистратуру. На нее могут претендовать кандидаты не старше 30 лет, иметь высшее образование и предоставить сертификат TOEFL на 80–100 баллов в зависимости от специализации. Программа покрывает все издержки студента, однако выдается очень ограниченному кругу лиц: конкурс превышает тысячу человек на место.

Также можно получить финансовую поддержку с помощью европейской грантовой программы Erasmus. При этом она подходит только тем студентам, которые уже получили диплом бакалавра. При этом еще учитывается опыт работы по выбранной специальности и письма-рекомендации от бывших преподавателей.

Китай, который набирает популярность у студентов по всему миру, традиционно считается одним из самых доступных вариантов. Стоимость обучения в китайских университетах составляет $2-5 тыс. в год за программы бакалавриата. В соразмерную сумму обойдется и магистратура. Плюс для россиян есть стипендиальные программы, но и они покрывают не более 75% обучения.

«С учетом всех грантов назвать образование полностью бесплатным все же нельзя. Даже если вуз полностью покрывает стоимость обучения, платить за жилье и питание нужно будет самому студенту.

Если учесть, что уровень жизни в ключевых странах ЕС намного выше, чем в России, то россияне должны быть готовы к значимым издержкам», — заключил Вячеслав Лычагин.