Опередили США: компании из Китая скупают «Мотор Сич»

Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода «Мотор Сич» — единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей. Организации уже подали документы по этой сделке на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). «Китайские компании уже купили акции. Теперь решение за АМКУ. Когда оно будет — мы не знаем», — сообщил директор по связям с общественностью предприятия Анатолий Малыш телеканалу «Общественное ТВ».

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24 августа стало известно о том, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предпринял попытки предотвратить покупку Китаем украинского предприятия. Об этом сообщала газета The Wall Street Journal со ссылкой высокопоставленного чиновника администрации страны.

Как пояснил источник, приобретение данного завода обеспечит Пекин важными оборонными технологиями. Также, по словам представителя администрации, участие Болтона в данном вопросе свидетельствует о большом значении сделки для национальной безопасности США. «Все это является составной частью стратегии национальной безопасности и национальной обороны. Речь идет о стратегическом соревновании с Китаем»,

— рассказал чиновник.

Кроме того, чиновник сообщил о том, что в конце августа состоится встреча Болтона с руководством «Мотор Сич», которую назначила американская сторона.

В свою очередь украинский журналист Юрий Бутусов объяснил недовольство США тем, что приобретение «Мотор Сич» позволит Китаю стать опасным конкурентом в гонке вооружений. «Покупка украинского завода позволит Китаю совершить огромный технологический скачок в вертолетостроении и со временем вырваться в лидеры в мировом вертолетостроении», — отметил публицист на своей странице в фейсбуке.

Он выразил уверенность, что китайские компании не оставят производство на территории Украины, поэтому Киеву необходимо сотрудничать с Вашингтоном. «Завод после выкачки технологий наверняка будет уничтожен, китайцы скупают технологии, им не нужны рабочие места в Украине. Надо защитить предприятие, сохранить производство в Украине. Без обеспечения этих условий Антимонопольный комитет должен отказать в оформлении сделки», — заключил Бутусов.

США стали оказывать давление на «Мотор Сич» после того, как 7 июня китайские компании и Украина в лице «Укроборонпрома» сообщили о том, что зарубежные организации намерены разделить между собой 50% и 25% акций предприятия. По данным WSJ, компания Skyrizon Aircraft занимается строительством завода в Чунцине на юго-западе КНР, который поможет освоить мощности украинского предприятия.

Отметим, что весной 2018 года 56% акций «Мотор Сич» арестовали по решению суда в рамках расследования дела об умышленном разрушении предприятия, главным фигурантом которого являлся президент и генконструктор компании Вячеслав Богуслаев.

По версии следствия, глава предприятия продавал акции китайской компании Beijing Skyrizon Aviation Industry, чтобы ликвидировать завод на территории Украины и вывести его за границу. Руководство завода отвергало обвинения, объясняя свои действия тем, что «Мотор Сич» является акционерным обществом с частной формой собственности, акции которого находятся в распоряжении отдельных лиц.

В свою очередь генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что данным производством занимается Служба безопасности Украины. «Большая часть акций, которые были ранее выведены на оффшорные компании, была передана в собственность в неустановленном законодательством порядке»,

— рассказал глава ведомства, передавал украинский «Интерфакс».

Он подчеркнул, что заводы оборонного комплекса страны должны отчитываться о том, как они распоряжаются акциями, соответствующим учреждениям. Кроме того, руководство «Мотор Сич» подозревают в преступлении по другой статье: следствие проверяет информацию о возможном хищении средств, которые Киев дал заводу на выполнение государственного оборонного заказа. «Речь идет о вероятном завышении цен на двигатели и дальнейшем выведении средств через фиктивные структуры, в том числе путем использования так называемых «мусорных акций», — отметил Луценко.

Ранее следователи в июле 2017 года следователи провели обыски на предприятии и в домах основных фигурантов дела, в результате чего силовики изъяли около $500 тыс. и большое количество антиквариата. Об этом сообщала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в фейсбуке.