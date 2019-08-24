«Говорят, но не довариваются»: что не так с саммитом G7

Первый день саммита группы G7 во французском городе Биаррице, популярном месте среди туристов и серферов около франко-испанской границе, завершился. 24 августа состоялась пресс-конференция для журналистов, а лидеры мировых стран прилетали на курорт и делали первые заявления.

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Кроме прибывших на форум политиков из Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и Канады, в мероприятии также принимают участие представители Австралии, Индии, Чили, ЮАР и некоторых других стран.

При этом, несмотря на то, что Китай и Россию на саммит не пригласили, мировые лидеры обсуждают их.

Ключевым будет второй день – 25 августа, однако и в первый не обошлось без громких заявлений.

Так, в первой половине дня мировые политики обсуждали идею позвать на следующий саммит «семерки» Россию. Ранее президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон заявляли, что считают такой шаг целесообразным.

По данным телеканала CNN, Трамп даже может выступить с такой инициативой в Биаррице.

Пока таких заявлений от Трампа, который со своей женой Меланьей прибыл на саммит, дождаться не удалось. Однако прозвучали другие идеи.

Так, глава Европейского совета Дональд Туск предложил пригласить на следующую встречу Группы семи Украину вместо России.

«Если уж речь идет о повторном приглашении России, то я скажу, что причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, все еще актуальны. Сегодня я постараюсь убедить своих собеседников, что лучше пригласить Украину в качестве гостя на следующий саммит G7»,

— сообщил политик.

Он даже поделился, что у него уже состоялся телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, в ходе которого президент выразил заинтересованность в G7.

Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген в свою очередь отметила, что возвращение к прежнему формату Группы будет ошибкой, так как это даст Москве «неверный сигнал».

Трамп и Макрон, у которых в первый день саммита состоялся обед за столом с розами, по поводу инициативы вернуть Москву в G8 отмолчались.

Они были заняты двусторонней повесткой. По словам американского лидера, несмотря на некоторые разногласия, они с французским коллегой хорошо ладят, даже имеют особые отношения.

«У нас с Эмманюэлем, на самом деле, много общего. Мы были друзьями в течение долгого времени», — заявил Трамп.

Снимавшие двустороннюю встречу телекамеры при этом зафиксировали улыбку Макрона.

Но это ничего не значит. В кулуарах и даже открыто на пресс-конференции в рамках саммита обсуждали совсем в другом ключе эти двусторонние отношения. У Трампа с Макроном давно назревает конфликт.

Так, ранее американские СМИ сообщали, что президент США хотел бы поговорить с французским лидером о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, который был введен летом Парижем и затронул американских IT-гигантов. При этом Трамп угрожал обложить дополнительными налогами французское вино.

Макрон по поводу этой проблемной точки в двусторонней повестке заявлений не делал. Он в целом говорил о том, главная задача саммита — защитить мир и обеспечить его стабильность.

«Я хотел бы, чтобы мы достигли полезных соглашений, защитили мир и избежали эскалации», — подчеркивал французский лидер.

Также он назвал и другие цели саммита: убедить страны, что торговая напряженность в мире плохо влияет на всех, и обсудить проблемы с климатом, в частности с пожарами.

В отличие от Макрона, Туск не стал молча терпеть угрозы Трампа. Евросоюз ответит, если Соединенные Штаты введут дополнительные тарифы на французское вино, несмотря на то, что не желает конфронтации со своим союзником, заявил он на пресс-конференции в рамках саммита «Большой семерки».

«Я буду решительно защищать французское вино по многим причинам. Если США введет тарифы на Францию, Евросоюз ответит»,

— сказал Туск.

Судя по высказываниям премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, его мысли также занимает политика Трампа.

Давая комментарии журналистам, он выразил озабоченность, что Великобритания может оказаться втянутой в растущий торговый спор, в котором многие европейцы обвиняют именно Трампа.

Борис Джонсон намерен в ходе саммита G7 в Биаррице убедить президента США Дональда Трампа снизить напряженность в сфере мировой торговли.

«Я очень обеспокоен тем, как все развивается, тем, что растут протекционизм и пошлины», — поделился Джонсон с журналистами.

Между тем саммит и правда проходит в напряженной обстановке. По сути — во время очередного витка торговой войны.

Дональд Трамп накануне поделился в своем твиттере, что теперь не знает, кто «худший враг США» — Си Цзиньпин или глава ФРС Джером Пауэлл.

При этом президент США призвал американские компании возвращаться на родину, а также заявил о более высокой планке по повышению пошлин на товары из Пекина.

Америка с сентября повысит пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом $250 млрд с октября также составит не 25%, а 30%, заявил Дональд Трамп в ответ на анонсированные накануне Пекином пошлины.

Впрочем, не только Трамп, но и сам Борис Джонсон причастен к спаду роста мировой экономики. Лондон намерен поникнуть Евросоюз в конце декабря, однако до сих пор не согласованы условия Brexit. Борис Джонсон обещает в любом случае выйти из ЕС до 31 октября.

И, как отмечали эксперты, такой «жесткий» вариант окажет влияние не только на внутренний европейский рынок, но и плохо отразится на темпах роста мировой экономики.

Кстати, Туск в ходе саммита уже иронизировал над этой позицией Бориса Джонсона.

Политик отметил, что они должны обсудить с Джонсоном выход Британии из ЕС. Он планирует выслушать премьера королевства и узнать о его идеях, как избежать безрезультатного Brexit.

«Я надеюсь, что ему не понравится входить в историю как «Мистер без сделки», — сказал Туск.

Учитывая такие противоречия между лидерами, эксперты не ждут никаких реальных результатов от саммита.

Участники встречи даже не исключают, что в этом году G7 может завершиться без итогового коммюнике. Всему виной растущие противоречия между США и остальными шестью странами, рассказал Reuters член японской делегации.

«Все в очередной раз выразят свою позицию, проведут жаркие дискуссии, но останутся при своем мнении. G7 превратился в архаичную площадку, на которой все говорят, но ни до чего не довариваются. По сути саммит потерял символ места, где принимаются реальные решения», — комментировал в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» ранее возможные итоги саммита политолог Александр Асафов.