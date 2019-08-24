Решение Путина: что будет с пенсиями шахтеров

Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности. Об этом глава государства заявил после встречи с властями угледобывающих регионов, которая прошла 22 августа в преддверии Дня шахтера (его отмечают в последнее воскресенье месяца), передает сайт Кремля.

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Кроме того, Путин сообщил о необходимости внести в законодательство изменения, касающиеся равенства профессий работников угольной промышленности на основании квалификационных справочников и профессиональных стандартов — особенно глава государства попросил уделить внимание мастерам буровой установки, машинистам электровоза и управляющим монорельса. Не менее важной, по мнению российского лидера, является корректировка налога на добычу полезных ископаемых.

Также президент указал, что власти должны усовершенствовать организацию медосмотров для шахтеров, в частности занятых на подземных работах, и проработать вопрос реабилитации, диспансеризации и лечения тех, кто трудится в опасных и вредных условиях.

Ответственными за выполнение поручений назначили премьер-министра Дмитрия Медведева и председателя Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Ивана Мохначука — предложения по совершенствованию угледобывающей промышленности они должны предоставить до 31 октября 2019 года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему шахтерская деятельность требует столько изменений. Как пояснил представитель Кремля, главы угледобывающих регионов рассказали Путину, что выполняющие одну и ту же работу шахтеры получают разную зарплату. «Президент остался весьма недоволен и посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали участники встречи, в частности профсоюзы. Речь о системе оплаты труда, когда работникам, выполняющим одну и ту же работу, платят разную зарплату», — сообщил пресс-секретарь, передает ТАСС.

Также, по словам Пескова, глава государства узнал и о других изъянах угледобывающей промышленности, которые требуют немедленного вмешательства властей.

На самой встрече, состоявшейся 22 августа, президент затронул тему влияния угледобычи на экологию. «Подчеркну, рост угледобычи должен идти в ногу с активным внедрением современных технологий, с увеличением инвестиций в создание надежных систем безопасности», — заявил российский лидер.

Губернаторы регионов поддержали идею развития технологий в сфере угледобычи, предложив свои идеи. «Мировой рынок энергетики активно меняется, становятся востребованными новые источники энергии. Поэтому необходимо создание производств по переработке угля в другие продукты. Переработка существенно расширяет сферу использования добываемой породы и позволяет углю стать основным видом топлива и основным сырьем в различных отраслях промышленности», — подчеркнул губернатор Республики Хакасии Валентин Коновалов, передавало местное агентство 19rus.info.

Кроме того, Путин обратился к главам регионов с просьбой уделить внимание семьям шахтеров: обеспечить их детей местами в дошкольных учреждениях, а также благоустроить города и поселки, в которых проживают работники угледобычи.

Также губернаторы не должны забывать о поддержке взаимоотношений с акционерами и управленцами угледобывающих и перерабатывающих предприятий. «Там, где такое сотрудничество налажено и в интересах людей работа осуществляется, там и более эффективно решаются насущные проблемы — прежде всего, это обеспечение безопасных и достойных условий труда шахтеров», — отметил Путин.

Помимо этого, глава государства заявил о серьезных планах, касающихся развития транспортной инфраструктуры для угольной отрасли, включая расширение пропускной способности БАМа и Транссиба.

В завершение встречи президент поздравил руководителей регионов, а также всех работников и ветеранов угольной отрасли с предстоящим Днем шахтера. «Мы знаем, как повели себя шахтеры в самые трудные времена нашей страны, в годы испытаний, в том числе в годы Великой Отечественной войны, когда в шахтах наравне с мужчинами работали и женщины», — вспомнил российский лидер.

Он отметил, что, несмотря на тяжелое прошлое, на сегодняшний день угольная отрасль «демонстрирует хорошие показатели» как по добыче, так и по экспорту. При этом, как пояснил президент, России еще предстоит освоить новые месторождения в Сибири и на Дальнем Востоке.