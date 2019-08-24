Проблемы экологии: во Франции отказываются от Севморпути

Крупнейшая во Франции компания, занимающаяся контейнерными перевозками, CMA CGM Group отказалась пользоваться для доставки своих грузов в Азию Северным морским путем, пролегающим по морям Северного Ледовитого океана, из-за вреда экологии от грузовых судов.

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По словам председателя совета директоров французского транспортного гиганта Рудольфа Сааде, его компания больше не будет использовать северный маршрут — для того, чтобы сохранить «окружающую среду и глобальное биоразнообразие». Он также пообещал не пересекать арктические морские проходы, где наблюдается тающий лед.

Как рассказал Сааде, решение было оглашено в пятницу, 23 августа, на встрече президента Франции Эмманюэля Макрона с представителя крупного бизнеса. Мероприятие было посвящено в том числе и готовящемуся докладу Макрона для выступления на G7, который касается обязательств по сохранению климата и окружающей среды.

Теперь CMA CGM обязуется не пропускать ни одно из своих 500 судов на север, особенно — по северо-восточной оси вдоль Сибири. К тому же компания призвала восемь других участников коалиции французских судоходных компаний, которые уже работают над переходом на новые, менее загрязняющие виды энергии.

«Таким образом, CMA CGM делает твердый выбор в пользу защиты окружающей среды и глобального биоразнообразия, несмотря на основное конкурентное преимущество, которое этот маршрут будет представлять для судоходных компаний», — резюмируется сообщение группы.

Для своих будущих судов большой вместимости CMA CGM будет использовать только сжиженный природный газ. Первое такое судно, как ожидается, пойдет в 2020 году. К 2022 компания планирует расширить использование других видов топлива, например — биотоплива. Таким образом Сааде рассчитывает снизить на 30% выбросы двуокиси углерода.

В апреле нынешнего года руководитель дирекции Северного морского пути ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша рассказал, что

Северный морской путь может стать самой экологичной морской артерией России и мира

— речь идет о подготовке плана развития инфраструктуры Севморпути до 2030 года.

В нем, в частности, предусматривается, что постепенно суда, перевозящие грузы в Арктике, будут переводиться на СПГ. Таким образом, уязвимая северная природа не будет страдать от увеличения выбросов из-за активизации перевозок по Севморпути, приводит ФАН слова чиновника.

СПГ-суда должны также способствовать развитию инфраструктуры в Арктике, в частности — расширению сети заправочных газовых терминалов для бункеровки транспортных судов. В результате чего по мере увеличения грузопотока на Севморпути в стране вырастет и внутренний рынок потребления газа.

Месяцем ранее СМИ сообщали о том, что российское правительство разработало правила прохода иностранных военных судов по Северному морскому пути, передает НСН.

Иностранные корабли обяжут за 45 суток до прохода уведомлять Москву о своем намерении и брать на борт лоцманов из России. Также придется указывать название военных кораблей, цель, маршрут и сроки плавания, и сообщать основные параметры судов.

Разработка новых правил связана с возросшей активностью «различных государств» в Арктическом регионе. Предполагается, что таким образом Россия сохранит контроль над экологией и торговым судоходством в Арктике.

В октябре прошлого года научный руководитель Института глобального климата и экологии Сергей Семенов рассказал «Газете.Ru», чем грозит текущее потепление климата и как правильно воспринимать очередной климатический доклад ООН.

«Дополнительно 10 миллионов человек в прибрежных зонах окажутся в состоянии риска, если потеплеет на 2, а не 1,5 градуса. Будет в большей степени будет протаивать многолетняя мерзлота, это скажется на прочности фундаментов зданий.

Сокращение площади льдов освободит Северный морской путь, с другой стороны — под угрозой окажутся арктические экосистемы»,

— пояснил специалист.

Стоит отметить, что использование Северного морского пути сокращает расстояние между рынками Западной Европы и Тихоокеанского региона на 34% по сравнению с южным маршрутом через Суэцкий канал. При этом СМП может приносить России $5,2 млрд в год.

В прошлом году в рамках Петербургского международного экономического форума состоялась дискуссия «Арктический потенциал. Северный морской путь как драйвер экономического роста». Участники подчеркивали исключительную экономическую важность СМП, но и предостерегали от непродуманной эксплуатации Севера.

«СМП является связующим звеном между российским Дальним Востоком и западными районами страны, между Азией и Европой. Он объединяет в единую транспортную сеть крупнейшие речные артерии Сибири, формирует условия для инфраструктуры морских портов, железнодорожных и речных меридиональных коммуникаций. Он обеспечивает добычу полезных ископаемых, каботажное и транзитное судоходство», — рассказывал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

Защитники окружающей среды в ответ на это указывали на высокий уровень экологических рисков, связанных с эксплуатацией СМП.

«В первую очередь, это угроза разлива нефти. Другая угроза — воздействие судов на морских животных, природную среду», — подчеркивал руководитель программы по экологической политике ТЭК Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Книжников.