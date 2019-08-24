Россия, войны и стагнация: что обсуждает саммит G7. LIVE

Трансляция
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10:24
Примечательно, что саммит работает в усиленном кольце охраны. В окрестности городка на патрулирование отправлены свыше 13 тыс. полицейских включая спецгруппы по борьбе с терроризмом.
10:09
Биарриц - это небольшой город вблизи границы с Испанией. Сегодня он принимает важных гостей: лидеров США, Японии, Германии, Канады, Франции, Италии и Великобритании.
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Лица лидеров стран "большой семерки" на пляже в Биаррице накануне саммита G7, 23 августа 2019 годаRegis Duvignau/Reuters
10:05
Он проходит в эти выходные на юго-западе Франции.
10:00
Добрый день, уважаемые читатели! Сегодня мы проводим онлайн-трансляцию, посвященную саммиту G7.