Россия, войны и стагнация: что обсуждает саммит G7. LIVE

Трамп назвал саммит G7 бесполезной тратой времени

В субботу во Франции стартует ежегодный саммит G7. Он проходит на фоне акций «желтых жилетов» и антиглобалистов, которые называют мероприятие площадкой для «самопиара политиков». Президент США Дональд Трамп также настроен критически. «Бесполезная трата времени», — заявил политик, но на встречу поехал. Саммит «большой семерки» проходит на фоне стагнации мировой экономики, обострения торговых войн и разговоров о возвращении к G8 — с участием России.
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
10:24

Примечательно, что саммит работает в усиленном кольце охраны. В окрестности городка на патрулирование отправлены свыше 13 тыс. полицейских включая спецгруппы по борьбе с терроризмом.

10:09

Биарриц - это небольшой город вблизи границы с Испанией. Сегодня он принимает важных гостей: лидеров США, Японии, Германии, Канады, Франции, Италии и Великобритании.

close
Лица лидеров стран "большой семерки" на пляже в Биаррице накануне саммита G7, 23 августа 2019 года Лица лидеров стран "большой семерки" на пляже в Биаррице накануне саммита G7, 23 августа 2019 года
Лица лидеров стран "большой семерки" на пляже в Биаррице накануне саммита G7, 23 августа 2019 года

Лица лидеров стран "большой семерки" на пляже в Биаррице накануне саммита G7, 23 августа 2019 года

Regis Duvignau/Reuters
10:05

Он проходит в эти выходные на юго-западе Франции.

10:00

Добрый день, уважаемые читатели! Сегодня мы проводим онлайн-трансляцию, посвященную саммиту G7.