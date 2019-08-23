Удар по рублю? К чему в Америке готовят мир. LIVE

Мировая экономика ждет заявления главы ФРС

В американском штате Канзас проходит конференция центробанков. Весь мир ловит намеки главы ФРС Джерома Пауэлла о том, снизит ли ФРС ставку, как того требует президент США. Обсуждение будущего американской экономики и политики центробанков проходит на фоне угрозы рецессии мировой экономики и нестабильной ситуации на фондовых рынках США. На прошлом заседании ФРС уже пошел на поводу у Трампа и снизил ключевую ставку. Если дальнейшего понижения не произойдет, то доллар может снова вырасти до уровней 67-68 рублей, говорят аналитики. «Газета.Ru» следит за развитием событий за океаном.
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
16:03

Кроме выступления Волкера наиболее известными считаются речи бывшего главы ФРС Бена Бернанке. Именно там он озвучил идеи по запуску программ количественного смягчения — QE2 в 2010 году, анонсировал «операционный твист» в 2011 году QE3 — в 2012 году.

close
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанке Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанке
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанке

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанке

Reuters
15:49

Наибольшее значение имеют выступления глав центробанков развитых стран, преимущественно «большой семерки», и особенно ФРС США и Европейского центробанка, так как от динамики процентных ставок зависит и динамика мировых резервных валют.

15:34

С начала 80-х годов прошлого века симпозиум заслужил репутацию места, где руководители центробанков озвучивают свои планы. И очень часто новости, высказанные там – с трибуны или в кулуарах — идеи вызывают значительные события, которые сотрясают рынки.

15:20

Мероприятие проводится под эгидой Федерального резервного банка (ФРБ) Канзаса. Эта конференция — своего рода Олимпийские игры для крупных банкиров, бизнес-лидеров и экономистов, «вечеринка лета», как ее иногда еще называют.

15:05

Именно Волкер в 1979 году сделал сенсационное заявление о планируемом резком повышении процентной ставки. Впоследствии ФРС повысила процентную ставку с 10,25% до 20%.

15:00

Впервые подобное мероприятие состоялось в 1982 году. Местом проведения стал национальный парк в штате Канзас, известный своими рыбными угодьями. Это было сделано для привлечения на мероприятие Пола Волкера, бывшего в те время главой ФРС. Волкер — заядлый рыбак и мог совместить приятное с полезным.

close
Суперлуние в Канзас-Сити, США Суперлуние в Канзас-Сити, США
Суперлуние в Канзас-Сити, США

Суперлуние в Канзас-Сити, США

Dave Kaup /Reuters
14:59

Добрый день, уважаемые читатели.

22-24 августа в США проходит конференции глав центробанков в Джексон-Хоуле. Экономический мир ждет от этого события заявления о позиции ФРС: продолжится ли политика снижения ставки. От этого зависит развитие событий на финансовых рынках.