Удар по рублю? К чему в Америке готовят мир. LIVE

Кроме выступления Волкера наиболее известными считаются речи бывшего главы ФРС Бена Бернанке. Именно там он озвучил идеи по запуску программ количественного смягчения — QE2 в 2010 году, анонсировал «операционный твист» в 2011 году QE3 — в 2012 году.
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен БернанкеReuters
Наибольшее значение имеют выступления глав центробанков развитых стран, преимущественно «большой семерки», и особенно ФРС США и Европейского центробанка, так как от динамики процентных ставок зависит и динамика мировых резервных валют.
С начала 80-х годов прошлого века симпозиум заслужил репутацию места, где руководители центробанков озвучивают свои планы. И очень часто новости, высказанные там – с трибуны или в кулуарах — идеи вызывают значительные события, которые сотрясают рынки.
Мероприятие проводится под эгидой Федерального резервного банка (ФРБ) Канзаса. Эта конференция — своего рода Олимпийские игры для крупных банкиров, бизнес-лидеров и экономистов, «вечеринка лета», как ее иногда еще называют.
Именно Волкер в 1979 году сделал сенсационное заявление о планируемом резком повышении процентной ставки. Впоследствии ФРС повысила процентную ставку с 10,25% до 20%.
Впервые подобное мероприятие состоялось в 1982 году. Местом проведения стал национальный парк в штате Канзас, известный своими рыбными угодьями. Это было сделано для привлечения на мероприятие Пола Волкера, бывшего в те время главой ФРС. Волкер — заядлый рыбак и мог совместить приятное с полезным.
Суперлуние в Канзас-Сити, СШАDave Kaup /Reuters
Добрый день, уважаемые читатели.
22-24 августа в США проходит конференции глав центробанков в Джексон-Хоуле. Экономический мир ждет от этого события заявления о позиции ФРС: продолжится ли политика снижения ставки. От этого зависит развитие событий на финансовых рынках.