От Мамаева до Киркорова: сколько должны российские звезды

Заключенный исправительной колонии №4 в Белгородской области Павел Мамаев не оплатил налог на 434 тыс. рублей. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП). В базе должников совпадает фамилия, имя, отчество, дата и место рождения бывшего игрока «Краснодара».

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Также указано, что 27 мая 2019 года по решению судебного участка Черемушкинского суда в отношении Мамаева было возбуждено исполнительное производство.

Предметом исполнения указано как раз взыскание налогов и сборов на сумму 434 тыс. руб. .

В разговоре с «Газетой.Ru» адвокат спортсмена Игорь Бушманов признал наличие долгов у своего подзащитного, но от подробного комментария пока отказался.

«Не могу по этому вопросу дать комментарий. Все комментарии по Павлу будут даны после 6 сентября», — добавил адвокат.

Напомним, в начале сентября состоится заседание суда, на котором будут рассматривать ходатайства Павла Мамаева и футболиста Александра Кокорина об условно-досрочном освобождении. В октябре 2018 года футболистов Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и игрока любительской лиги Александра Протасовицкого задержали за драки в Москве. Участников потасовки приговорили к различным срокам пребывания в колонии. Суммарно братья Кокорины проведут в исправительном учреждении 7,5 месяца, Протасовицкий и Мамаев — 6,5 месяца.

Клуб неплательщиков

Случай с Мамаевым не является уникальным и произошел из-за того, что футболист оказался в местах лишения свободы, объяснил в беседе с «Газетой.Ru» адвокат звезд Сергей Жорин.

«Павел сейчас отбывает наказание в колонии, а уведомление о неоплаченных налогах пришло по его месту прописки. Возможно, письмо ему не передали, и он даже не подозревал о задолженности», — отмечает эксперт.

Между тем не исполняют свои налоговые обязательства и другие звезды российские звезды футбола. К примеру, в прошлом игрок российской сборной Андрей Аршавин до сих пор не заплатил алименты своей бывшей супруге Алисе Казьминой. Спортсмен по решению суда обязан был ежемесячно платить матери своего ребенка порядка 350 тыс. рублей, но в итоге деньги так и не начал выплачивать. На футболиста даже наложили запрет на выезд за границу из-за задолженности.

Общая задолженность игрока по алиментам составляет 7,5 млн рублей, а неустойка по долгу — 9 млн рублей.

Не выполняет свой родительский долг и бывший супруг Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов. От первого брака с Оксаной Пономаренко у него осталась дочь, которой Дмитрий оказался должен 7,5 млн рублей в счет алиментов. Спортсмен долго не соглашался с требованиями бывшей жены, затеял долгую судебную тяжбу, но суд принял сторону Оксаны.

Но не только футболисты были замечены в долгах перед своими детьми. Например, звезда сериала «Кадетство», актер Александр Головин в этом году также пополнил ряды звездных уклонистов. Артист отказался платить алименты внебрачной дочери Оливии, хотя ДНК-текст подтвердил его отцовство. Мать Оливии, экс-танцовщица балета «Тодес» Светлана Белогурова, уже обратилась за помощью к адвокату и требует с бывшего любовника 50 тыс. рублей в месяц на содержание дочери.

Справедливости ради, необходимо отметить, что согласно статистике ФССП, каждый третий плательщик алиментов в России отказывается выполнять свои обязательства. Тем не менее, как ранее рассказали «Газете.Ru» в ведомстве, в этом году приставы сумели взыскать с недобросовестных родителей около 7,6 млрд руб.

Поездка с ветерком

Примечательно, что отечественные звезды часто имеют значимые долги и по штрафам за нарушение ППД. Среди любителей лихой езды этим летом был замечен король российской эстрады Филипп Киркоров. В базе ФССП на певца составлено около 30 актов об административных правонарушениях, оформленных сотрудниками ГИБДД. Суммы взысканий варьируются от 500 руб. до 3 тыс. руб. Нарушения, в основном, были зафиксированы в Москве и Московской области, а также в Тверской области.

Информация о наличие множества неоплаченных штрафов быстро стала предметом обсуждения в СМИ и вызвала широкий резонанс среди россиян.

Пользователи в соцсетях писали, что «король совсем потерял стыд» и призывали оплатить задолженность, угрожая перестать слушать его песни.

В ответ директор Киркорова опроверг слухи о долгах, заявив, что певец не имеет неоплаченных штрафов. При этом имя, фамилия и дата рождения поп-исполнителя в базе приставов совпадает с данными в его официальной биографии.

«Газете.Ru» оперативного комментария от команды певца по этому вопросу получить не удалось.

Не считает нужным оплачивать штрафы и скандально известный актер Алексей Панин. В базе судебных приставов на артисте висит свыше 200 штрафов на общую сумму более 400 тыс. рублей. При этом Панин не оплачивает задолженности с 2016 года и активно демонстрирует в соцсетях гонки по улицам столицы.

В числе звездных должников, которые любят «полихачить» за рулем, в прошлом году оказалась певица Пелагея. Артистке пришли штрафы за нарушение скоростного режима на сумму 17 тыс. рублей. Впрочем, певица оказалась добросовестным гражданином и оплатила штрафы после того, как информация просочилась в СМИ.

Стоит отметить, что знаменитые артисты часто становятся должниками по налогам, признает Сергей Жорин. По его словам, к нему довольно часто обращаются публичные личности с просьбой «разобраться с задолженностями» перед налоговой службой.

«Зачастую ко мне они приходят с полным непониманием, откуда у них накопились долги. Иногда счета идут на миллионы.

Проблема заключается в том, что мои клиенты не заходят в свой личный кабинет на госуслугах и до сих пор пребывают в уверенности, что исковые уведомления приходят по почте. Но в соответствии с законодательством, о своих долгах должен узнавать сам налогоплательщик», — уточняет собеседник «Газеты.Ru», добавляя, что проблема широко распространена и среди обычных россиян.

По данным ФССП, за первые полгода должники по штрафам за нарушение ПДД выплатили 7 млрд рублей. Но несмотря на большие цифры выплат, число постановлений о неоплаченных штрафах выросли в 2019 году на 20% до 3,5 млн. Причем больше всего должников насчитывается в мегаполисах – Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке.

Такая статистика сигнализирует о том, что россияне не всегда знают о своих долгах, отмечает Жорин.

«Если гражданин в последние пару лет сменил адрес прописки, то автоматически поменялась и налоговая служба, которая за него отвечала. Но мы знаем, что бюрократический аппарат у нас работает с задержками, поэтому «письма счастья» могли приходить на старый адрес. Также разные налоговые могли дублировать штрафы, и размер предписаний неправомерно рос», — заметил собеседник «Газеты.Ru».

В случае возникновения спорных моментов, адвокат советует оспаривать решение о наложении налогов и штрафов. Сделать это можно тремя способами – написать обращение в личном кабинете на портале госуслуг, оставить запрос на сайте Федеральной налоговой службы или обратиться в суд.