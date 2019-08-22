«Война против всех»: как Трамп разваливает ВТО

Торговое соглашение между США и Китаем, которого ждет весь мир, выглядит очень сомнительно с точки зрения соблюдения базовых норм Всемирной торговой организации. Об этом в четверг в интервью «Интерфаксу» заявила директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Екатерина Майорова.

Реклама

«Нас настораживают сигналы о том, что рассматривается какая-то договоренность о закупках Китаем американских товаров. То, как это звучит, очень плохо сочетается с правилами ВТО», — считает Майорова.

Причем речь идет о самых, что называется, базовых правилах, например, о предоставлении режима наибольшего благоприятствования, который гарантирует, что иностранные партнеры (экспортеры или импортеры) не будут дискриминированы на рынке той или иной страны. О таких правилах, которые не будут давать кому-то режим лучше, чем всем остальным членам ВТО.

Но то, как рекламируется возможная торговая сделка между Китаем и Соединенными Штатами, выглядит как нарушение этих базовых норм ВТО.

«Китай обещает купить американские товары, но не обещает купить наши товары и товары других стран ВТО в пропорциональном объеме. Соответственно, такого рода сделка с США будет в ущерб интересам всех остальных членов ВТО», — пояснила российский чиновник.

По ее словам, «еще более сомнительной» эта история становится, если задумываться о механизмах реализации такой сделки. Каким образом государство может брать на себя юридические обязательства по закупкам товаров? В обычной ситуации внешнеторговые сделки определяются коммерческими соображениями: откуда импортировать, сколько, по какой цене? Это участники внешнеторговой деятельности решают сами, исходя из рыночной конъюнктуры.

Если же США и КНР заключат некую новую сделку, то взаимные обязательства двух государств по закупкам товаров могут стать фактором, «серьезно искажающим нормальные условия конкуренции».

«А это, как раз, является одним из основных поводов для критики Соединенными Штатами торговой политики Китая в последнее время»,— добавила Майорова.

В том случае, если сделка будет заключена и она будет очевидным образом нарушать нормы ВТО, то справедливо было бы ожидать от США и Китая либо аналогичных обязательств по закупкам товаров у других членов ВТО, либо выплату компенсаций пострадавшим членам ВТО за ограничение их прав по доступу на рынок, отмечает Екатерина Майорова.

Самый плохой из возможных вариантов сделки — если ее участники сделают вид, что ВТО вообще ни при чем. Тогда может быть спровоцирована просто тотальная торговая война, поскольку будут отсутствовать эффективные правовые механизмы принуждения к исполнению обязательств.

«Если у нас будет два крупных участника мировой торговли, которые поставят себя над ее правилами, то это фактически будет война всех против всех», — предупредила Майорова.

Входной билет Россия оплатила

Россия стала членом Всемирной торговой организации в 2012 году, и в следующем году, спустя семь лет, завершаются переходные сроки по обязательствам, взятым Россией при присоединении к ВТО.

То есть Россия была обязана сделать свой внутренний рынок более открытым для иностранных товаров и для этого взяла на себя обязательства постепенно снизить тарифы на импорт, поступающий в страну. Что и было сделано почти в полном объеме, несмотря на довольно категоричные возражения некоторых отечественных производителей товаров.

Сейчас осталось только три товарные группы, по которым обязательства выполнены не полностью. Это, например, самолеты и легковые автомобили, — по которым на 10 сентября запланировано последнее снижение тарифных ставок. На легковые автомобили ставка снизится в среднем примерно на 2 процентных пункта, на самолеты — на 1,5 процентного пункта. Окончательный уровень сниженных ставок на легковые автомобили — 15%, на самолеты — 12,5%.

И наконец, Россия будет обязана с 1 января 2020 года изменить тарифы и квоты на свинину.

Больше Россия ничего ВТО не должна по тарифным обязательствам и остается только поддерживать глобальную систему правил, которая охватывает практически 98% мировой торговли.

До присоединения к ВТО средневзвешенный импортный тариф, по подсчетам Минэкономразвития, был равен 9,7%, сейчас он 4,8%.

Почва для негативных оценок имеется, считает ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Портанский.

«Говорить заранее, какой именно будет сделка между США и Китаем, не имеет смысла. Об этой сделке говорят уже 2 года, но до сих пор неизвестно, какой она будет и состоится вообще, потому что Трамп меняет свое мнение по два раза в день», — говорит эксперт.

Но если сделка произойдет по тому варианту, который просматривается в материалах СМИ и твиттах Трампа, если два государства примут на себя юридически обязывающие вещи, то, конечно, это будет попрание рыночных правил, это будет ударом по свободной конкуренции.

Россия в этой ситуации мало что сможет сделать, поскольку наша доля в мировой торговле — 2%, тогда как у США, например, 15-17%, а у Китая порядка 10%. Так что позиция России может быть услышана только в том случае, если к ней присоединятся другие страны, крупные экономики, например, Индия и Бразилия.

Эксперты с тревогой наблюдают за готовящимся торговым соглашением двух ключевых торговых игроков и не случайно обсуждаются альтернативные варианты решения проблемы.

«Например, если удар по нормам ВТО неизбежно будет нанесен, то есть запасной вариант — «ВТО без Китая» или «ВТО без США».

«На правительственном уровне принятие таких решений маловероятно, это обсуждается пока что на уровне экспертов, но тема реформирования норм ВТО давно назрела и, возможно, она будет обсуждаться на министерской конференции, которая состоится в Казахстане», — заключает Портанский.