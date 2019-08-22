«Трудная зима»: украинцам уже продают непоставленный газ

«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму

«Нафтогаз» хочет продавать украинцам газ по фиксированной цене. Акция будет действовать до 25 сентября. Так компания предлагает жителям Украины преодолеть «трудную зиму». Тем временем сторонам еще предстоит договориться о транзите российского газа через Украину после 1 января 2020 года.

«Нафтогаз» предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной «летней» цене для экономии зимой. Об этом сообщил глава компании Андрей Коболев.

«Украина взяла на себя обязательства обеспечивать рыночные цены на газ с 1 января 2020 года, и это сейчас отражено в постановлениях правительства. Чтобы дать вам больше контроля над ситуацией, мы запускаем продукт «Газовый запас», воспользоваться которым сможет каждый житель Украины, который покупает газ.

Суть предложения проста: вы можете заранее приобрести необходимый вам объем газа по фиксированной летней низкой цене. А использовать его — зимой», — написал Коболев на своей страничке в фейсбуке.

В департаменте коммуникаций НАК «Нафтогаз Украины» уточнили, что бытовой потребитель сможет закупить на этих условиях до 25 тыс. куб. м газа.

«Этот объем достаточен для обеспечения нужд домохозяйств в течение всей зимы», — пояснили в пресс-службе.

Воспользоваться новой «акцией» компания предлагает до 25 сентября. Отпускная цена «Нафтогаза» газопоставляющим предприятиям (газсбытам) в рамках этого продукта составляет 4874,42 грн (12740,18 рублей) за тыс. кубометров (без НДС и стоимости транспортировки и распределения).

«Цена газа для населения за прошедшие пять месяцев снизилась на 25%. Сейчас она ниже, чем год назад. Есть риск, что зимой газ подорожает, потому что на него увеличивается спрос. На это указывают и текущие биржевые прогнозы», — сказал Коболев.

По его словам, многие коммерческие клиенты компании уже зафиксировали свои затраты на газ, осуществив предоплату, а теперь такая возможность есть и у бытовых потребителей.

Ранее представитель украинского президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что

из-за конфликта по транзиту газа с Россией Украину ждет трудная зима. На складах Украины сейчас низкие запасы угля, пояснил Герус, указав, что компаниям необходимо держать достаточные запасы.

Напомним, Украина прекратила покупку газа у России в конце 2015 года и начала поставки более дорогого топлива из Европы. В конце этого года заканчивается контракт на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу. Москва неоднократно отмечала, что готова сохранить транзит через Украину, если Киев согласится на равные и взаимовыгодные условия.

В России неоднократно заявляли о готовности возобновить поставки газа в Украину, а также предлагали продлить действующий транзитный контракт.

«Украина отказалась у нас газ закупать и закупает его, тот же самый наш газ, но в Европе дороже примерно на 25-30%, чем могла бы покупать у нас», — сетовал ранее министр иностранных дел Сергей Лавров.

Урегулировать вопрос с транзитом газа через Украину можно, если его не политизировать,

уверены в МИДе. По словам Лаврова, есть «конкретное решение, которое позволит снять возникающие порой у тех, кто беспокоится о судьбе Украины, озабоченности».

Однако страны до сих пор не заключили соглашение. В начале июля украинский «Нафтогаз» даже предупредил, что планирует прекратить транзит газа из России через украинскую территорию после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года.

Ранее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечали, что скорее всего, так или иначе транзитный договор будет продлен, поскольку сохранить транзит нужно и Москве, и Европе. Возросшие потребности стран ЕС в газе не покроет даже запуск «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Эксперты считают, что в случае продления соглашения, Киев останется в менее выигрышном положении.

Между тем Киев продолжает искать замену и изучает вопросы получения сырья через южное направление или Трансанатолийский газопровод. Помимо этого, Украина рассматривает вариант с перевозкой сжиженного природного газа. Однако пока все они выглядят довольно сомнительно.

А тем временем тревожные настроения из-за отсутствия прогресса в транзитных переговорах с Москвой в украинской столице нарастают. В середине августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что на случай провала в переговорах у Киева есть план «Б».

«Конечно, мы выживем. Спросите на улице об этом людей. Но это не только вопрос выживания, это вопрос развития страны», — заверил он в интервью «Би-би-си Украина». Правда, что в чем именно заключается план «Б», чиновник не уточнил.