«Трудная зима»: украинцам уже продают непоставленный газ

«Нафтогаз» предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной «летней» цене для экономии зимой. Об этом сообщил глава компании Андрей Коболев.

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«Украина взяла на себя обязательства обеспечивать рыночные цены на газ с 1 января 2020 года, и это сейчас отражено в постановлениях правительства. Чтобы дать вам больше контроля над ситуацией, мы запускаем продукт «Газовый запас», воспользоваться которым сможет каждый житель Украины, который покупает газ.

Суть предложения проста: вы можете заранее приобрести необходимый вам объем газа по фиксированной летней низкой цене. А использовать его — зимой», — написал Коболев на своей страничке в фейсбуке.

В департаменте коммуникаций НАК «Нафтогаз Украины» уточнили, что бытовой потребитель сможет закупить на этих условиях до 25 тыс. куб. м газа.

«Этот объем достаточен для обеспечения нужд домохозяйств в течение всей зимы», — пояснили в пресс-службе.

Воспользоваться новой «акцией» компания предлагает до 25 сентября. Отпускная цена «Нафтогаза» газопоставляющим предприятиям (газсбытам) в рамках этого продукта составляет 4874,42 грн (12740,18 рублей) за тыс. кубометров (без НДС и стоимости транспортировки и распределения).

«Цена газа для населения за прошедшие пять месяцев снизилась на 25%. Сейчас она ниже, чем год назад. Есть риск, что зимой газ подорожает, потому что на него увеличивается спрос. На это указывают и текущие биржевые прогнозы», — сказал Коболев.

По его словам, многие коммерческие клиенты компании уже зафиксировали свои затраты на газ, осуществив предоплату, а теперь такая возможность есть и у бытовых потребителей.

Ранее представитель украинского президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что

из-за конфликта по транзиту газа с Россией Украину ждет трудная зима. На складах Украины сейчас низкие запасы угля, пояснил Герус, указав, что компаниям необходимо держать достаточные запасы.

Напомним, Украина прекратила покупку газа у России в конце 2015 года и начала поставки более дорогого топлива из Европы. В конце этого года заканчивается контракт на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу. Москва неоднократно отмечала, что готова сохранить транзит через Украину, если Киев согласится на равные и взаимовыгодные условия.

В России неоднократно заявляли о готовности возобновить поставки газа в Украину, а также предлагали продлить действующий транзитный контракт.

«Украина отказалась у нас газ закупать и закупает его, тот же самый наш газ, но в Европе дороже примерно на 25-30%, чем могла бы покупать у нас», — сетовал ранее министр иностранных дел Сергей Лавров.

Урегулировать вопрос с транзитом газа через Украину можно, если его не политизировать,

уверены в МИДе. По словам Лаврова, есть «конкретное решение, которое позволит снять возникающие порой у тех, кто беспокоится о судьбе Украины, озабоченности».

Однако страны до сих пор не заключили соглашение. В начале июля украинский «Нафтогаз» даже предупредил, что планирует прекратить транзит газа из России через украинскую территорию после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года.

Ранее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечали, что скорее всего, так или иначе транзитный договор будет продлен, поскольку сохранить транзит нужно и Москве, и Европе. Возросшие потребности стран ЕС в газе не покроет даже запуск «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Эксперты считают, что в случае продления соглашения, Киев останется в менее выигрышном положении.

Между тем Киев продолжает искать замену и изучает вопросы получения сырья через южное направление или Трансанатолийский газопровод. Помимо этого, Украина рассматривает вариант с перевозкой сжиженного природного газа. Однако пока все они выглядят довольно сомнительно.

А тем временем тревожные настроения из-за отсутствия прогресса в транзитных переговорах с Москвой в украинской столице нарастают. В середине августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что на случай провала в переговорах у Киева есть план «Б».

«Конечно, мы выживем. Спросите на улице об этом людей. Но это не только вопрос выживания, это вопрос развития страны», — заверил он в интервью «Би-би-си Украина». Правда, что в чем именно заключается план «Б», чиновник не уточнил.