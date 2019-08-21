Заговаривает зубы: как Трамп отводит угрозу рецессии

Президент Дональд Трамп продолжает публично говорить про сильную экономику США. Однако в частном порядке американские чиновники все сильнее беспокоятся о спаде в мировой экономике, который может спровоцировать прогнозируемую экспертами рецессию в стране, сообщает Politico.

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Издание поясняет, что в основном все разговоры падении американской экономики происходят «за закрытыми дверями». Для широкой публики — экономика США растет.

Глава Белого дома не верит прогнозам американских экономистов о возможной скорой рецессии, даже несмотря на то, что американские рынки демонстрируют нестабильность. По его словам, проблемы сейчас испытывают европейские и азиатские государства.

«Мы сейчас — страна номер один в мире по уровню экономики. У Европы много проблем. У Азии много проблем. Вы посмотрите на Китай, у Китая был худший год за 27 лет, и они хотят заключить сделку с нами», — ранее заявил Трамп на пресс-конференции.

Американский лидер заверил, что снижение налоговой нагрузки направлено на еще большее стимулирование экономики. По его мнению, именно это решение привело к росту ранее. Дональд Трамп также подчеркнул, что экономический рост будет заметен, если «ФРС будет делать свою работу».

Трамп уже заявлял, что экономике страны доставляет проблемы Федеральная резервная система (ФРС) страны и ее глава Джером Пауэлл. Недавно президент сравнил ФРC с якорем, который висит на шее США. По мнению лидера, финансовый регулятор быстро и высоко поднял базовую процентную ставку и в настоящее время очень медленно ее снижает.

По данным Politico, правительство США сейчас рассматривает более широкий пакет мер для укрепления экономики страны. Так, рассматриваются варианты снижения налога на доходы компаний. Дональд Трамп также заявил, что «думает о снижении налогов на заработную плату», уточнив, что рецессия — не основная причина.

«Делаем мы это сейчас или нет — это не из-за рецессии. Мы далеки от нее», — заверил американский лидер.

Между тем любые послабления в налоговой сфере потребуют одобрения конгресса США. Очевидно, что американский президент может столкнуться с серьезным противодействием со стороны законодателей-демократов.

Дональду Трампу важно продемонстрировать успехи в сфере экономики в ходе предстоящей избирательной кампании к выборам в 2020 году. Любой негативный фон о финансовом благополучии граждан может поставить под угрозу хрупкие рейтинги одобрения Трампа среди избирателей, которые говорят, что они готовы игнорировать зажигательную риторику президента, если уверены в собственной финансовой безопасности.

«Экономика Трампа ставит рекорды, и ей предстоит пройти долгий путь. Если кто-то — не я — возьмет вверх в 2020 году, произойдет крах рынка, подобного которому раньше не было!» — утверждает в твиттере президент США.

Хотя в Соединенный Штатах пока не наблюдается рецессии, учитывая рост рабочих мест и заработной платы, на финансовых рынках появились некоторые общие предупреждающие признаки, включая инверсию кривой доходности, которая может сигнализировать о предстоящем спаде.

Так, в августе доходность десятилетних гособлигаций США стала ниже доходности двухлетних впервые за 14 лет. Промышленный индекс Dow Jones упал до показателя 754, примерно на 2,8%, в то время как индекс S&P 500 упал на 2,7%. В последний раз подобная ситуация наблюдалась в декабре 2005 года — за два года до наступления рецессии. Тогда именно с инверсии для рынка акций начался обратный отсчет.

Кроме того, торговая война с Китаем оказала влияние. Напомним, Трамп ввел пошлину в 10% на товары из Китая общей стоимостью $300 млрд. Глава США заявил, противостояние американский и китайской сторон было необходимо.

«Кто-то должен был взять на себя Китай», — заявил Трамп.

Дефицит федерального бюджета, который, как ожидается, превысит $1 трлн в этом году, также ограничивает возможности администрации смягчить последствия спада. Напомним, дефицит федерального бюджета США резко вырос при Дональде Трампе в результате снижения налогов на бизнес.