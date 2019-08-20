Жизнь взаймы: почему россияне копят долги

Россияне ради поддержания привычного уровня жизни продолжают активно тратить свои накопления, более того — берут кредиты, пишет Bloomberg.

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Это происходит из-за падения реальных располагаемых доходов населения (доходов за вычетом обязательных расходов с поправкой на инфляцию — прим.«Газета.Ru»). Такой тренд подтверждается и данными Счетной палаты РФ, на которые ссылается агентство.

По итогам января — июня 2019 года реальные располагаемые доходы населения страны снизились на 1,3%, подсчитала СП.

Как сообщается на официальном сайте Счетной палаты, доходы россиян упали, несмотря на рост начисленной зарплаты на 1,8% и пенсий на 0,8%. При этом инфляция после мартовского пика в 5,3% в июне замедлилась до 4,7%.

Вспоминая о зарплате

Динамика реальной начисленной среднемесячной заработной платы в первом полугодии — в январе-июне — значительно колебалась: от нуля в феврале до 3,1% в апреле. «В июне в годовом выражении ее прирост составил 2,3%, а в целом за январь-июнь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — 1,8%», — говорится в материалах СП.

При этом в прошлом году в первом полугодии был рост зарплат на 8,7%.

Впечатляющий темп роста в прошлом году объясняется мерами господдержки в рамках майских указов президента. В первую очередь, рост случился за счет индексации заработной платы отдельных категорий бюджетников.

Причиной нынешнего снижения стали слабый рост доходов от предпринимательской и производственной деятельности, а также снижение доходов от владения собственностью.

Кроме того, в первом полугодии текущего года наблюдался рост обязательных платежей, в том числе по обслуживанию кредитов. Многие малообеспеченные семьи брали их на приобретение самого необходимого.

Последний раз реальные доходы населения росли в 2013 году — на 4%.

Во втором квартале они также падали. В итоге аудиторы Счетной палаты пришли к выводу о недостижении цели по сокращению бедности в 2019 году. Напомним, согласно майскому указу президента, правительство должно обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан и двукратное уменьшение уровня бедности в стране к 2024 году — до 6%.

При этом опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечали ранее, что реальные располагаемые доходы россиян продолжат падение. В частности, к такому выводу пришли экономисты ВШЭ и РАНХиГС, представляя свои расчеты на заседании экономического клуба ФБК Grant Thornton «О реальных доходах россиян».

«Если экономика не растет, а она не растет уже много лет, то никаких оснований рассчитывать, что реальные доходы будут расти, конечно, у нас нет», — считает директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон.

Напомним, официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ на 2019 год — 1,3%, Центробанк ожидает рост в интервале 1-1,5%.

Международный валютный фонд снизил свой прогноз роста российской экономики в 2019 году до 1,2% по сравнению с апрельской оценкой 1,6%.

А эксперты ВШЭ предрекают российской экономике кризис через год или полтора. Возможно, вместе с мировой экономикой на фоне торгового противостояния США и КНР.

По факту, а не по Росстату

А сейчас эксперты предупреждают о риске появления пузыря на рынке потребкредитования, если граждане продолжат безудержно брать «кредиты на жизнь».

Рост числа займов действительно впечатляет. С 2017 года их было выдано на 5,5 трлн рублей, за первое полугодие текущего года физлица уже взяли порядка 1,5 трлн рублей, а общая долговая нагрузка, включая займы в МФО, составляет 17,8 трлн рублей, отмечает Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

При этом значительного роста просроченных платежей не наблюдается — всего порядка 5%. «Дело в том, что порядка 45% всех кредитов выдается в виде кредитных карточек. Иными словами большинство заемщиков тратят средства с карты и покрывают расходы с зарплаты, не выходя за рамки льготного периода», — говорит Николаев, добавляя, что главная проблема — «в вялом развитии экономики, что не дает возможности увеличивать зарплаты в должном размере».

Темпы снижения реальных располагаемых расходов населения замедлились, но в целом негативная тенденция действительно продолжается, согласен с Bloomberg инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

«Просрочка по кредитам частных лиц пока находится на достаточно низком уровне, говорить о «пузыре» на рынке розничного кредитования преждевременно, однако в перспективе двух-трех лет риск его образования имеется», — говорит Бахтин.

Он напоминает, что сегодня заемщик может рефинансировать действующий кредит, взятый год назад, по ставкам на 1,5-2 пункта ниже. Таким образом, вопрос целесообразности оформления кредита в текущей ситуации надо рассматривать индивидуально: одни люди могут окончательно загнать себя в кредитную кабалу, а другие — даже сэкономить на ставках, добавляет эксперт.

Россиянам совершенно очевидно не хватает доходов: в последние два года цены в магазинах росли значительно быстрее, чем средний уровень жизни, отмечает Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade.

«По факту, а не по Росстату — на живую тысячу рублей в магазине берешь примерно на треть меньше продуктов. Накопить в таких условиях на более крупную покупку без кредита почти нереально», — указывает эксперт.

Пушкарев отмечает, что кредиты для бизнеса и потребительские кредиты — «это и есть сейчас, увы, главные финансовые драйвера, подпитывающие экономику».

Если у государства было бы реальное желание помочь распутаться с долгами, то лучше делать это, не меняя правила для всех, а строго адресно, хотя бы социально незащищенным группам населения. Так поступили, например, в Казахстане. «Там решили единовременно оплатить долги в пределах определенной суммы всем многодетным семьям, семьям с инвалидами или ставшим взрослыми детям-сиротам. Это вернуло бы людей к более активной жизни и работе», — заключает эксперт.