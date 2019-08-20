За покровительство: уволен замглавы Пенсионного фонда

Премьер Дмитрий Медведев в связи с утратой доверия освободил с занимаемой должности зампредседателя правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова. Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации во вторник.

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Ранее в июле Басманный суд Москвы постановил арестовать замглавы ПФР Иванова. Его подозревают в злоупотреблениях при закупке оборудования для модернизации IT-системы Пенсионного фонда. Судья Наталия Дударь удовлетворила ходатайство следователей и отправила подозреваемого в следственный изолятор до 9 сентября.

Кстати, следователь настаивал на заключении Иванова в «Лефортово», но не пояснил, почему это должен быть именно этот изолятор. Прокурор при этом запрашивал для обвиняемого более мягкую меру — заключение под домашний арест.

Зампредом правления ПФР Иванов стал в апреле 2017 года, ему 59 лет. На официальном сайте фонда указано, что в его функционал входят вопросы, связанные с информационными технологиями.

Иванов получил военное образование. В 1982 году он окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А. С. Попова — по специальности «математическое обеспечение автоматизированных систем управления, инженерная оперативно-тактическая, автоматизированная система управления». Он также обучался в Военной академии связи им. С. М. Буденного, служил в вооруженных силах России. С 2002 года Иванов перешел на работу в коммерческие структуры. В 2016 году был советником руководителя Федерального агентства лесного хозяйства, откуда и перешел в ПФР.

«Я всю жизнь служил нашей стране, служил в Вооруженных силах, принимал участие в разработке сложнейших информационных систем. Я искренне раскаиваюсь, выражаю полную готовность сотрудничать», — сказал Иванов на заседании суда.

Кормился за счет госзаказа

По версии следствия, Иванов два года сидел на содержании у бизнес-структуры. Схема была такой: при посредничестве директора департамента по работе с госструктурами компании «Техносерв Менеджмент» Алексея Копейкина с 2017 по 2019 год Иванов «получил от неустановленных лиц, действующих в интересах компании «Техносерв», не менее 4,4 млн рублей.

Деньги он получал за действия «в пользу иных лиц» и «общее покровительство».

Копейкина суд также заключил под стражу. Иванов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), Копейкин — ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере).

Согласно материалам дела, неустановленные лица ежемесячно в течение двух лет отправляли Копейкину на счет в Промсвязьбанке по 200 тыс. рублей, которые тот пересылал Иванову.

Компания «Техносерв» — системный интегратор и разработчик программного обеспечения. Ранее компания входила в холдинг Промсвязькапитал, который контролировали братья Ананьевы.

В офисе компании «Техносерв» прошли обыски. В пресс-службе компании сообщили, что проведение следственных действий в офисах «Техносерва» связано с периодом работы команды банкира Алексея Ананьева. Как отмечается, предыдущий менеджмент был отстранен от управления компанией в декабре 2018 года.

Группу «Техносерв» с декабря 2018 года возглавляет Дмитрий Трошенков, который сменил на этом посту Алексея Ананьева. Банкир до сих пор является владельцем компании «ТС-Холдинг», через которую владеет 49,99% «Группы Техносерв». Еще 40% группы с июня 2018 года принадлежит банку ВТБ, оставшиеся 10,01% — компании «Ризус-проект», которой владеет кипрская Anavoya Holdings Limited.

Приходилось вводить вручную

IT-система Пенсионного фонда вызывала вопросы еще до прихода туда Иванова. В 2015 году Счетная палата раскритиковала траты бюджетных денег на создание этой IT-системы — АИС ПФР - 2. По плану, работы по ней начались в 2012 году и должны были закончиться в 2016-м.

При этом аудитор Счетной палаты отмечал, что деньги были потрачены неэффективно. Например, документы в этой системе невозможно было подписать электронной подписью, а 90% информации приходилось вводить вручную.

При этом отмечалось, что информационная система ПФР подвержена повышенному риску сбоев, хотя на нее было потрачено только с 2013 по 2014 год 14,7 млрд рублей.

ПФР стремится сформировать работающую электронную систему уже давно. Глава фонда Антон Дроздов ранее пояснял, что хочет с помощью IT-технологий сделать систему бесконтактной. То есть, когда гражданам вообще не надо было бы приходить в клиентские службы, «чтобы получение любой справки, подача любого заявления, назначение любой выплаты были доступны через интернет, не выходя из дома».