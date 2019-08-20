Катастрофа 737 MAX: сколько требуют с Boeing

Авиакомпании по всему миру запросили компенсацию у Boeing за задержку заказов и потери, вызванные «посадкой» 737 MAX в результате двух смертельных катастроф. Ясности относительно того, когда эти самолеты могут снова взлететь, все еще нет, поскольку регуляторы пока изучают меры по исправлению положения.

Реклама

Немецкая туристическая компания TUI уже ведет переговоры с Boeing о компенсации. Компания жаловалась на сокращение прибыли на $161 млн из-за простоя 15 самолетов 737 MAX— к концу финансового года (до октября) туроператор прогнозирует убыток в 300 млн евро.

«Ситуация становится критической, самолеты на земле уже пять месяцев. Это большой стресс для компании»,

— сказал Bloomberg главный исполнительный содиректор TUI Фридрих Юссен, добавив, что это обходится «очень, очень дорого» для компании.

Индийский бюджетный перевозчик SpiceJet включил компенсацию от Boeing за снятые с эксплуатации самолеты 737 MAX в свою отчетность. В авиакомпании отмечают, что с такими цифрами это будет самый прибыльный период за всю историю ее существования, пишет агентство.

В отчете SpiceJet отмечается, что прибыль компании за три месяца (с апреля по июнь нынешнего года) составила 2,6 млрд рупий ($37 млн). При этом в выручку компании за отчетный период включен условный доход в размере 1,14 млрд рупий ($15,9 млн). Такая сумма получилась за счет расходов, понесенных при аренде воздушных судов 737 MAX.

«Остановка эксплуатации самолета произошла не по вине SpiceJet, но мы все равно оплачиваем расходы на содержание 737 MAX»,

— посетовал финансовый директор SpiceJet Киран Котешвар. «Это расходы на содержание лайнеров, которые мы понесли в период с апреля по июнь», — добавил он.

Аудиторы SpiceJet говорят, что здесь нет «никакой уверенности» в получении возврата средств, однако в самой компании считают, что это именно тот «минимум, который можно будет получить».

Напомним, ранее авиакорпорация Boeing заверила, что лайнеры полетят в июле, а теперь сроки сдвинулись значительно — до конца года. По словам Котешвара, SpiceJet не в состоянии ждать так долго.

В парке индийской авиакомпании уже 13 самолетов модели 737 MAX, также перевозчик дозаказал еще 205 самолетов — это делает лоукостер одним из крупнейших покупателей данной модели.

SpiceJet уже рассматривает переход к «плану Б», отметил финансовый директор перевозчика. Речь скорее всего идет о том, что авиакомпания переключится на аренду более старых моделей — предшественников 737 MAX или вообще перейдет к конкуренту.

Китайские авиакомпании также говорят, что из-за «заземления» 737 MAX уже потеряли более $500 млн. В общей сложности в парках Air China, China Eastern Airlines and China Southern Airlines находится около 100 воздушных судов модели Boeing 737 MAX.

Проблемы Boeing отражаются не только на международных перевозчиках, но и непосредственно оказывают влияние на американскую экономику.

«Проблемы Boeing с самолетом 737 MAX, вероятно, привели к снижению ВВП (за второй квартал 2019 года — прим. «Газета.Ru») примерно на 0,4%», — сказал министр торговли США Уилбур Росс в эфире телеканала CNBC, выразив, впрочем, уверенность, что данные потери будут отыграны, когда проблемы со сбытом модели будут устранены.

Ситуация с 737 MAX затрагивает также крупных поставщиков компании. В частности, о предстоящих финансовых потерях заявила General Electric, которая производит двигатели для этой модели на совместном с Boeing предприятии. В третьем и четвертом квартале компания прогнозирует свой ущерб из-за этого в размере $400 млн.

Напомним, полеты Boeing 737 MAX были приостановлены весной в связи с тем, что менее чем за год разбились два самолета этого типа. Первый — в Индонезии в октябре прошлого года, второй — в Эфиопии в марте этого. В общей сложности в двух авиакатастрофах погибли 346 человек. В настоящее время в США и ряде стран мира полностью приостановлена эксплуатация Boeing данного типа.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что полеты на Boeing 737 MAX не возобновятся по меньшей мере до конца года из-за обнаружения новой проблемы с управлением. К тому же придется заново проходить испытания американского регулятора FAA. Кроме того, сертификация самолета в США не означает автоматического разрешения на полеты по всему миру. Европейское агентство гражданской авиации (EASA) также требует провести собственные тесты. До момента устранения всех неисправностей самолет в воздух не поднимется.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты подтверждали, что сейчас Boeing теряет минимум $1 млрд в квартал из-за простоев 737 MAX. Самолет, который когда-то был самым продаваемым в истории, за несколько месяцев «приземления» не принес ни одного заказа.