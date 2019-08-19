Санкции уже наступают: как реагируют рынки. LIVE

Курс евро превысил 74 рубля

19 августа ожидается вступление в силу второго пакет санкций США к России из-за дела Скрипалей. Рестрикции будут вводиться в два этапа. Сначала последуют ограничения на предоставление займов России международными институтами. Кроме того, будет запрещен экспорт ряда товаров и технологий. Америка собирается также ограничить получение Москвой нерублевого долгового финансирования в своих банках. Курс доллара на фоне этих новостей на московской бирже поднялся выше 66 рублей, евро — выше 74 рублей.
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14:59

На бирже та же динамика. Курс доллара торгуется выше 66 рублей, приближаясь к 66,8–66,9 рублей. Того и гляди, как официальный курс уже перепрыгнет психологически важную границу в 67 рублей.

14:48

Официальный курс доллара, по данным ЦБ, вырос. Курс доллара расчета «завтра» (на 20 августа) — 66,6 рублей. Курс евро также вырос — 73,94 рубля.

14:40

Впрочем, можно сказать, что пока что на биржах относительно тихо. В частности, очень слабо растет индекс ММВБ (+0,5%). Однако индекс РТС падает: - 0,2%.

14:35

Сегодня будет интересно следить за товарными, валютными и биржевыми торгами, поскольку 19 августа вступает часть ограничений в отношении России по делу Скрипалей.

14:30

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» будет вести сегодня онлайн-трансляцию, посвященную торгам на мировых площадках.