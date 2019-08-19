Санкции уже наступают: как реагируют рынки. LIVE

На бирже та же динамика. Курс доллара торгуется выше 66 рублей, приближаясь к 66,8–66,9 рублей. Того и гляди, как официальный курс уже перепрыгнет психологически важную границу в 67 рублей.
Официальный курс доллара, по данным ЦБ, вырос. Курс доллара расчета «завтра» (на 20 августа) — 66,6 рублей. Курс евро также вырос — 73,94 рубля.
Впрочем, можно сказать, что пока что на биржах относительно тихо. В частности, очень слабо растет индекс ММВБ (+0,5%). Однако индекс РТС падает: - 0,2%.
Сегодня будет интересно следить за товарными, валютными и биржевыми торгами, поскольку 19 августа вступает часть ограничений в отношении России по делу Скрипалей.
Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» будет вести сегодня онлайн-трансляцию, посвященную торгам на мировых площадках.