Эффективнее и быстрее: как повышать производительность труда

К 2024 году рост производительности труда должен ускориться до 5% в год. Для сравнения в 2018 году этот показатель составил всего 1,4%. Такую непростую задачу ставит национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости».

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Речь идет о базовых несырьевых отраслях экономики, таких как обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт и строительство. Средние и крупные предприятия по всей России модернизируют производство и проводят переподготовку кадров, чтобы соответствовать амбициозным целям.

В Якутии, например, создадут региональный центр компетенций для повышения производительности труда. Центр будет распространять лучшие практики, обучать сотрудников компаний, оценивать их знания и навыки, проводить стажировки.

Всего в рамках центров компетенций по России соответствующую подготовку пройдут почти 80 тыс. работников предприятий.

Власти региона рассчитывают начать реализацию нацпроекта в 2020 году. В результате производительность труда в таких отраслях как ИТ-сектор, сельское хозяйство, переработка алмазного сырья и транспорт к 2024 году должна увеличиться в 1,3 раза.

В нацпроекте прописаны системные меры по повышению производительности труда. Это включает в себя в том числе снижение административных барьеров, льготное финансирование и налоговые преференции для предприятий, обмен опытом с зарубежными партнерами.

В этих же целях много внимания уделяется поддержке занятости и повышению эффективности рынка труда. В рамках нацпроекта дополнительное обучение в целях повышения производительности труда пройдут почти 100 тыс. человек. Будут модернизированы 66 служб занятости, которые смогут искать, обучать или переквалифицировать работников, эффективно взаимодействовать с работодателями и учебными заведениями.

Помимо переподготовки работников, подготовки новых кадров и поддержки государства, скачок в производительности труда должны обеспечить лучшие технологии.

Согласно целям нацпроекта, к 2024 году количество предприятий, прошедших программу по поддержке автоматизации и использования цифровых технологий должно увеличиться в 80 раз – до 809. Кроме того, предприятия в России должны внедрять по-настоящему передовую технологию цифрового двойника.

Цифровой двойник — это виртуальный прототип реального объекта. Он собирает данные во время всего жизненного цикла производства, в том числе с помощью датчиков. Так, технология позволяет моделировать самые разные ситуации, которые могут возникать на производстве.

Количество предприятий, внедривших цифровой двойник производственных процессов, должно составить 405 к 2024 году.

Все это в рамках нацпроекта применят 843 предприятия в Санкт-Петербурге, 130 крупных и средних компаний Ставрополья, 97 предприятий Тюменской области и еще тысячи предприятий по всей России – всего около 10 тысяч.

Целевые показатели регионов могут разниться. В итоге, например, в Башкирии планируют добиться роста производительности труда на 6,3% к 2024 году, что выше общей цели по России.

Для этого на предприятиях уже используются инструменты бережливого производства, то есть производства, стремящегося к повышению качества продукции через снижение потерь.

Замминистра экономического развития республики Айрат Фахретдинов рассказал ТАСС, что один из участников нацпроекта в три раза сократил время рабочего процесса.

«За счет внедрения инструментов бережливого производства производительность труда на предприятии «ОЗНА-Измерительные системы» увеличилась в 1,4 раза. Рабочие места организованы в соответствии со стандартом 5С, исключены лишние перемещения и транспортировки», - рассказал он.

Стандарт 5С помогает сократить время производства за счет повышения удобства, расположения инструментов и взаимозаменяемости сотрудников. По данным Минэкономразвития региона, предприятия, внедрившие принципы бережливого производства, в среднем добились роста производительности труда на 34% на пилотных потоках.

В Башкирии и в ряде других регионов до конца года появится «Фабрика процессов», имитирующая производственный процесс. Фабрика позволяет выявлять потери на разных этапах производства и устранять их, оптимизируя процесс. Здесь участники смогут обучаться бесплатно.

В нацпроекте участвуют предприятия из разных отраслей экономики. Так, например, в Липецкой области, лучшие технологии уже внедряют такие компании, как «Липецкий хладокомбинат», «Липецкцемент», «Агроном-сад», «Тербунский гончар», «Липецкий пассажирский транспорт» и другие.

«Комплексный подход к повышению производительности труда через 15-20 лет за счет изменения сознания окажет позитивное влияние на экономику и качество жизни в целом. При этом повышение производительности — это непрерывный и бесконечный процесс. Мы не должны мыслить рамками нацпроекта и повышать производительность только до 2024 года. Улучшения должны происходить постоянно», - говорил ТАСС заместитель министра экономического развития Петр Засельский.

Увеличение производительности труда неслучайно является одной из ключевых целей. По данным ВШЭ, рост производительности труда в России в последние годы замедлялся. Так, в 2000-2007 годах ее прирост составлял в среднем 5,9%, а в 2010-2017 годах — всего 1,4%. В прошлом году рост составил 2,5%.