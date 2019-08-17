Норма на абрикосы: новые правила провоза багажа

Новые правила провоза цветов, фруктов и овощей через границу в багаже и ручной клади начинают действовать в России. Документ о внесении изменений в постановление правительства РФ о порядке государственного карантинного фитосанитарного контроля опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь в пунктах пропуска через госграницу разрешается провозить не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов без соответствующих сопроводительных документов.

Согласно новым правилам карантинного контроля для физических лиц, ограничения по ввозу касаются продукции с высоким фитосанитарным риском. В перечне подкарантинной продукции значатся даже абрикосы, черешня, персики, цитрусовые.

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Изменения коснулись и тропических деликатесов, которые часто берут с собой туристы из южных стран — финики, инжир, ананасы, авокадо, манго и так далее. Количество овощей, например таких, как огурцы, томаты, различные виды капусты, морковь, также будет подлежать контролю. Под ужесточение правил ввоза попадают в том числе рождественские елки, ветки хвойных деревьев, отмечает «Российская газета».

Что касается букетов, теперь каждый из них для провоза через границу должен состоять не более чем из 15 штук собранных вместе срезанных цветов, бутонов, листьев, свежих или засушенных трав цветков, листьев и других частей растения, а также свежих или засушенных трав, говорится в тексте постановления.

Полный список подкарантинной продукции можно найти на сайте Россельхознадхора.

Кстати, картофель, как и посадочный материал и семена в любом случае можно ввозить только с фитосанитарными сертификатами.

Однако для партий, превышающих установленные нормы, все же придется оформить соответствующую документацию, причем заранее. Раньше таких ограничений не было.

Юристы уточняют, что теперь

если человек будет говорить, что у него товар для личного пользования, а при проверке выяснится, что при отсутствии сертификатов везет он больше разрешенного веса, то его будут привлекать к административной ответственности за недостоверное декларирование.

«Штраф составляет от половины стоимости товара до двукратной», — говорит таможенный юрист Сергей Мрачковский.

После оплаты физическому лицу будет предложено выбрать дальнейшую судьбу товара — вывозить обратно, растаможивать или уничтожать, причем все процедуры будут происходить за счет собственника.

При этом уничтожение товара происходит сложнее, чем кажется.

«Необходимо написать соответствующее заявление, а также выбрать, где человек будет это уничтожать. Просто так у нас уничтожить нельзя — там также прикладываются определенные документы», — уточнил Мрачковский.

Таким образом, нововведения закрепляют ужесточение наказания за нарушение карантинного контроля:

теперь нарушитель будет вынужден заплатить не только штраф, но потратиться на растаможивание, уничтожение или же возврат товаров.

Новые правила будут распространены на все виды транспорта, включая водный, авиа-, железнодорожный и автомобильный. Они распространяются также на членов экипажей судов, самолетов и вагонов-ресторанов, пересекающих границу Евразийского экономического союза (Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию). Ограничения касаются и почтовых отправлений.

В Россельхознадзоре пояснили, что постановление правительства призвано «гармонизировать законодательство». По словам пресс-секретаря ведомства Юлии Мелано, эти правила действуют уже два года в соответствии с решением совета Евразийской экономической комиссии.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты полагают, что новые правила вполне разумны.

Россия пытается защитить свой внутренний рынок от «серого импорта»: мы одни из последних, кто вводит данное ограничение, потому что большинство крупных стран уже установили такие правила.

«Во всех крупных странах вот так легко ввезти продукты нельзя. Если вы попробуете въехать в Австралию, то вы вообще с собой никаких продуктов не привезете», — говорит Алексей Коренев, финансовый аналитик «Финам».

Ранее в РФ были определены и новые правила провоза животноводческой продукции. Это было сделано после заявлений Россельхознадзора о том, что многие предприниматели ввозят в Россию запрещенную продукцию под видом товаров для личного пользования с целью последующей продажи.

«Есть так называемые «сырно-колбасные туры». Партии могут быть значительными…один человек может ввозить несколько десятков килограммов разных колбас и сыров», — сетовали в службе.

Решением проблемы занялся Минсельхоз. Ведомство подготовило поправки в закон «О ветеринарии». Согласно им, россияне для личного потребления смогут провозить до пяти килограмм хамона из стран, где не зафиксированы заразные болезни животных, при этом возимая продукция должна быть в заводской упаковке, уточнили в Федеральной таможенной службе. Правила касаются государств, которые не входят в ЕАЭС.