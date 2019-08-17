«В США дают по 300 лет тюрьмы»: в чем обвинили Порошенко

Американский бизнесмен украинского происхождения, экономический советник бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, а с недавних пор и «враг Порошенко №1» Сэм Кислин вернулся на Украину. Он обвинил бывшего президента страны Петра Порошенко в выводе в офшоры денежных средств на сумму $8 млрд. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию «Страна.UA».

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В прошлом году Кислину на пять лет запретили въезд на территорию Украины по распоряжению Службы безопасности Украины (СБУ). Официальная причина — «необходимость защиты экономических интересов», неофициальная — устная «просьба» бывшего президента Петра Порошенко, который испугался денежных разборок с влиятельным американцем.

Миллиардеру запретили въезд на Украину после того, как он рассказал о схеме закупки угля, которую, по его словам, в 2016 году лично разработал и внедрил в украинскую систему Петр Порошенко. Она заключалась в том, чтобы закупать уголь не дороже $50 за тонну, а зарабатывать на нем по $100 за тонну.

«Я уже написал заявление в суд на СБУ. Порошенко испугался разоблачений, что я открою факты о его коррупции, поэтому и не пустил меня в Украину. Недавно Служба безопасности, у которой уже новый руководитель (Иван Баканов – «Газета.Ru») отменила запрет», — сообщил Кислин.

Отвечая на вопрос, зачем он приехал на Украину из США,

Кислин сказал, что захотел встретиться с новым руководством страны и поговорить по делам, связанным с Порошенко.

«Только по известным мне фактам через госкомпанию «Центрэнерго» было выведено от $700 млн до $800 млн», — сказал Кислин.

Бизнесмен считает, что Петр Порошенко давно продал весь свой украинский бизнес, номинально у него остались лишь конфетные фабрики.

«Коррупционерам такого уровня как Порошенко в США дают по 200-300 лет тюрьмы», — заявил Кислин.

Он сообщил также, что

в США открыто несколько уголовных дел, одно из них как раз касается возможного вывода за рубеж средств транша Киеву от Международного валютного фонда в размере $1 млрд.

«Есть основания полагать, что все эти деньги ушли не по назначению, их вывели в виде рефинансирования на коммерческие банки, а дальше они разошлись по карманам. Все это делалось по распоряжению Порошенко», — добавил бизнесмен.

Кислин в 2014 году через английского брокера купил кипрскую компанию Opalcore Ltd за $8 млн. На ее счетах, открытых в украинских банках, находились евробонды Украины – облигации номинальной стоимостью на $20 млн. Вместе с процентами по обслуживанию долга сумма накопилась около $23 млн. Но

своих денег Кислин не получил — эти средства были конфискованы по приговору суда города Краматорск в рамках расследования по делу предшественника Порошенко на посту президента Украины – Виктора Януковича.

«Никакого отношения к деньгам Януковича эти инвестиции не имеют. Кому не рассказываю, никто не верит в эту абсурдную историю. Причем тут Янукович, он что — на этих деньгах расписался?», — возмущался решением суда бизнесмен.

Кислину неофициально пообещали вернуть его деньги, но потребовали за содействие в решении вопроса $3 млн взятки. После этого Кислин записал скандальное видеообращение, в котором обвинил Порошенко в геноциде украинского народа.

Бизнесмен считает, что из $8 млрд, которые Порошенко украл, реально вернуть приблизительно $5 млрд. «И возвращать будет по решению судов государство Украина — из бюджета. То есть, каждый налогоплательщик», — заявил Кислин.

Но деньги реально найти и вернуть, считает предприниматель. Для этого нужно привлечь ФБР, так как это ведомство может контролировать корсчета в валюте и проследить пути вывода денег и их конечное местонахождение. «И я этому тоже могу поспособствовать, о чем и шла речь на встрече с Иваном Бакановым», — уточнил Кислин.

Однако, заметил бизнесмен, при нынешнем генпрокуроре Юрии Луценко никакого прогресса по делам экс-президента страны не произойдет.

«Он (Луценко – «Газета.Ru») — свой человек в «семье». Порошенко и Луценко — коррупционеры, которые работали не на свой народ, а на свои карманы, и украли очень много денег», — утверждает Кислин.

Сэм Кислин — американский миллиардер, экс-советник мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани. Он эмигрировал в США в 1970-х и заработал на торговле бытовой техникой. Позже его компания стала специализироваться на металлургии. По словам Кислина, в расследовании дела против Порошенко у него есть поддержка ФБР и международных институтов по борьбе с коррупцией.

Против Порошенко и его окружения на Украине в настоящее время расследуют 11 уголовных дел. По всем ним бывший президент проходит в статусе свидетеля, сообщал Луценко.