Долг США: какие обещания не выполнил Трамп

Перед выборами в 2016 году американский президент Дональд Трамп щедро давал обещания. Среди них — решить проблему с высоким госдолгом Америки, а также добиться высоких темпов роста американской экономики.

«Наш государственный долг в размере $17 трлн и ежегодный дефицит бюджета в $1 трлн представляют собой угрозу национальной безопасности самого высокого уровня», — писал Трамп в твиттере во время президентства Барака Обамы в 2012 году.

Во время предвыборной кампании Трампа в 2016 году госдолг достиг $19 трлн.

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При этом проблема с госдолгом США при его президентстве не только не была решена, но, наоборот, усугубилась благодаря в том числе налоговым новациям Трампа и выросшему оборонному бюджету. Чтобы финансировать новые проекты американского президента, нужны были заимствования еще в большем объеме, и это, естественно, увеличивало долги Америки.

По данным минфина США, на конец 2018 года госдолг США составил $21,974 трлн.

Как отмечал американский телеканал CNN, долг составил 78% от ВВП США в 2018 финансовом году, что является самым высоким процентом с 1950 года.

Этот год приготовил новые рекорды. Уже в феврале объем государственного долга США впервые вышел за сумму в $22 трлн.

При этом в США даже шутят, что именно госдолг сделал американского президента по-настоящему великим.

Еще одно обещание Трампа касалось темпов роста экономики. В 2017 году, когда Трамп указывал, что США стоят на пороге нового экономического чуда, глава государства говорил, что можно было бы достичь и четырех процентов роста ВВП.

Однако пока что американская экономика стабильно растет на три процента в годовом исчислении. Во втором квартале 2019 года экономика США замедлилась так и вовсе до 2,1%, гласили данные Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Таким образом, хотя экономический рост при Трампе продолжился, но совсем не так, как обещал американский лидер.

Значительного ускорения не произошло, констатировал, в частности, американский портал Vox.

Сомнения в успехе Трампа возникают даже внутри администрации американского президента. В настоящее время советники Трампа обеспокоены тем, что у него «не хватает инструментов» для стимулирования экономики, написало накануне издание Axios со ссылкой на источники.

«Вместо того, чтобы атаковать глобальную систему, которая принесла столько процветания Америке, Трампу бы лучше хорошенько использовать свой потенциал для экономического роста», — отмечал в беседе с изданием бывший чиновник Белого дома.

При этом часть аналитиков считают, что в среднесрочной перспективе над США вообще нависнет угроза рецессии. И не в последнюю очередь эти риски и страхи связаны с торговой войной между Вашингтоном и Пекином, эскалация которой вновь с новой силой произошла в этом месяце, благодаря анонсированным Трампом новым пошлинам на китайские товары.

Пока что определенности как таковой нет, но есть тревожные ожидания грядущей рецессии, констатирует профессор РАНХиГС института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) Михаил Портной.

В частности, на возможность рецессии указывает «перегретый фондовый рынок акций», считает он.

«На фондовом рынке крутится много денег, которые не находят другого применения. Есть риск, что из-за этого перегрева США могут свалиться в рецессию», — говорит аналитик.

Трамп, впрочем, сохраняет спокойствие и считает, что идет правильным курсом.

«Я думаю, что чем дольше продолжается торговая война, тем слабее становится Китай и тем сильнее становимся мы», — заявил недавно американский лидер.

А в том, что Америка пока не достигла рекордов, есть виновный. Он давно известен. Это глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. Именно он виноват в низком росте ВВП за первый квартал. Все дело в том, что Пауэлл держит слишком высокой ставку ФРС.

«Мне нужен сильный доллар, но полезный для страны, а не настолько сильный, что мы не можем вести бизнес с другими государствами», — объяснял Трамп весной.

Трамп недавно сравнил Федрезерв с якорем, который давит на шею США.

Даже если Пауэлл снижает ставку, то делает это, по мнению американского лидера, не слишком активно. А значит он все равно тормозит рост экономики США.

Вообще, судя по твиттеру Трампа, он в отличие от аналитиков свято убежден в светлом будущем США.

«Экономика Трампа ставит рекорды, и ей предстоит пройти долгий путь. Если кто-то — не я — возьмет вверх в 2020 году, произойдет крах рынка, подобного которому раньше не было!» – на всякий случай предупредил он избирателей в одном из сообщений.