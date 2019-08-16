«Детям — понятно, но жене почему?»: сколько платят алиментщики

За первые полгода 2019 года Федеральная служба судебных приставов взыскала с «алиментщиков» около 7,6 млрд рублей. Об этом рассказали «Газете.Ru» в самой ФССП. При этом на исполнении в территориальных органах находилось более 1 млн исполнительных производств по делу о взыскании алиментов.

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Наибольшее число нерадивых алиментщиков, как и предполагалось, оказалось в самых населенных регионах.

Так, наибольшее количество исполнительных производств о взыскании алиментов приходится на крупные территориальные органы ФССП. Речь идет о Московской, Иркутской, Кемеровской, Челябинской областей, Краснодарского края, республики Татарстана, по Москве, по Санкт-Петербургу.

Почти столько же долгов — сколько и с «алиментщиков» — ФССП удалось получать по штрафам за нарушение правил ПДД.

По данным ФССП, в первом полугодии 2019 года судебные приставы смогли взыскать 7 млрд рублей за неоплаченные штрафы ГИБДД.

Если же посмотреть на задолженность россиян по кредитам, то окажется, что судебным приставам удалось собрать сумму в десять раз больше, чем по штрафам ГИБДД или по долгам «алиментщиков».

Так, всего в результате деятельности судебных приставов в первом полугодии 2019 года с физических и юридических лиц взыскано 70,6 млрд рублей кредитной задолженности.

«В первом полугодии 2019 года в рамках 2,8 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с физических лиц в пользу кредитных организаций должники полностью исполнили требования исполнительных документов либо приступили к выполнению своих обязательств», — рассказали в пресс-службе ФССП.

Если внимательно посмотреть сайт службы судебных приставов, то окажется, что спектр ухищрений, к которым вынуждены прибегать приставы, чтобы взыскать долги, весьма широк. Особенно это проявляется при взыскании долгов по алиментам. Судя по всему, многие представители сильной половины человечества не торопятся исполнять свои родительские обязанности.

Так что довольно часто судебным приставам приходится потрудиться, чтобы разыскать своих «клиентов». Если должники отказываются приходить по повестке, то люди в погонах навещают их на работе, во время поездки и даже во время отдыха.

Например, в Новгородской области сотрудники ФССП встречали одного неплательщика у входа в ЗАГС. Долг гражданина на содержание ребенка превысил 100 тыс. рублей. Когда торжественный кортеж подъехал к месту бракосочетания, вместо сотрудников ЗАГСа к жениху подошли судебные приставы.

Церемонию не нарушали, однако требования закона попросили исполнить, а если гражданин вновь будет уклоняться, то вместо медового месяца ему придется отбывать обязательные работы, пригрозили ему приставы.

Ранее в августе на Кубани приставы начали проводить еженедельные рейды на дорогах Краснодарского края, останавливая и арестовывая автомобили должников.

На машине ГИБДД установили мобильный программный комплекс «дорожный пристав», позволяющий по номеру автомобиля вычислить машину, принадлежащую «злостному должнику» — активному неплательщику штрафов, алиментов, выплат по кредитам. После этого полицейский останавливал этот автомобиль, а судебный пристав оформлял протокол и тут же на месте арестовывал транспорт.

«В общей сложности удалось взыскать задолженности на сумму более 3 млн рублей. Также были арестованы порядка 70 автомобилей, принадлежащих должникам. При этом те граждане, которые оплатили долг на месте, смогли продолжить свой путь беспрепятственно», — рассказали тогда в пресс-службе ФССП по Краснодарскому краю.

При этом в ФССП внимательно следят и сообщают об очередных рекордах наших сограждан. Так, житель Казани выплатил долг по алиментам в размере 1,5 млн рублей. Тем самым мужчина побил рекорд по единовременной выплате долга по алиментам в Татарстане, сообщала пресс-служба регионального управления федеральных приставов.

Cуд постановил, что мужчине необходимо выплачивать четверть своего дохода на содержание несовершеннолетнего сына, однако отец уклонялся от уплаты алиментов, поэтому судебные приставы ограничили его в праве выезда за границу и запретили любые регистрационные действия с его автомобилем BMW520i. Когда должник решил продать автомобиль, он погасил задолженность по алиментам (свыше 1,4 млн рублей) и исполнительный сбор 100 тыс. рублей за уклонение от алиментов.

Согласно официальной статистике, каждый третий плательщик алиментов отказывается выполнять свои обязательства, среди них часто оказываются не только простые граждане, но и звезды.

Например, всем известный Андрей Аршавин при разводе со своей супругой Алисой Казьминой не хотел платить платить алименты. Бывший игрок сборной РФ не торопился переводить бывшей жене сумму, назначенную судом (350 тыс. рублей в месяц), поэтому ему даже запретили покидать страну. В данный момент долги по алиментам погашены. Кроме того, футболист не желал платить алименты на содержание своих троих детей и от телеведущей Юлии Барановской. Почти полгода Юля и Андрей судились, в итоге было подписано мирное соглашение.

Звезда сериала «Кадетство» Александр Головин также уклоняется от выплат на содержание своей внебрачной дочери Оливии. Мать Оливии, экс-танцовщица балета «Тодес» Светлана Белогурова, обратилась за помощью к адвокату. Она намерена получать от Александра алименты в размере 50 тыс. рублей в месяц. ДНК-тест подтвердил отцовство, а сам актер эту информацию никак не комментирует.

Действительно, не все хотят выплачивать свои долги по алиментам, особенно бывшим женам.

Футболист Дмитрий Тарасов, бывший муж известной телеведущей Ольги Бузовой, не платил алименты на ребенка своей первой супруге Оксане. Он предлагал даже изменить закон, чтобы меньше ущемлялись права мужчин.

Бывший полузащитник сборной России говорил, что алименты положены только ребенку, поэтому должен быть создан счет, которым получатель сможет воспользоваться после 18 лет.

«Хочется понять, почему так выстроено для мужчин. Почему мужчина должен платить жене? Детям — понятно, но жене почему? Если это маленький ребенок, то открывается счет и в 18 лет он получает всю сумму и делает с ней то, что хочет. А женщина почему не должна работать? Иди, зарабатывай на жизнь, на ребенка», — заявил Тарасов «Чемпионату».

Напомним, что ранее суд запретил ему выезжать за пределы страны, а также арестовал счета футболиста и его новый автомобиль. Задолженность игрока по алиментам составляет 7,5 млн рублей, а неустойка по долгу — 9 млн рублей.