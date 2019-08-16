Ответ на санкции: как Москва избавляется от госдолга США

Россия в июне 2019 года снизила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, — общий размер вложений уменьшился до суммы в $10,8 млрд. Такая статистика следует из данных американского Минфина. Российские вложения в долгосрочные казначейские бумаги США на июнь составили $5,296 млрд, в краткосрочные — $5,552 млрд.

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Среди инвесторов американского госдолга лидирует Япония, в июне обогнавшая Китай. Средства Токио в госдолге США за июнь выросли на $21,9 млрд, достигнув отметки $1,122 трлн. Инвестиции Китая по сравнению с маем выросли на $2,3 млрд — до $1,112 трлн.

В топ-5 инвесторов американских облигаций также вошли Великобритания ($341,1 млрд), Бразилия ($311,7 млрд) и Ирландия ($262,1 млрд).

Максимальный объем российских вложений в гособлигации США был зарегистрирован в феврале 2013 года, тогда инвестиции достигли суммы $164,3 млрд.

Вывод средств своих золото-валютных резервов из американских госбумаг Россия начала в 2014 году на фоне того, что США ввели против России санкции. Этот процесс ускорился в апреле 2018 года, после новой волны антироссийских ограничений. В августе 2018 года Россия снизила вложения в госдолг США до 11-летнего минимума.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила выход из госбумаг США политикой диверсификации резервов. Курс на дедолларизацию российской внешней торговли четко обозначился после введения антироссийских санкций, когда повысились системные риски долларовых расчетов.

За размещение российских золотовалютных резервов в американские облигации критиковали Минфин еще в те годы, когда министром финансов был Алексей Кудрин.

Так, в 2007 году ЦБ в интересах Минфина инвестировал более $100 млрд в облигации проблемных ипотечных агентств США — Fannie Mae и Freddie Mac, а Кудрин мотивировал необходимость этих вложений тем, что Россия получила по ним доход свыше $1 млрд.

Держать средства в валюте страны, которая ввела против России санкции, опасно именно тем, что в любом момент есть высокая вероятность остаться без этих активов.

Так, средства банков России, находящихся под санкциями, просто лежат мертвым грузом на счетах в банках США. И что с ними происходит — в России неясно, так как на запрос из нашей страны американские банки просто не отвечают.

Поэтому, несмотря на то что доллар демонстрирует высокую стабильность, а долларовые активы относятся к числу наиболее высокодоходных в категории безрисковых, российское правительство и бизнес постепенно отходят от долларовых расчетов и продают активы, номинированные в долларах.

В качестве альтернативы вложениям в золото наш Центробанк мог бы рассмотреть облигации высоконадежных стран-эмитентов, которые ведут традиционно нейтральную внешнюю политику. Например – Сингапур, Швейцария, Дания, Финляндия и другие, но и эти страны поддержали санкции США против России.

Сумма международных золото-валютных резервов России по состоянию на 9 августа этого года составила $527,1 млрд.

Пятая часть из них приходится на золото, остальное — это валюты разных стран и активы в этих валютах, а также специальные права требования.

Основной формат золотого резерва России — это слитки золота 999 пробы весом 10 кг. Однако в рамках существующих стандартов предусмотрено хранение мерных слитков весом от 100 грамм до одного килограмма.

Очищенное золото в слитках закупается преимущественно у отечественных производителей за рубли. Так в хранилище ЦБ попадает около 76% от всего объема покупаемого золота. Это позволяет экономить иностранную валюту и поддерживать российские золотодобывающие предприятия.

Правда, у золота как объекта инвестиций и накоплений довольно высокая ценовая волатильность. С 2000 года цена на унцию золота выросла почти в семь раз и сейчас находится на уровне $1,5 тыс. Но в то же время с максимальных значений в 2012 году — от планки в $1,9 тыс. — золото скорректировалось уже почти на треть.

В ближайшее время Россия может занять четвертое место по объему золотовалютных резервов. Сейчас на этой позиции находится Саудовская Аравия, которая тратит свои ЗВР на покрытие социальных нужд из-за низких цен на нефть.