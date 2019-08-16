Богатства подо льдами: Трамп хочет купить Гренландию

Президент Дональд Трамп интересуется возможностью приобрести Гренландию и даже активно подключил к проработке этого вопроса своих советников и адвокатов, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

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Трамп придает большое значение геополитическому расположению острова: ему импонируют беседы о богатых природных ресурсах Гренландии. Собеседники издания отмечают, что Трамп неоднократно интересовался во время встреч, обедов и просто мимолетных бесед, могут ли Соединенные Штаты приобрести эту часть суши.

При этом источники издания отметили, что мнения на тему реального интереса Трампа к острову разделились. Часть советников президента поддержали идею президента, другие сочли эту мысль мимолетным увлечением, которое никогда не будет реализовано.

В начале сентября 2019 года Трамп планирует свою первую поездку в Данию, хотя сам визит не связан с обсуждением идеи о приобретении Гренландии, утверждает WSJ.

Белый дом и Госдепартамент США не ответили на запрос издания. Представители Королевского дома Дании и посольства Дании в Вашингтоне также не стали комментировать информацию газеты. Представители премьера Гренландии и представительства Гренландии в Вашингтоне тоже воздержались от реплик.

Гренландия — крупнейший в мире остров, который расположен на стыке Северного Ледовитого и Атлантического океанов, в северной части Западного полушария. Формально эта территория входит в состав Королевства Дания, но обладает широкой автономией. В частности, правительство Гренландии решает внутренние вопросы практически самостоятельно и контролирует добычу всех полезных ископаемых острова. К вопросам, которые находятся в компетенции Дании, относится контроль над обороной, внешней и денежной политикой острова.

Ранее Национальная геологическая служба США оценивала запасы нефти на шельфе Гренландии примерно в 50 млрд баррелей нефти, что ставит ее в один ряд с Ливией. Однако условия для разработки месторождений региона очень суровые.

В недрах Гренландии ранее также обнаружены значительные запасы графита, каменного угля, свинцово-цинковой и железной руд, минералов, богатых хромом, молибденом, ураном. Кроме того, несколько лет назад на территории острова были проведены успешные геологоразведочные работы по поиску алмазосодержащего кимберлита.

Однако чаще всего на пути разработки залежей тех или иных ресурсов Гренландии стоит вопрос рентабельности.

Население Гренландии сейчас составляет около 56 тыс. человек. Фактически остров — это высокое нагорье с приподнятыми краями, покрытое материковым льдом. Летом снег тает только в узкой, шириной от 10 до 150 км, прибрежной полосе общей площадью 327 тыс. кв. км, на которой и сосредоточено все население Гренландии.

На одного жителя Гренландии приходится почти 15 квадратных км территории, свободной от льда. Реки прибрежной полосы Гренландии коротки и быстры и обладают большими запасами гидроэнергии. Озера вскрываются на очень короткий период. Языки многолетнего льда — глетчеры — сползают с нагорий по фиордам, образуя на воде айсберги. Связь по морю с юго-западным побережьем Гренландии возможна с июля по октябрь. К восточным берегам, обращенным к материку, судам удается подойти не каждый год из-за тяжелых дрейфующих льдов.

На климат прибрежной полосы Гренландии оказывают влияние ответвления теплого течения Атлантического океана – Гольфстрима. Средняя температура самого холодного месяца изменяется от минус 37,5 градусов Цельсия на 82 градусе северной широты до минус 7,5 градусов на юге. Средняя температура самого теплого месяца меняется от плюс 2 на севере до плюс 9,7 — на юге острова.

В 18 веке Дания, воспользовавшись приоритетом викингов, объявила остров своим владением и начала его колонизацию. Во время Второй мировой войны Гренландия была отделена от королевства и сблизилась с Соединенными Штатами и Канадой. По окончании войны Дания вернула себе контроль над островом, однако упразднила его колониальный статус; Гренландия была провозглашена интегральной частью Датского королевства, а в 1979 году получила широкую автономию по внутренним делам.

Гренландия — пока статус Великобритании в ЕС точно не определен — единственное государственное образование, которое вышло из состава Европейского союза, хотя и хранит статус ассоциируемого государства.

В 2008 году в Гренландии был проведен референдум по вопросу самоуправления, по итогам которого 20 мая 2009 года парламент Дании принял закон о расширенной автономии Гренландии. Расширенная автономия Гренландии провозглашена 21 июня того же года. Многие эксперты рассматривают расширение автономии как шаг к независимости Гренландии от Дании.