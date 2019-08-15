Спишет со счетов: как «Нафтогаз» может получить деньги «Газпрома»

Общая сумма арестованных активов российской компании «Газпром» по искам, поданным «Нафтогазом Украины», составляет $3 млрд. С таким утверждением выступил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Реклама

Он добавил, что «Нафтогаз» планирует добиться компенсации своих потерь до конца 2020 года.

«Общая сумма, если отталкиваться от оценки замороженных активов, значительно превышает то, что они нам должны. Скажем так: она превышает $3 млрд», — сообщил Витренко в интервью изданию «Экономическая правда».

По заявлению Витренко, активы российского газового концерна уже арестованы в Великобритании и Нидерландах.

А в Люксембурге и Швейцарии на имущество «Газпрома» наложены определенные ограничительные меры, «но их нельзя назвать арестами», добавил Витренко.

«Смысл в том, что в этих странах нет активов «Газпрома», которые можно было бы заморозить, но если такие активы там появятся, то они будут заморожены», — заявил представитель «Нафтогаза».

По его словам,

среди арестованных активов в Великобритании и Нидерландах есть и банковские счета, то есть «Нафтогаз» планирует просто списать с этих счетов живые деньги.

Но в настоящий момент у украинской стороны нет права на реализацию арестованных активов в рамках процедуры принудительного взыскания долга. Для старта такой процедуры суду необходимо вынести отдельное решение.

Напомним, в декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам между «Газпромом» и «Нафтогазом» о поставках российского газа на Украину и по транзиту этого газа через территорию страны.

Суд обязал российскую компанию выплатить украинской стороне $2,56 млрд. «Газпром» эти решения обжаловал.

Апелляционный суд округа Свеа в Швеции назначил слушания по апелляции «Газпрома» на октябрь 2019 года.

Украинская сторона не сомневается в том, что все последующие решения суд вынесет в ее пользу. Летом 2018 года «Нафтогаз» начал процесс принудительного взыскания $2,56 млрд путем наложения ареста на активы «Газпрома» в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.

Но шведский апелляционный суд округа Свеа приостанавливал исполнение решения Стокгольмского арбитража.

В «Нафтогазе» заявляли, что продолжат добиваться ареста активов «Газпрома».

Витренко ожидает, что ближе к середине 2020 года начнется принудительное взыскание долга в Голландии и активы «Газпрома» в этой стране будут проданы.

«Мой прогноз, что до конца 2020 года мы взыщем всю сумму — около $3 млрд. Мы начнем в середине 2020 года и закончим взыскание к концу 2020 года», — заявил он.

«Газпром» в марте 2018 года уведомил НАК «Нафтогаз Украины» о необходимости восстановить баланс интересов сторон по договорам, нарушенным ранее принятыми решениями Стокгольмского арбитража, и предложил украинской стороне провести переговоры по этому вопросу.

Однако до конкретики еще далеко.

На днях стало известно о том, что апелляционный суд округа Свеа (Швеция) в сентябре--октябре 2020 года рассмотрит апелляционную жалобу «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины» о транзите газа. Об этом говорилось в материалах российской компании.

«Слушания по делу об оспаривании арбитражного решения по делу о транзите запланированы на сентябрь-октябрь 2020 года», — сообщал «Газпром».

Между тем все старые и новые судебные истории осложняют переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза» о возможности сохранить украинский транзит для поставок российского газа в ЕС.

Так, нынешнее соглашение истекает в конце 2019 года, и без нового контракта формально украинская ГТС останется пустой.

При этом стороны пытаются вести переговоры по поводу дальнейшего сотрудничества в этой сфере с прошлого года, однако на фоне судебной истории «Газпрома» и «Нафтогаза», а также смены политического цикла на Украине достичь каких-либо ощутимых результатов в этом направлении не удалось.

Следующий раунд трехсторонних переговоров планируется в середине сентября, когда до истечения контракта останется несколько месяцев, сообщал источник ТАСС. Европейские представители скорее всего выступят за заключение нового соглашения на 10 лет.

Но у Киева и Москвы разные точки зрения по поводу того, какими должны быть новые условия контракта.

Так, в «Нафтогазе» открыто говорят о намерении сохранить транзит газа на долгосрочный период. При этом ранее агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что «Газпром» собирается продлить контракт по транзиту газа с украинской стороной, но на небольшой срок — около года.