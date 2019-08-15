СПГ на продажу: как Польша выдавливает российский газ

Варшава пытается стать региональным газовым хабом. Польша будет продавать Украине закупаемый у США регазифицированный сжиженный природный газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление польской энергетической компании PGNIG.

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Отмечается, что первая договоренность между странами уже достигнута.

«PGNiG купила СПГ в США, а затем после регазификации продала природный газ фирме Energy Resources of Ukraine (Энергетическая компания Украины)», — заявила компания.

Первый танкер из США прибудет на терминал в польский Свиноуйсьце в ноябре текущего года. После этого СПГ будет регазифицирован и передан Украине через пункт в Германовице.

В будущем Польша также намерена наладить поставки газа и в другие страны, сообщает компания.

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Между тем весной следующего года заканчивается контракт на транзит российского газа по польскому участку газопровода «Ямал-Европа», и Варшава давно хочет пересмотреть его условия в свою пользу.

Недавно Петр Наимский, уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре, заявил, что сейчас «Газпром» осуществляет транспортировку голубого топлива через территорию страны практически бесплатно.

Ежегодно из России в ЕС через Польшу прокачивается 29 млрд кубометров газа. Однако оплата транзита производится по таким низким тарифам, что доходы страны мизерные, утверждает Наимский. Они составляют 21 млн злотых (примерно $5,4 млн) в год.

Одновременно Польша пытается выбить преференции на поставки газа из РФ для собственных нужд. Время от времени для осуществления этого замысла Варшава грозит вовсе отказаться от закупок у «Газпрома» и говорит о стремлении к энергетической независимости и намерении диверсифицировать поставки.

В настоящее время российский газ поставляется в Польшу по долгосрочному контракту, который был подписан еще в 1996 году. Соглашение предусматривает ежегодные поставки в Польшу российского газа в объеме порядка 10 млрд кубометров и истекает в 2022 году.

По подсчетам British Petroleum, в 2017 году потребление природного газа в Польше составило 19,1 млрд куб. м, собственная добыча — около 4 млрд куб. м. Почти 70% импортного газа поставлял Польше «Газпром». В 2018 году, по данным самой российской корпорации, поставки российского газа в Польшу выросли почти на 10%. Всего в прошлом году PGNiG импортировала около 13,53 миллиарда кубов природного газа, около 67% из которого пришлось на российский.

Неоднократно Варшава предпринимала попытки выторговать себе экономические преференции в отношении трубных поставок из РФ, однако при этом продолжала оставаться в оппозиции и к Москве, и к новым транспортным проектам «Газпрома», включая «Северный поток — 2».

Польская сторона уже неоднократно заявляла, что не хочет продлевать контракт на поставку российского газа. Эксперты говорят, что это продиктовано лишь тем, что Варшава хочет увеличить свой вес в дальнейших переговорах по новому соглашению. Петр Наимский уже оценивал потери от контракта с «Газпромом» в $400 млн за 2010 — 2017 годы.

«Польша может в итоге перезаключить контракт с «Газпромом», но речь, скорее всего, будет идти о меньших гарантированных объемах и более гибких условиях», — полагает эксперт Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.

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Параллельно Польша постоянно говорит о необходимости диверсификации источников топлива и сделать это собирается с помощью целого ряда проектов. В частности, речь идет о постройке газопровода Baltic Pipe, который соединит Польшу с норвежской газотранспортной сетью, расширении СПГ-терминала в Свиноуйсьце и строительстве нового терминала в Гданьске.

Польша хочет стать региональным газовым хабом, и шансы на осуществление такой мечты, по мнению аналитиков, у страны есть, особенно в части торговли американским СПГ.

США очень активно заходят на польский газовый рынок, подписывая долгосрочные контракты на поставку сжиженного газа. Так, в первом полугодии этого года Варшава увеличила импорт американского СПГ на 0,5 млрд куб, снизив закупки российского газа на 1,7 млрд кубометров.

Но даже если стране удастся стать региональным газовым хабом, зона его действия будет ограничена государствами Прибалтики и Восточной Европы с их традиционно сложными отношениями с «Газпромом», поясняет директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова.

Для удовлетворения потребностей этих стран расширения мощностей действующего приемного терминала в Свиноустье будет достаточно, соответственно целесообразность строительства нового терминала в Гданьске вызывает вопросы, отмечает Белова.

В начале ноября прошлого года польская нефтегазовая компания PGNiG и американская компания Cheniere Marketing International заключили соглашение о поставке СПГ из США на 24 года. В октябре PGNiG подписала долгосрочный контракт на закупку СПГ у американской компании Venture Global LNG. По нему ежегодные поставки составят 2 млн тонн в течение 20 лет. Детали контракта, включая стоимость СПГ, не раскрываются. Кроме того, в ноябре 2017 года PGNiG подписала пятилетний контракт на поставки СПГ с британской Centrica.

«Скорее всего Польша будет стремиться покрыть свои потребности в газе за счет относительно дешевого сырья из России и Норвегии, а торговать с особо не имеющими альтернатив соседями дорогим американским СПГ»,

— полагает Белова.

Привлечь Норвегию

Что касается строительства газопровода Baltic Pipe из Норвегии, оно уже ведется, однако у Польши пока нет подписанных газовых соглашений о поставках газа по нему, хотя можно ожидать, что они в ближайшее время появятся.

Кроме того, где-то на дне Балтийского моря он должен будет пересечься с «Северным потоком – 2», по которому российский газ будет идти в Германию.

«Baltic Pipe сможет прокачать не более 10 млрд кубометров газа в год», — рассказал управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский. Кроме того,

неизвестно, сможет ли Норвегия обеспечивать потребности Польши в долгосрочной перспективе, так как добыча на норвежском шельфе снижается год за годом.

Чтобы закрыть недостающие потребности, Польше все же необходимо будет увеличивать закупки СПГ и расширять терминалы по приемке и регазификации, а это потребует дополнительных инвестиций, полагает Жарский.

Вернуться к истокам

Эксперты делают вывод, что СПГ в ближайшем будущем вряд ли сможет существенно потеснить российский природный газ на рынке. Поскольку его цена на 25-30% выше, а надежность поставок вызывает сомнения.

«Стоимость СПГ на европейском рынке сильно зависит от логистических возможностей производителей», — говорит Жарский.

«Надежность поставок трубопроводного российского газа несравнимо выше поставок танкерного СПГ», — напоминает Нарек Авакян, начальник отдела инвестиций «БКС Брокер».

А ведь вопрос заключается еще и в конкурентоспособности этого товара. Как бы ни складывалась политическая жизнь, в экономических отношениях прагматизм всегда возьмет верх.

Потому аналитики сходятся во мнении, что

зависимость от российского газа у Польши все равно сохранится.

«Если Польша откажется от закупок у «Газпрома» в 2022 году, то просто перейдет на контракты с НОВАТЭКом, «Ямал-СПГ», который за счет государственных льгот способен предлагать такой энергоноситель, который будет гораздо более выгодным по цене, чем у тех же поставщиков из США», — отмечает Авакян.

На примере Польше видно, что европейский рынок газа стал довольно конкурентным, и «Газпрому» придется и дальше идти на уступки и проявлять гибкость, чтобы удержать свою долю рынка, добавляет Маринченко.