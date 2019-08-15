Новый опрос: россияне назвали справедливую зарплату

Размер заработка для достойной жизни россияне назвали в ходе опроса страховой компании «Сбербанк страхование жизни». Аналитики компании проводили исследование в 39 городах страны летом текущего года, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на их доклад.

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Респондентами выступали жители городов с населением более 500 тыс. человек. Также в опросе приняли участие горожане из Грозного и Севастополя.

Большинство россиян были бы рады получать в месяц в среднем 66 тысяч рублей. В некоторых регионах, например в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани, жители согласны на жалование в размере 58 тыс. рублей.

Также жить на зарплату в 59 тыс. рублей готовы в Волгограде и Ярославле.

Традиционно наиболее высокие запросы обозначили участники опроса из двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга.

Так, москвичи хотят получать около 100 тыс. рублей ежемесячно, а петербуржцы — порядка 77 тыс. рублей. Большие зарплатные ожидания сложились и у жителей Хабаровска — 75 тыс. рублей.

Между тем названные зарплаты сильно превзошли размеры средних фактических зарплат в большинстве регионов, за исключением Москвы. Самый серьезный разрыв между реальной и «справедливой» оплатой труда наблюдается в Махачкале, Ульяновске, Грозном и Севастополе. В этих городах трудящиеся получают оклад в два раза меньше желаемого.

Логично, что более трети (39%) российских работников не удовлетворены уровнем своей зарплаты. По данным свежего опроса фонда «Общественное мнение», 13% респондентов заявили, что получают 14–20 тыс. рублей, а 12% опрошенных – от 20-30 тысяч.

По мнению большинства участников опроса, их заработок не соответствует тому объему и уровню сложности работы, который им приходится выполнять.

За чертой

По данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников насчитывает 47,7 тыс. рублей. Однако это же ведомство летом 2019-го года рассказало о самом распространенном (медианном) окладе россиян — 34,3 тыс. рублей.

Именно это значение повторяется с наибольшей частотой в зарплатных ведомостях трудящихся в России. Такую зарплату получают более 2,6 млн человек. Они ежемесячно зарабатывают от 33,9 до 40 тыс. рублей.

У половины россиян зарплата выше, а у половины — ниже этой суммы, хотя показатель разнится в отдельных регионах. Так, в Москве средняя зарплата составила около 96 тыс. рублей, а медиана была на 31,2 % меньше — 66 тысяч рублей. В Сахалинской области средний оклад достиг 88 тыс. рублей, а медианный составил 62,6 тысячи (разрыв 28,8%).

Стоит отметить, разница между модальными и средними зарплатами понемногу снижается. К примеру, в 2017 году средняя зарплата в месяц была на уровне 38,9 тыс. рублей, в то время как модальный заработок был на 55% меньше — 17,6 тыс. рублей.

Хотя по-прежнему в России 775 тыс. человек получают зарплату в размере минимального прожиточного минимума — 11 тыс. 280 рублей. Дешевле всего труд оценивается в республиках Северного Кавказа. Так, в Кабардино-Балкарской республике в месяц платят примерно 20 тысяч рублей. В Орловской и Ивановской областях ситуация не лучше — средняя зарплата не превышает 23-25 тысяч рублей.

Впрочем, среди россиян есть и те, кто получает больше миллиона рублей в месяц. За последние два года число зарплатных счастливчиков выросло на 38%.

По данным статистического ведомства, зарплатой свыше миллиона рублей в месяц могут похвастаться около 11 тысяч человек. Для сравнения: в 2017 году таких сотрудников насчитывалось не более семи тысяч.

При этом выросло и среднее жалование миллионеров. Высокооплачиваемые сотрудники стали получать на 4,3% больше — порядка 3,4 миллиона рублей в месяц. Самый солидный оклад получают представители культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 5,8 млн рублей в месяц.

Также неплохо зарабатывают специалисты, которые оказывают, по данным Росстата, «прочие услуги». Их зарплатная вилка стартует от 3,7 млн. рублей. Хорошо оплачивается труд сотрудников нефтегазовой сферы. Специалисты по добыче энергоресурсов и производству нефтепродуктов получают около 2,7 миллиона рублей ежемесячно.

Плюс в районе миллиона зарабатывают россияне в сфере торговли и ремонта транспорта. Таких в середине июля по подсчетам Росстата насчитывалось порядка 1960 человек. Вдобавок на солидную зарплату могут рассчитывать сотрудники наукоемких отраслей и специалисты финансовой и страховой сферы.