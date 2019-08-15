США предрекли рецессию: что будет с рублем

Коварная инверсия

Фондовый рынок США ставит новые антирекорды. По итогам торгов среды, 14 августа, индекс Dow Jones упал на 3% до отметки 25 479,42 пункта – и это крупнейшее снижение с октября 2018 года. Индекс S&P 500 потерял 2,9%, завершив сессию на отметке 2 840,60 пункта. Индекс Nasdaq опустился на 3%.

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Обвал спровоцировала инверсия доходностей: процентные ставки по 10-летним казначейским бумагам США впервые с момента финансового кризиса упали ниже ставок по двухлетним бумагам.

Именно это явление эксперты считают ключевым предупредительным знаком рецессии, то есть замедления роста экономики на протяжении двух кварталов подряд. По крайней мере так было последние пять раз.

Обычно инвесторы получают более высокие проценты по долгосрочным облигациям, нежели по краткосрочным. Иными словами, правительство обычно платит больше тем инвесторам, которые готовы одалживать свои деньги на более длительный срок.

Поэтому, когда происходит инверсия, то есть долгосрочные казначейские обязательства приносят меньше, чем краткосрочные, экономисты называют это «перевернутой кривой доходности».

Перевернутая кривая доходности предполагает, что инвесторы ожидают замедления роста экономики настолько, что ФРС скоро будет вынуждена снизить краткосрочные ставки, чтобы попытаться поддержать экономику.

Показательно, что до этого последний раз инверсия доходностей была зафиксирована 12 лет назад – в 2007 году. И последующие события подтвердили опасения.

Сейчас также налицо признак экономического пессимизма. Многие экономисты обеспокоены тем, что рецессия действительно может случиться в ближайший год.

Джулия Коронадо, главный экономист MacroPolicy Perspectives, оценивает в 40% вероятность спада в течение следующих 12 месяцев,

пишет AP.

Китайские след и непокорный Джером

Инверсия вызвана ухудшением торговых отношений между США и Китаем и признаками вялого роста мировой экономики, считают аналитики.

Накануне президент США Дональд Трамп рассказал, что отложил введение очередных пошлин на китайские товары до 15 декабря, однако это не сильно смягчило настроение аналитиков, которые ожидают обострения конфликта в ближайшие месяцы.

Сам же Трамп уверен, что дело вовсе не в торговой войне: в его понимании причина турбулентности американской экономики заключена в ФРС. Президент США не раз обвинял главу Федрезерва Джерома Пауэлла в сдерживании роста экономики и фондового рынка.

Регулятор вызывал гнев Трампа каждый раз, поднимая процентные ставки в момент ускорения экономики и снижения безработицы.

«Откровенно говоря, наши показатели были бы сейчас выше 4% вместо 3,1% (оценка роста ВВП в 2018 году от Белого дома — «Газета.Ru»), если бы кое-кто не занимался повышением процентной ставки и количественными ограничениями», — говорил американский президент.

В конце июля ФРС впервые за 10 лет все же приняла решение снизить базовую процентную ставку. И на фоне ситуации в экономике это решение было ожидаемым.

ФРС совершила большую ошибку, подняв ставки в декабре, сказал CNN главный экономический советник Allianz Мохамед Эль-Эриан.

«Если они не снизят ставки, это приведет к потрясениям на рынке», — сказал он, прогнозируя очередное снижение ставок уже в следующем месяце.

Вместе с тем нужно учитывать, что на ФРС влияют и другие факторы: кредитные рынки, инфляция, рынок труда и настроения потребителей. А они демонстрируют устойчивость: безработица близка к минимальному уровню за несколько десятилетий, растет число рабочих мест.

«Я уверен, что они (ФРС) нервничают по поводу кривой доходности», — сказал Fox Business глава отдела фиксированного дохода в CIBC Private Wealth Management Гэри Пзегео. «Но на своей июльской встрече они наметили дорожную карту. Председатель Пауэлл, по сути, сказал, что базовый сценарий роста и инфляции в США довольно хороший», — добавил он, выразив сомнение в очередном снижении ставок.

Рублю не ждать пощады

«В ближайшие дни на рынках будет повышенная волатильность с тенденцией снижения. Падение рынка может сподвигнуть ФРС на снижение ставки уже на ближайшем заседании», — прогнозирует аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Российский рынок акций будет идти в фарватере американского, полагает он.

«Среднесрочным инвесторам следует искать моменты для сокращения портфелей. Экономика России находится далеко не в лучшем состоянии, поэтому сильные просадки индекса Мосбиржи очень вероятны», — полагает Антонов.

Управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский заметил, что торговая война и ее последствия пока являются удобным инфоповодом для агрессивной торговли на финансовых рынках, «своеобразным пугалом для мелких инвесторов и возможностью заработать — для больших».

«Рубль на таком волатильном фоне будет падать — к уровню 67 (за доллар) и далее к 70, так как развивающиеся страны точно не смогут извлечь никакой пользы из глобальной торговой войны, а только получат замедление экономического роста»,

— полагает эксперт.

Курс российской валюты может «нервно подскочить» в четверг или до конца недели вплоть до 66,5 рублей за доллар, уверен шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев.

Российские биржевые индексы Мосбиржи и РТС могут сохранять неустойчивость, но так или иначе будут повторять картину движений мировых бирж, либо опускаясь глубже вместе с ними, либо «всплывая» вверх, если западные рынки вновь будут восстанавливаться.

К середине сентября биржи поддержит ФРС, еще раз понизив ставки, прогнозирует эксперт. Этот же шаг может привести и к небольшому ослаблению доллара на мировых рынках. «А значит, и у нас к осени, когда «осядет пыль», более вероятен возврат курса на уровни 63-64 рубля за доллар», — отметил Пушкарев.

По состоянию на 10:30 мск за доллар на Мосбирже давали 65,95 рубля.

Благодаря действиям ЦБ РФ на рынке рубль практически перестал коррелировать с ценами на сырье, однако он, как и прочие валюты развивающихся стран, находится под давлением в связи с бегством инвесторов из рисковых активов, уточняет эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

В отсутствие позитива в отношениях КНР и США курс вполне может просесть до отметки в 67 рублей за доллар, полагает он.