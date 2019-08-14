Старая тяжба: когда снимут арест с голландских активов «Газпрома»

Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) в сентябре--октябре 2020 года рассмотрит апелляционную жалобу «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины» о транзите газа. Об этом говорится в материалах российской компании.

«Слушания по делу об оспаривании арбитражного решения по делу о транзите запланированы на сентябрь-октябрь 2020 года»,

— сообщает «Газпром».

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При этом в документе отмечалось, что арест на принадлежащие «Газпрому» акции компании BSPC (оператор газопровода «Голубой поток») и задолженность голландских «дочек» «Газпрома» перед материнской компанией был наложен Окружным судом Амстердама 30 мая 2018 года по ходатайству компании «Нафтогаз Украины».

Напомним, в конце ноября прошлого года главный исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) завершил предварительные слушания по апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины».

Речь идет в данном случае о затяжном судебном споре, который российская и украинская компании ведут уже много лет.

Так, в декабре 2017 года и в феврале 2018 Стокгольмский арбитраж вынес решения по встречным искам «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках газа на Украину и его транзите через ГТС Украины.

Суд при этом учел только обстоятельства Украины, и по итогам двух споров российская компания оказалась должна украинской $2,56 млрд.

Напомним, из-за спада спроса в Европе «Газпром» снизил объемы прокачки газа через ГТС Украины, «Нафтогаз» — уменьшил объем закупки газа у российской компании из-за спада потребления в стране.

При этом Стокгольмский арбитраж принял решение взыскать с Украины $2 млрд в качестве оплаты за газ, но отменил правило «бери или плати», подтвердив обязательства «Газпрома» по транзиту и присудил $4,56 млрд в пользу «Нафтогаза». В итоге российский газовый концерн оказался должен «Нафтогазу» $2,56 млрд.

Однако платить Москва не стала. В итоге Киев попытался принудительно взыскать с «Газпрома» $2,56 млрд за счет его зарубежного имущества, в частности, пытаясь арестовать газпромовские активы в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании.

После этого «Газпром» обратился в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) с заявлениями об оспаривании и частичной отмене промежуточного решения по контракту на поставку, а также окончательных решений по контрактам на поставку и транзит.

«Газпром» был категорически несогласен с решениями суда и подал на пересмотр арбитражного решения в Апелляционный суд округа Свеа в Швеции. Заявление о полной отмене решения арбитража по спору с «Нафтогазом Украины» по транзитному контракту было подано в конце мая.

Однако в июле «Нафтогаз Украины» заявил, что суды Нидерландов и Люксембурга не поддержали требования «Газпрома» отменить в юрисдикции этих стран принудительное исполнение решений Стокгольмского арбитража.

«Апелляционный суд Амстердама отклонил жалобу «Газпрома» относительно юрисдикции суда, тем самим подтвердив свои полномочия по делу о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов»,

— говорилось в сообщении «Нафтогаза».

При этом уточнялось, что решение было принято 8 июля.

Между тем все старые и новые судебные истории осложняют переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза» о возможности сохранить украинский транзит для поставок российского газа в ЕС.

Действующее соглашение истекает в конце 2019 года, и без нового контракта формально украинская ГТС останется пустой.

С прошлого года стороны пытаются вести переговоры по поводу дальнейшего сотрудничества в этой сфере, однако на фоне судебной истории «Газпрома» и «Нафтогаза», а также смены политического цикла в Украине, достичь каких-либо ощутимых результатов в этом направлении не удалось.

Следующий раунд трехсторонних переговоров планируется в середине сентября, когда до истечения контракта останется несколько месяцев, сообщал источник ТАСС. Европейские представители скорее всего выступят за заключение нового соглашения на 10 лет.

У Украины и России разные точки зрения по поводу того, какими должны быть новые условия контракта.

Так, в «Нафтогазе» открыто говорят о намерении сохранить транзит газа на долгосрочный период. При этом Киев хочет гарантированный транзит не меньше определенного объема — около 40-60 млрд кубометров.

В «Газпроме» хотят другого. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что «Газпром» собирается продлить контракт по транзиту газа с украинской стороной, но на небольшой срок — около года.

Алексей Гавришев, партнер компании BMS Law Firm, между тем отмечает, что есть большие сомнения в том, что заключение мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» возможно.

«Дело все в том, что для украинской стороны 2 с лишним млрд $ представляют больший интерес, чем туманные перспективы дальнейшего сотрудничества с «Газпромом», которые не предвещают для «Нафтогаза» какой-либо выгоды и могут изменить его статус на статус должника, — говорит эксперт.