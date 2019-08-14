Больше отдыхать: перейдут ли россияне на четырехдневку

Тема сокращения рабочей недели с пяти дней до четырех пока не обсуждалась в администрации президента и не стоит в повестке дня. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

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«Мы знаем, что есть такие инициативы, что они вводятся, предлагаются, но пока в администрации никак не обсуждаются», — уточнил он.

Очередную дискуссию о сокращенной рабочей недели запустила Федерация независимых профсоюзов (ФНПР). Организация выступила с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней, сообщало агентство ТАСС.

Предполагалось, что это не будет влиять на размер зарплаты.

«Мы предлагаем рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с учетом действующих систем оплаты труда, различий в режимах рабочего времени и других особенностей организации труда в России», — цитировала пресс-служба замруководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Елены Косаковской.

Она отмечала, что все европейские страны, входящие в первую десятку по наименьшей продолжительности рабочего времени (от 27 до 40 часов в неделю), находятся «на высоком уровне социально-экономического развития».

При этом высокопроизводительный труд в отдельных странах, отраслях и на предприятиях уже сегодня сделал 35-часовую рабочую неделю реальностью, говорила она.

Чиновники не первый раз говорят о переходе к четырехдневке.

«Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта»,

— говорил в июне, выступая на Международной конференции труда, премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В целом же, по его словам, необходимы новые подходы к понятиям «рабочий день» и «рабочее место».

В частности, он отмечал, что нужно более лояльное отношение к организации рабочего времени. Премьер даже привел в пример гибкие графики и удаленную работу.

«Нам нужны новые подходы к таким базовым понятиям, как «рабочий день» и «рабочее место». ... гибкие графики, дистанционные форматы, вызов сотрудников по необходимости», — заявлял Медведев.

О переходе к четырехдневке говорил и первый зампред Банка России Сергей Швецов в эксклюзивном интервью «Газете.Ru».

«Два года назад я сказал, что благодаря использованию современных информационных технологий производительность труда вырастет, и через 15 лет мы будем всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю. Прошло два года, осталось 13 лет, информационные технологии внедряются, рост производительности труда очевиден. Переход многих производств конвейерных на роботов высвободит большое количество людей», — отмечал он в интервью «Газете.Ru».

При этом Сергей Швецов уверял, что в нашей стране люди, которые будут высвобождены, найдут себе работу, причем «более достойную работу, более интеллектуальную».

Однако, как отмечали опрошенные «Газетой.Ru» кадровые агентства, на данный момент российские работодатели почти не используют четырехдневную рабочую неделю. Это используют только в случаях индивидуальных договоренностей.

Между тем, по словам экспертов, чтобы вводить четырехдневную рабочую неделю, нужно заниматься повышением производительности труда.

В случае повышения производительности труда снижение продолжительности рабочей недели будет логичным продолжением этого процесса, отмечал в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

Перед Россией поставлена цель — производительность труда должна стать в два-три раза выше, стать сравнимой с аналогичным показателем в Европе.

Производительность труда в России является одним нацпроектов — «Производительность труда и поддержка занятости». Предполагается, что в базовых несырьевых отраслях экономики производительность труда должна вырасти до 5% в год к 2024 году

Однако, по данным статистики, рост производительности труда в России в последние годы замедлялся. Так, в 2000-2007 годах ее прирост составлял в среднем 5,9%, а в 2010-2017 годах — всего 1,4%. В прошлом году рост составил 2,5%.

При этом вице-премьер правительства Татьяна Голикова заявляла ранее, что при постановке вопроса о четырехдневке встает проблема социальных гарантий граждан и то, какую зарплату они будут получать.

«С точки зрения материального обеспечения население пострадать не должно», — отмечала чиновник.

В связи с введением четырехдневки могут возникнуть и другие вопросы.

Сокращенная рабочая неделя приведет к ожирению и неврозам у россиян, сообщило между тем агентство РИА «Новости» со ссылкой на врача-терапевта Елену Тихомирову.

«В очень редких случаях люди начинают заниматься саморазвитием, в том числе спортом, если у них появляется свободное время.

95% людей будут посвящать себя безделью. Поэтому увеличится и число людей с ожирением»,

— полагает Тихомирова.

Она отметила, что если у человека есть работа, которая ему очень нравится, и у него неожиданно появится дополнительный выходной, это приведет к увеличению страхов, фобий и неврозов, потому что он будет думать, что что-то не так, и ждать подвоха.