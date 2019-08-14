Принудительное обновление: запретят ли ездить на старых машинах

В России предлагают запретить эксплуатацию автомобилей, которые «достигли предельного срока эксплуатации». Об этом предложении рассказал заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина.

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При этом конкретики пока недостаточно в этом предложении.

Какие именно автомобили попадут под запрет, и какого «возраста» должны быть транспортные средства – неясно.

Кроме того, ничего не сообщается о том, какие санкции будут применяться к нарушителям и какие органы будут следить за исполнением предписаний.

Как отметила на официальном сайте Госдумы госпожа Когогина, инициатива носит «рекомендательный характер» и направлена на защиту окружающей среды.

Она привела данные Комитета по экологии и охране окружающей среды. Согласно статистике, загрязнение воздуха автотранспортом в целом по стране составляет 60–65% от общего показателя, а в мегаполисах, например, в Москве, — до 85%.

При этом парламентарий подчеркнула, что речь идет пока только о коммерческих автомобилях.

Свои рекомендации депутат изложила в письме, которое было направлено профильным ведомствам Минтрансу и Минпромторгу.

В Минтрансе «Газете.Ru» подтвердили получение документа, а также пояснили, что «предложение находится на рассмотрении».

В Минпромторге отметили, что высокого ценят и разделяют интерес Госдумы к проблеме экологии, хотя пока выступают против крайних мер.

При этом в ведомстве считают, что «старые машины должны выводится с помощью мер экономического, технического и организационного регулирования».

Кроме того, необходимо стимулировать владельцев сильно поддержанных авто пересаживаться на более экологичный вид транспорта, добавляют в министерстве.

«Некоторые предложения уже реализованы в этой сфере. На нормативном уровне закреплена возможность введения ограничения движения транспортных средств в зависимости от экологического класса. Также субъекты РФ в соответствии со статьей 361 Налогового кодекса вправе самостоятельно устанавливать дифференцированные налоговые ставки с учетом количества лет, прошедших с года выпуска транспортных средств, и (или) их экологического класса», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства.

Примечательно, что Минпромторг уже предлагал в 2013 году ограничить предельный возраст использования автомобилей до 7-15 лет. Несмотря на то, что ограничения касались лишь коммерческих машин, в Госдуме проект не прошел. Единственное исключение было сделано для общественного транспорта: с 2020 года детей не будут перевозить на автобусах старше десяти лет.

Залежи колес на складе

Согласно данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июле 2019 года снизились на 2,4%. Всего дилерам удалось реализовать около 140 тысяч машин, что на 3,4 тысяч штук меньше результата июля 2018-го года.

При этом негативная динамика на рынке наблюдается с начала года. Так, в феврале спрос на легковушки сократился на 3,6%, а в мае впервые за два года упал более чем на 6%. В реальности продажи новых авто сократились с начала года на 18 – 20%, отмечают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики.

«Отложенный спрос на автомобили среди россиян составляет порядка пяти миллионов автомобилей. Получается эффект затоваривания рынка, что приводит к дополнительным убыткам для производителей»,

— считает координатор движения «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов.

В итоге правительство пытается стимулировать спрос за счет введения новых ограничений добавляет собеседник «Газеты.Ru».

«Автомобильный рынок и так пребывает в рецессии, после ужесточения правил игры на дороге - установки камер видеофиксации на каждом перекрестке, повышения пошлин и роста цен на топливо. Если водителей заставят менять автомобили хотя бы раз в десять лет, то продажи не вырастут, а только приведут к снижению количества автолюбителей», --уверен Шкуматов.

Любители ретро поневоле

Тем не менее, даже само упоминание об ограничениях вызвало широкий резонанс у россиян. В соцсетях депутата Альфии Когогиной пользователи оставляют гневные комментарии, выступая против инициативы. В частности, они напоминают, что доходы населения постоянно падают и половина соотечественников вынуждены ездить на «автохламе».

Согласно статистике ГИБДД за прошлый год, в России зарегистрировано порядка 60,5 млн транспортных средств. При этом около 20,9 млн. автомобилей были выпущены с конвейера больше 15 лет назад и еще десять млн. авто ездят по стране более десяти лет.

Россияне не могут поменять автомобили, так как не располагают достаточным количеством свободных средств, признают эксперты.

Реальные доходы россиян в 2018 году сократились на 0,2%, следует из доклада Росстата.

Вопреки ожиданиям правительства, прошлый год стал пятым годом беспрерывного падения реальных доходов населения.

При этом программы автокредитования не спасают ситуацию, поскольку у части автолюбителей нет свободных средств на первоначальный взнос, отмечает депутат Госдумы Александр Старовойтов.

«В таких случаях необходимо субсидировать покупку автомобиля. В период до 2018 года у нас действовала программа по обновлению парка, и она дала позитивные результаты. Мы рассматриваем дополнительные варианты ее нового воплощения», - сказал депутат.

Госпрограмма субсидирования действовала с 2015 по 2018 года и предполагала предоставление скидки при покупке новых машин и сдаче в утиль старых. За три года таким образом было продано более 1,2 млн. автомобилей.

Впрочем, депутат сомневается, что инициатива его коллеги найдет поддержку в Госдуме.

«Тут возникает вопрос, что делать с ретро автомобилями, которые по своим характеристикам даже выигрывают у современного автопрома. Та же история и с такси, которые приходят в негодность уже спустя три года эксплуатации. Необходимо ранжировать транспорт по его техническому состоянию, а не по возрасту», - заключил Александр Старовойтов.