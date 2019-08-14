Не продается: Boeing радикально сократил поставки самолетов

Компания Boeing за семь месяцев текущего года поставила заказчикам на 38% меньше пассажирских самолетов, чем за аналогичный период прошлого года и уступила по этому показателю европейской авиастроительной корпорации Airbus. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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По данным издания, с января по июль авиастроительный гигант поставил заказчикам всего 258 самолетов, что гораздо меньше аналогичного периода прошлого года. Тогда цифра была почти в два раза больше — 417 машин.

Airbus же пока может похвастаться 458 самолетами за тот же период, а по итогам текущего года вообще может впервые за семь лет отобрать «пальму первенства» по поставкам у американского конкурента и стать крупнейшим авиастроительным концерном в мире.

Основное сокращение поставок пришлось на самолеты Boeing 737 MAX. Компании просто не хотят его покупать: американская корпорация перестала получать заказы на данные самолеты с марта этого года.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух авиакатастроф: 10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года в катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек.

После этого многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

Эксперты подтверждают, что для Airbus ситуация благоприятная, чтобы получить лидерство в данном сегменте.

«Вполне возможно они выйдут на лидерские позиции», — говорит Федор Борисов, главный эксперт Института транспорта и транспортной политики ВШЭ.

В данный момент у Boeing вряд ли есть «кролик в рукаве», ведь ставку корпорация всегда делала на сегмент 737.

«Все зависит от того, как быстро 737 MAX вернется. Если проблемы не решатся в обозримой перспективе, то рынок скорее всего изменится», — добавляет Борисов.

Авиакомпании, у которых парк состоит из Boeing и Airbus, могут легко поменять свои планы по закупкам, а другие перевозчики с однотипными воздушными судами в таком случае будут принимать стратегические решения по замене, и скорее всего в пользу Airbus.

В таком случае Airbus придется наращивать производство. Однако процесс этот не такой быстрый. По словам экспертов, «здесь стоит рассматривать долгосрочную перспективу».

Пока что некоторые авиакомпании присматриваются к старым моделям Boeing — спрос на самолеты Boeing 737-800 растет во всем мире. Отмечается, что ставка лизинга на 737-800 взлетела на 40% — теперь она составляет $300 тыс. за 24 месяца.

Boeing пытался вернуть себе «кредит доверия» на последнем авиасалоне в Ле-Бурже.

Основной целью концерна во Франции было убедить потенциальных покупателей, что компания успешно работает над возвращением 737 MAX разрешения на полеты.

Однако попытка вернуть репутацию с треском провалилась.

Было заключено лишь соглашение о намерении на 200 самолетов 737 MAX на $24 млрд по каталожной цене. Покупателем стал международный авиационный холдинг IAG. Важным фактором остается то, что заказ не твердый. Данное соглашение предполагает, что перевозчик (покупатель) может отказаться от него в будущем.

Также покупателей разочаровывает ситуация с 777X. Boeing презентовал модель в марте. Машина должна стать самым крупным в мире пассажирским самолетом. Правда, первый полет 777X отложен до 2020 года в связи с проблемами в разработке двигателя.

Эксперты отмечают, если проблемы Boeing серьезно затянутся на годы, то и у альтернативных производителей появится возможность заместить пустующую нишу.

«Формально есть два альтернативных проекта, китайский С919 и российский МС-21. Они могут воспользоваться ситуацией и удовлетворить имеющийся спрос со стороны авиакомпаний», — говорит Федор Борисов.

Китайский COMAC полным ходом разрабатывает магистральный узкофюзеляжный самолет C919 — портфель заказов приближается уже к 1 000.

А что касается МС-21, то ситуация осложняется политическими аспектами. Ранее США ввели санкции, которые привели к прекращению поставок композитных материалов для крыла самолета. Выход в серию отодвинулся еще на год — до 2021 года.