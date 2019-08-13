Счастливое Рождество: почему США отложили пошлины для Китая

США откладывают ранее анонсированные американским президентом Дональдом Трампом 10-процентные пошлины на часть импорта из Китая, сообщило торговое представительство.

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При этом из списка товаров, которые будут обложены пошлинами в сентябре, вообще удалят ряд товаров, отмечает CNBC. Этому решению предшествовали телефонные переговоры между вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.

Как сообщило министерство торговли КНР, Лю Хэ пообщался не только с торговым представителем из Вашингтона, но и с министром финансов Стивеном Мнучином.

В результате они отложили до декабря пошлины на мобильные телефоны, ноутбуки, игровые приставки, компьютерные мониторы, а также обувь и одежду китайского производства.

То, какие товары из Китая будут полностью исключены из списка США, ведомство не указало. Однако пояснило, что изменения приняты по соображением национальной безопасности США и других факторов.

Список товаров, на которые администрация Трампа откладывает пошлины до середины декабря, во многом — это традиционные праздничные подарки, отмечает агентство Bloomberg.

Таким образом американцы идут на уступки, представляя льготный период для данных товаров, чтобы избежать каких-либо сбоев или повышения цен на внутреннем рынке, то есть для американских потребителей.

Новый раунд американских пошлин на китайские товары вступает в силу 1 сентября. Ранее Трамп объявил о дополнительном раунде пошлин в размере 10% на $300 млрд китайского импорта. Об этом Трамп объявлял в твиттере еще 1 августа.

Эскалация конфликта между США и Китаем произошла, несмотря на то, что еще в конце июня президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпинь на саммите «Большой двадцатки» в Осаке временно пришли к торговому перемирию.

Именно после G20 Вашингтон и Пекин возобновил прерванные в мае торговые переговоры.

«Еще три месяца назад мы думали, что у нас заключена сделка с Китаем, но, к сожалению, Китай решил пересмотреть ее до подписания. Совсем недавно Китай согласился закупать сельскохозяйственную продукцию из США в больших количествах, но не выполнил этого», — объяснял в твиттере глава США Дональд Трамп.

Несмотря на введение пошлин, переговоры между китайскими и американскими официальными лицами ведутся, а после введения дополнительных тарифов в сентябре будут даже продолжены.

Китай уже успел ответить на американский удар.

Так, 5 августа китайский регулятор позволил ослабеть национальной валюте до семи юаней за доллар.

Министерство финансов США после этого официально назвало Китай валютным манипулятором.

В ведомстве подчеркнули, что США будут работать с МВФ для устранения «несправедливого преимущества», которое КНР получила за счет снижения курса юаня к доллару.

«Контекст этих действий и неправдоподобность стабильности китайского рынка подтверждают, что Китай хочет получить несправедливое конкурентное преимущество в международной торговле», — говорилось в заявлении американского минфина.

Китай с этим обвинением не согласился и заявил о приостановке импорта сельскохозяйственной продукции из США.

Эта новость обеспокоила американских аграриев, которые и так находятся не в лучших условиях, тем более что Китай — четвертый по величине покупатель их сельхозпродукции.

Как отмечал ранее американский телеканал CNBC, в условиях текущих цен на сырье и не совсем удачного сельхозгода отказ Китая может быть сокрушительным ударом для фермеров.

Многие финансовые институты уже не раз указывали на то, что торговая война между крупнейшими экономиками мира может привести к экономическому спаду во всем мире.

Международный валютный фонд в прошлом месяце назвал торговый конфликт одним из самых больших рисков для мировой экономики, ухудшив прогноз по росту в 2019 году до 3,2%.

В Goldman Sachs указывают на возрастающую обеспокоенность из-за того, что торговая война приведет к рецессии в США. Согласно опросу экономистов Bloomberg в августе, вероятность рецессии в США в ближайшие 12 месяцев оценивается в 35%.

Ранее прогноз агентства был позитивнее — 31%.

Между тем на новостях об отсрочке для ряда китайских товаров американские акции пошли вверх. Так, на момент сдачи заметки индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq прибавил 2%, промышленный индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 1,67%, а S&P 500 подрос на 1,5%.