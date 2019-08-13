Рекорд Трампа: дефицит бюджета США вышел на новый уровень

Дефицит бюджета США уже по итогам июля превысил дефицит прошлого года, сообщает американский минфин. Финансовый год в США считается с 1 октября до 30 сентября. И по итогам десяти месяцев текущего финансового года дефицит бюджета США достиг $886 млрд.

Реклама

При этом за весь 2018 год он составил $779 млрд, а за аналогичный период — $684 млрд.

Ожидается, что за весь финансовый год дефицит бюджета США превысит $1 трлн. Таким образом, показатель поднялся до 3,9% ВВП против 3,5% ВВП за предшествующий год.

Все дело в том, что американцы слишком много тратят. Так, расходы бюджета за первые десять месяцев превысили уровень прошлого года на $277 млрд, а доходы лишь на $84 млрд.

Впрочем, в долг Америка живет уже давно.

В последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году.

Росту дефицита бюджета в США способствует целый ряд факторов, в частности, высокий поток низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа, которая живет на пособиях. Сейчас в стране, по официальным оценкам, более 13 млн (по неофициальным — около 40 млн) нелегальных мигрантов. По озвучиваемых цифрам, социальные выплаты получают 78% домохозяйств, где основные средства зарабатывает не гражданин США.

При этом не последнюю роль в таком бюджетном дефиците играет американский президент Дональд Трамп.

Если говорить точнее, его налоговые новации.

В 2017 году он заявил о снижении налогов на $1,5 трлн. Дональд Трамп называл тогда свою налоговую реформу «исторической победой», однако бюджет до сих пор расхлебывает ее последствия.

Так, бюджетное управление конгресса США ожидает, что дальнейшим эффектом от налоговой реформы будет дефицит почти на $1,9 трлн в ближайшие 11 лет, учитывая макроэкономические последствия и возросшие расходы на обслуживание долга.

Напомним, налоговая реформа Трампа была предпринята с целью облегчения фискального бремени для предпринимателей. В частности, реформа дала возможность радикально снизить налог на прибыль юридических лиц с 35 до 21%, а также налог на средства, которые возвращаются в страну от деятельности юрлиц за рубежом: до 15,5% — для наличных средств, а для безналичных — до 8% (вместо 35%).

При этом эта же реформа снискала массу критики. Так, сенатор-демократ Элизабет Уоррен называл эту реформу «ограблением».

Кроме того, при Трампе выросли и оборонные расходы страны. В частности, ранее в вашингтонской администрации приводили расчеты, что в прошлом году бюджет Пентагона составил примерно $700 млрд, а в текущем — $716 млрд.

Сводить концы с концами США помогают активные заимствования. Государственный долг США при Трампе превысил отметку в $22 трлн.

В США уже давно в шутку говорят, что именно госдолг сделал Трампа по-настоящему великим.

Впрочем, несмотря на то, что госдолг растет рекордными темпами, Америка в состоянии его обслуживать, говорит аналитик БКС Максим Шеин.

На данный момент казначейские облигации США считаются одним из самых надежных активов в мире. Больше всего их на своих балансах держит Китай, Япония, Бразилия, Ирландия, Великобритания и Люксембург.

Среди стран держателей американских бумаг есть и Россия. Наша страна все последние годы сокращает вложения в бумаги США, однако, поскольку по последней статистике Москва владеет бумаги США всего на $12 млрд, для Америки уменьшение наших вложений — это капля в море.

При этом увеличение госдолга США ничем бы не угрожало Америке, если бы не развязанные Дональдом Трампом торговые войны.

В частности, в американских СМИ высказываются разные теории. Так, телеканал CNN недавно сообщил о том, что в торговой войне между США и Китаем может наступить момент активной эскалации конфликта.

«В рукаве у Пекина есть козырь: Китай является крупнейшим кредитором американского правительства. Теоретически Китай может вызвать панику на рынке госдолга США, если избавится от части казначейских ценных бумаг США – ведь Китай владеет этими бумагами на общую сумму на $1,1 трлн.

В этом случае цены на казначейские облигации рухнут, процентные ставки на рынке США вырастут, что вызовет резкий рост американских займов», — пишут американские СМИ.

Впрочем, как отмечали ранее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, скорее всего, КНР все-таки будет использовать этот инструмент в весьма ограниченном масштабе.

Дело в том, что сброс госдолга США может негативно отразиться на собственной экономике Китая, так как в случае этой операции уменьшится приток в Китай иностранной валюты.

Однако, как отмечал директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства «Эксперт РА» Антон Табах, все-таки с помощью этой угрозы Китай будет давить на Трампа.