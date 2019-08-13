Упругая и ровная: как выбрать колбасу

В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать качественную и натуральную вареную колбасу.

В первую очередь, отмечают эксперты, нужно оценить условия хранения колбасы в магазине: соответствуют ли они допустимым условиям. «Температура в холодильнике должна быть от нуля до шести градусов Цельсия включительно. Важно помнить, что продукт, упакованный без вакуума, имеет меньший срок годности», — рассказала РИА «Новости» директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова.

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Во-вторых,

настоящая вареная колбаса должна быть упругой, без полостей и комочков, и иметь цвет розовый или светло-розовый.

Производитель обязан указать на этикетке состав, пищевую ценность, срок годности, дату изготовления, условия хранения, а также условия упаковки — «под вакуумом» или «в модифицированной атмосфере».

Если колбаса соответствует ГОСТу, то ее состав должен быть таким: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, коровье молоко сухое цельное или обезжиренное, поваренная пищевая соль, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон).

Как отмечают в Роскачестве, в этом продукте не должно быть куриного мяса, растительных белков, клетчатки и крахмала.

Стабилизаторы, красители, загустители, улучшители

Стандарт допускает использование Е-добавок, таких как фиксатор окраски (нитрит натрия) Е250, антиокислители Е300, аскорбиновая кислота, Е301, Е304, Е306.

Регуляторы кислотности, например Е331 (лимонная кислота), Е262, Е325, Е326 и Е330, помогают, как считается, избежать развития нежелательной микрофлоры в продукте.

Также вареная колбаса может содержать стабилизаторы и регуляторы кислотности Е339, Е451, Е450, Е452, усилитель вкуса и аромата — Е621.

Между тем, к нежелательным Е-добавкам относятся Е120 и Е252, которые могут оказывать канцерогенный эффект.

Стоит избегать и Е536: эта добавка вроде бы малотоксична, но производители, работающие не по ГОСТу, могут использовать ее для придания видимости однородного состава продукта.

В Роскачестве в последнее время часто рассказывают, как правильно выбрать тот или иной продукт или напиток. Например, к летнему сезону эксперты опубликовали перечень нехитрых правил для определения идеального шашлыка.

«Старайтесь выбирать известный вам завод-изготовитель. На этикетке должна быть полная информация о шашлыке и его изготовителе. Обратите внимание на состав продукта: он должен быть максимально простым, как если бы вы мариновали шашлык сами в домашних условиях», — рассказывала в июле Анастасия Семенова, доктор технических наук и заместитель директора ФНЦ пищевых систем им. Горбатова по научной работе.

Если шашлык упакован, на этикетке изготовителя обязательно будет указана категория, которая расскажет покупателю о жирности мяса. Категорий всего четыре, они обозначаются буквами.

Если он упакован — ты будешь жить

Мясной полуфабрикат категорий А и Б отличается низким содержанием соединительной и жировой тканей и считается нежирным. Чего не скажешь о мясе категорий Г и Д: в нем содержится много жира и соединительной ткани, от чего его биологическая ценность оказывается ниже.

Это связано с тем, что в нем меньше полноценного белка, незаменимых аминокислот, витаминов группы В, цинка и железа.

При выборе вина стоит обратить внимание на этикетку.

На бутылке должна быть надпись «Вино защищенного наименования места происхождения» (ЗНМП) или «Вино защищенного географического указания» (ЗГУ).

По словам специалистов, хорошее российское вино можно выбрать в пределах 500 рублей.

Кроме того, предпочтительнее выбирать молодое вино, которое нужно употребить в течение двух лет. Недорогие вина делают по технологии, которая не предполагает длительного хранения. Отмечается, что выдержанное вино, которое может сохраняться долгие годы, будет стоить как минимум 1000 рублей за бутылку.

Для того, чтобы выбрать сладкий и зрелый арбуз, по нему нужно постучать, советуют в Роскачестве. Звук спелой ягоды гулкий и похож на вибрацию. Если же звук глухой, то арбуз перезрел, а если слишком звонкий — плод недозрелый.

Советы, безусловно, полезные. Но все они, что называется, в пользу бедных. Потребителю непросто им следовать. Например, качественный арбуз не должен иметь побитостей и трещин, советует Роскачество. Но почему битый и треснутый арбуз вообще поступает в торговлю?

Или вот, например, такой совет: «Крайне важно место хранения мяса, которое вы собираетесь купить: в открытых витринных холодильниках сложно поддерживать ровную температуру. Именно поэтому лучше отдавать предпочтение шашлыку из закрытого холодильника, где температура более стабильна».

Да никто и не спорит про закрытый холодильник, но в российских реалиях владелец магазина не будет спрашивать покупателя, где ему лучше хранить продукты.

Сейчас потребитель благодаря просветительской работе Роскачества стал разборчивее, информированнее. Но качество продуктов, хотя и субъективно, все хуже и хуже. Если в интернете в поисковой строке забить фразу «отравление колбасой» или «контрафактное вино», то недостатка в фактуре точно не будет. Колбасой россияне травятся регулярно, а анекдоты про колбасу и бумагу не забылись еще с советских времен.

А вкусная и здоровая продукция зарубежных производителей все дороже. Или вообще не доходит до российского потребителя из-за санкций