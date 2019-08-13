«Игра престолов» в ЕС: как Франция лишает Германию лидерства

Закат над Берлином

Традиционный экономический локомотив Еврозоны – Германия — сдает свои позиции. Весной правительство ФРГ снизило прогноз роста экономики страны на 2019 год до 0,5%, хотя еще в январе экономисты рассчитывали на более существенный показатель в размере 1%. При этом еще в прошлом году рост экономики Германии составил 1,5%, а осенью 2018-го ожидалось, что ВВП вырастет на 1,8%.

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На пересмотр прогнозов министерство экономики и энергетики страны вынудила пойти геополитическая ситуация — торговые войны США и Китая, а также наметившийся окончательный выход Великобритании из ЕС. Кроме того, немецкая экономика так и не вышла из фазы замедленного роста. С начала года объем промышленного производства снизился на 1,5%, а индекс деловой активности в производственном секторе сократился до 43,2 пункта. Для сравнения: в конце 2018 года показатель находился на уровне 51,1 пункта.

Падение производственной активности связано со снижением выпуска автомобилей из-за новых правил ЕС по автомобильным тестам выхлопных газов, отмечают аналитики. Также на показатель влияет и замедление Китая, ВВП которого в первом квартале впервые за четверть века вырос лишь на 6,4%.

По словам ведущего научного сотрудника Центра Германских исследований института Европы РАН Александра Камкина, в этом году объем экспорта будет ниже показателей 2018 года.

«Немецкая экономика считается экспортно-ориентированной, поэтому замедление международного спроса может стать одним из отягощающих факторов. При этом надо учитывать, что Германия считается главным мотором ЕС – на нее приходится 21% ВВП союза», — отмечает эксперт.

Усугубляет ситуацию плохое самочувствия главы Германии. Мировые лидеры продолжают с опасением наблюдать за здоровьем Ангелы Меркель.

В последние полгода с канцлером несколько раз случались приступы на публике. Так, впервые Меркель охватила дрожь в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда причиной недомогания стала жара. Затем приступы повторялись. Иностранные журналисты и политологи уже намекали, что недомогание канцлера может привести к ее вынужденной отставке.

Новый Наполеон

Между тем в гонке за экономическое лидерство в Евросоюзе набирает очки Франция. По прогнозам экономистов Saxo Bank, экономический рост в стране за 2019 год достигнет 1,2%, что станет лучшим результатом для еврозоны. В качестве драйверов роста экономики называют внушительный приток кредитов из-за возросшего потребительского спроса, а также налогово-бюджетное стимулирование, на которое из бюджета было выделено около €10 млрд.

Также национальную экономику поддержала растущая занятость населения. По данным правительства Франции, во втором квартале уровень безработицы в стране упал до самого низкого уровня за последние пять лет. Согласно статистике, показатель за год снизился почти на 2%, приблизившись к отметке 2014 года.

Возросшая мощь Франции может привести к тому, что Париж начнет претендовать на лидерство в ЕС,

не исключают опрошенные «Газетой.Ru» экономисты. По словам старшего научного сотрудника Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимира Оленченко, с момента своей инаугурации Эммануэль Макрон неоднократно заявлял, что Парижу нужно «выходить из тени» Германии.

«Макрон претендует на роль реформатора и выступает за большую интеграцию национальной экономики в ЕС. В этой сфере у Парижа может быть преимущество, поскольку французское производство по сравнению с немецким более ориентировано на внутренний рынок», — отмечает аналитик. Франция активно поставляет на рынок еврозоны авиационную технику, медикаменты, а также является лидером по экспорту вина. Плюс Париж силен в атомной энергетике.

До прихода на пост президента Эммануэля Макрона Париж и Берлин были ключевыми союзниками в ЕС, сходятся во мнении опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Когда лидером Франции был Николя Саркози у политологов возник термин «Меркози», который ярко охарактеризовал отношения двух стран.

«Сейчас Макрон проявляет имперские амбиции и на фоне сдающей свои позиции Ангелы Меркель и претендует на лидерство в ЕС. Не исключено, что в канцлер уже к концу года досрочно сдаст пост из-за проблем со здоровьем. Это даст преимущество Франции как в политическом, так и экономическом плане»,

— прогнозирует Александр Камкин.

Отношения Франции и Германии действительно в этом году развиваются неровно. Сначала лидеры стран подписывают Ахенский договор по развитию интеграции и углублению сотрудничества. Однако спустя пару месяцев Эмманюэль Макрон в последний момент демонстративно отменяет приезд на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где должен был выступать совместно с Ангелой Меркель.

Единственной проблемой Макрона на пути к лидерству остаются «желтые жилеты», которые активно бастуют, препятствуя росту экономики. В конце 2018 года они устроили крупнейшие с 1968 года беспорядки, требуя снижения цен на бензин. Протесты наносят урон не только архитектуре Парижа, но и приводят к замедлению темпов промышленного роста, добавляет Оленченко.

Игра на противоречиях

Соперничество лидеров Старого Света проявляется и в отношениях с Россией, что оборачивается несомненной выгодой для Москвы.

За последние два года даже на фоне санкций ЕС против России объемы торговли между Францией и РФ выросли на 45%, в то время как товарооборот между Германией и РФ повысился лишь на 29%. В текущем году наблюдается еще более позитивная динамика – за первое полугодие Россия и Германия поставили друг другу товаров на $25 млрд, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы РФ.

Несмотря на санкции, расширяется и присутствие немецкого бизнеса в России. В апреле автомобильный концерн Mercedes-Benz открыл завод полного цикла в Подмосковье. Инвестиции в проект составили 16 миллиардов рублей. По оценкам немецких автопроизводителей, завод будет выпускать более 25 тысяч автомобилей ежегодно, что сделает его одним из самых мощных в Восточной Европе.

С Францией Россия также наладила стабильные торговые отношения, хотя от продуктового эмбарго французская экономика ежегодно теряет около 800 млн евро. После запрета на ввоз продуктов Париж стал активно поставлять в Россию вино, автомобили и сопутствующее оборудование. Всего же за 2018 год товарооборот между странами вырос на 11% и достиг $ 17 млрд. При этом французские инвестиции в экономику РФ составили рекордные $18 млрд.

На фоне расширяющего экономического сотрудничества, соперничество Франции и Германии может сыграть России на руку, отмечают эксперты.

«В рамках Евросоюза отношения останутся на прежнем уровне и санкционные ограничения будут по-прежнему действовать. Однако в ВТО Париж и Берлин очевидно скоро начнут тянуть одеяло на себя, провоцируя новые конфликты. В этом поле Россия может, воспользовавшись расколом в лагере союзников, продвинуть свои инициативы», — полагает Камкин.

Кроме того, Москва может получить преимущество в споре по строительству «Северного потока — 2», не исключают эксперты. В феврале текущего года Франция выступала за ужесточение норм ЕС, которые позволяли бы контролировать трубопроводы в нейтральных водах, в то время как Германия не хотела принимать новые ограничения. После нескольких раундов переговоров Париж и Берлин пришли к компромиссу.