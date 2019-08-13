Повар, юрист, кассир: какие специалисты нужны в России

Исследование на тему востребованных в стране специалистов провело ВНИИ Минтруда. Как отмечает РИА «Новости» со ссылкой на презентацию института, в этом году наиболее востребованными профессиями в России стали повар, продавец-кассир, педагог профессионального обучения и юрист.

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В ходе опроса специалисты изучали спрос на работников конкретных профессий 26,9 тысячи организаций из всех регионов, потребности в сотрудниках, наличие вакансий и другие параметры. Всего в перечень вошли 1075 профессий. Наряду с указанными

в первую десятку вошли также специалист по социальной работе, специалист по закупкам, педагог допобразования, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог.

Интересно, что другое исследование того же ВНИИ Минтруда в июле показало, что на российском рынке труда низкий спрос на учителей средней школы и бухгалтеров, так как в основном рабочие места по этом специальностям уже заполнены. Нет в стране потребности в среднем юридическом персонале в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности, не нужен на рынке труда средний персонал библиотек, музеев и художественных галерей.

При этом есть спрос на квалифицированных работников сельского и лесного хозяйств, рыбоводства и рыболовства.

Среди самых массовых и популярных остаются вакансии продавцов и охранников — в конце прошлого года были открыты десятки тысяч вакансий и тех и других.

Впрочем, востребованность на рынке не всегда означает высоких доход. Ранее ВНИИ подсчитало, что самые высокие зарплаты в России у тех, кто занят в отраслях «Добыча полезных ископаемых», «Рыболовство и рыбоводство», «Финансы», IT и «Профессиональная, научная и техническая деятельность».

Меньше всего зарабатывают рабочие, занятые в легкой промышленности, а также в таких отраслях, как «Образование», «Сельское и лесное хозяйство» и «Гостиницы, кафе и рестораны».

Росстат подсчитал, что зарплаты выше 1 млн рублей у 11 тыс. 287 граждан России. При этом самый высокий доход у сотрудников сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений. На втором месте — сфера услуг, на третьем — специалисты в сфере производства нефтепродуктов и кокса, химических веществ и лекарственных средств.

Самое большое количество сотрудников с зарплатой свыше 1 млн рублей насчитывает сфера торговли и ремонта транспорта — 1 тыс. 960 человек, однако это всего 0,1% от общего числа всех сотрудников отрасли.

Другие исследования показали, что половина россиян получает зарплату ниже 34,5 тыс. рублей, а заработок выше 75 тысяч рублей в месяц только у 12% россиян.

Рекрутеры ранее увлеклись собственными рейтингами самых высокооплачиваемых вакансий на рынке труда. По версии портала Rabota.ru, первое место занял батлер или VIP-управляющий домашним хозяйством: на этой должности можно претендовать на зарплату 200-500 тысяч рублей в месяц. Правда, помимо высшего образования и водительских прав от такого специалиста требуется знание английского языка и опыт работы в «VIP-семьях» в Европе или Объединенных Арабских Эмиратах.

На втором месте вакансия водителя с личным транспортом грузоподъемностью от 10 до 20 тонн: за перевозки по Москве и Подмосковью соискателю могут предложить 200-360 тысяч рублей в месяц.

На третьем месте — няня-воспитательница с педагогическим образованием и готовностью к переезду в США. Она может зарабатывать до 300 тысяч рублей.

А вот мастеру по ремонту телевизоров готовы платить от 100 до 210 тысяч рублей, менеджеру по открытию заведений в сегменте HoReCa (сокращение от hotel, restaurant, cafe) — от 100 до 300 тысяч рублей.

Свой рейтинг составила компания HeadHunter. В их версии зарплатный рейтинг возглавила вакансия акушера-гинеколога-репродуктолога в Москве с зарплатой в размере 574 тыс. руб. до вычета НДФЛ. На втором и третьем месте также расположились московские вакансии — IT-директор (от 500 тыс. руб.) и менеджер по продажам нефтепродуктов (до 500 тыс. руб.).

Портал SuperJob.ru опубликовал прогноз о том, какие вакансии будут востребованы больше всего в 2019 году. Среди них специалисты в области IT-технологи, аналитики данных, разработчики приложений для iOS и Android.