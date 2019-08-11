Минус сто: какие профессии исчезнут в России

С 1 сентября 2020 года в российских колледжах из перечня профессий и специальностей вычеркнут почти 100 наименований. Об этом в интервью «Российской газете» рассказала министр просвещения РФ Ольга Васильева.

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Уберут в первую очередь те профессии, которые не пользуются у абитуриентов популярностью в последние пять лет.

Например, среди них: «изготовитель эмалированной посуды», «сушильщик в бумажном производстве», «ткач», «вышивальщица», «сборщик изделий электронной техники» и «радиооператор».

По словам Васильевой, некоторые профессии «устарели содержательно, другие профессии — в принципе исчезают, третьи — изменились так, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах».

Не кочегары, а мехатроники и робототехники

На место этих профессий, как утверждает министр, придут другие. Среди ближайших или уже состоявшихся обновлений такие специальности, как «Техническое обслуживание и ремонт биотехнических медицинских аппаратов и систем», «аддитивные технологии» — то есть технологии с использованием 3D-печати.

Плюс к этим профессиям и специальностям — «мехатроника и мобильная робототехника», «графический дизайн».

«И еще очень интересная специальность, которая уже сейчас пользуется огромным спросом — «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства». По сути, это работа с промышленными роботами, их сборка, установка, запуск», — сообщила министр, добавив, что уже сейчас по этому направлению в России учатся 360 студентов в 10 колледжах, расположенных в восьми регионах России.

Будут ли востребованы новые профессии, неизвестно. Но скорее всего, школьники при выборе профессии будут ориентироваться на уровень заработка новых профессий. В апреле ВНИИ труда Минтруда РФ провел мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составил рейтинг наиболее высокооплачиваемых профессий в России.

Лидеры рейтинга — инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки. Они могут заработать от 100 тыс. рублей в месяц. На втором месте — специалист по операциям на межбанковском рынке и бурильщик шпуров. Зарплата — от 95 тыс. рублей.

Третье место разделили специалист по облачным приложениям, бизнес-аналитик и специалист по моделированию процессов термической обработки — от 90 тыс. рублей.

Специалист по потребительскому кредитованию может рассчитывать на зарплату от 85 тыс. рублей.

Эксперты ВНИИ труда подчеркнули, что работодатели готовы достойно оплачивать труд таких специалистов еще и потому, что спрос на них превышает предложение. При этом специалисты по интеграции облачных приложений пока не числятся в общероссийском классификаторе занятий. Тем не менее потребность в такой специальности имеется.

«Это новые профессии, которые появились сравнительно недавно, с развитием цифровизации и роботизации. Инженеры-мехатроники востребованы в машиностроении, они создают программы, обеспечивающие управление и контроль за различными механизмами», — рассказали во ВНИИ.

Репродуктолог — это большая перспектива

Также ранее компания HeadHunter составила свой список вакансий с самой большой заработной платой.

Возглавила список вакансия акушера-гинеколога-репродуктолога в Москве. Работодатель предлагает потенциальному сотруднику оклад в размере 574 тыс. руб. до вычета НДФЛ.

На втором и третьем месте также расположились московские вакансии — IT-директор (от 500 тыс. руб. на руки) и менеджер по продажам нефтепродуктов (до 500 тыс. руб. на руки).

Другой портал SuperJob.ru опубликовал список вакансий, которые будут востребованы больше всего в 2019 году. Так, по данным рекрутеров, будет расти необходимость в специалистах в области IT-технологий.

Также высоким будет спрос на аналитиков данных — их услуги наиболее востребованы среди IT-компаний, финансовых организаций, компаний сферы продаж и услуг. Здесь на одну вакансию приходится 4,5 резюме.

Менее высокий конкурс на специальность «разработчик приложений для iOS и Android».

На фоне высокого темпа развития мобильных приложений спрос на таких специалистов продолжит расти. Средняя зарплата по Москве — 130-140 тысяч рублей, в ряде случаев их доход может достигать 300 тыс. в месяц. При этом конкуренция здесь пока два человека на место.

Второй важнейший ориентир при выборе профессии — востребованность на рынке труда. В марте министерство труда и социальной защиты России выявило список профессий, перспективных с точки зрения быстрого трудоустройства. Так, посредством службы занятости быстрее всего найти себе работу могут специалисты в области здравоохранения: врачи и средний медицинский персонал.

На втором месте идут квалифицированные рабочие, занятые в строительстве, пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности. А также специалисты в области электротехники и электроники, работники, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве.

Следом за ними идут работники служб, осуществляющих охрану граждан и собственности. А вот дольше всех, по данным министерства труда и соцзащиты, работу ищут неквалифицированные работники.

Последний охранник России

При этом 15 млн россиян рискуют в ближайшее время вообще остаться без работы. Об этом 2 августа предупредил депутат Госдумы Олег Шеин.

«У нас порядка 15 миллионов человек работают в профессиях, не требующих никакой квалификации. Это продавцы, охранники, водители. Очевидно, что этот труд скоро будет не востребован», — рассказал Шеин.

Депутат полагает, что исчезновение профессий связано напрямую с технологическим прогрессом. Теперь к работе все больше относятся не как к необходимости, а как к творчеству. Поэтому востребованным останутся те специальности, частью которых является сопереживание и эмпатия, считает Шеин.