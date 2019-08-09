Сценарий для Украины: каким будет транзит российского газа

Украина наращивает объемы газа в подземных хранилищах (ПХГ). Согласно данным на сайте «Укртрансгаза», они составили уже 16,394 миллиарда кубометров.

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Киев увеличивает объемы газа в преддверии истекающего действующего контракта на транзит российского газа. Он заканчивается в конце этого года. При этом глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявлял, что для подготовки к следующему отопительному сезону 2019-2020 годов необходимо накопить больше запасов ввиду окончания контракта с российским «Газпромом».

Так, на случай прекращения транзита из РФ нужно к зиме накопить в ПХГ 20 миллиардов кубометров газа, отмечал он.

Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года. Следующий раунд трехсторонних переговоров планируется в середине сентября, когда до истечения контракта останется несколько месяцев, сообщал источник ТАСС. Европейские представители скорее всего выступят за заключение нового соглашения на 10 лет.

Между тем у Украины и России разные точки зрения по поводу того, какими должны быть новые условия контракта.

Так, в «Нафтогазе» открыто говорят о намерении сохранить транзит газа на долгосрочный период. При этом, как поясняет Констант Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, Киев хочет, чтобы им гарантировали транзит не меньше определенного объема — около $60-40 млрд.

В «Газпроме» хотят другого. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что «Газпром» собирается продлить контракт по транзиту газа с украинской стороной, но на небольшой срок — около года.

«Нам бы подошла годовая сделка, чтобы мы набрались сил и запустили все эти «потоки» («Северный Поток — 2»,«Турецкий поток»)», — говорил собеседник агентства.

Так, в прошлом году Россия прокачала 86 млрд куб. м через Украину, комментирует Констант Симонов.

Если просуммировать мощность «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», то получится 55 млрд куб и 31 млрд куб, соответственно, те же 86 млрд куб.

«Вот один в один мощность этих газопроводов совпадает с объемом прокачки в прошлом году. Ну, соответственно, вывод, который можно сделать, что когда мы построим, мы в аккурат все это дело заменим», — отмечает эксперт.

Однако, поскольку не понятно, какой будет спрос на газ в Европе и есть большая вероятность, что он вырастет, то и украинский транзит России очень желательно сохранить, говорит Симонов. Только не на тех условиях, что выставляет Украина.

При этом, как объясняет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, ни Россия, ни Украина не заинтересованы в обострении газового конфликта.

«Существует обоюдная зависимость — у Украины от поставок российского газа, а у российского «Газпрома» — от необходимости сохранить рентабельность до включения альтернативных газопроводов, и эта зависимость скорее всего приведет к краткосрочной, на год договоренности о транзите и поставках»,

— говорит он.

По окончании 2020 года вопрос транзита будет снова рассматриваться: российская сторона увидит «политические успехи» команды Владимира Зеленского и, исходя из этого, формировать свою позицию.

«Поскольку сложная политическая ситуация на Украине в ближайшие 2-3 года вряд ли стабилизируется, значит, заключать долгосрочный контракт «Газпрому» невыгодно: позиция его оппонентов с каждым годом будет становиться все слабее, а его — все сильнее, за счет «Северных потоков» и «Турецкого потока».

В то же время, остановки транзита не будет — для российских элит это слишком тяжелый с точки зрения имиджа шаг, затрагивающий социальную сферу Украины, на это не пойдут. Если не успеют подготовить новое соглашение, газ будет продолжать поступать, и параллельно будут идти переговоры с сильным перевесом российской стороны», — отмечает эксперт.

Скорее всего, наиболее вероятный сценарий — что договорятся о сокращении транзита, но до приемлемых уровней — 30-40 млрд кубометров,

говорит Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер».

«Все-таки для России невыгодно терять дополнительные транзитные мощности экспорта газа в Европу. Однако вопрос о тарифах более сложный — Украина ранее показывала свое непостоянство в этом вопросе, в обход договора завышая резко тарифы, манипулируя своим монопольным положением. Киев, очевидно, не слишком захочет по более низким тарифам делать транзит, но особого выбора уже не будет. Скорее всего, в каком-то приемлемом объеме транзит сохранится, но тарифы могут быть на 20-30% ниже текущих», — резюмирует он.