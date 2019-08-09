Фермерский бум: как в России поднимают сельское хозяйство

В рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства в России на Кубани запустили новую программу грантовой поддержки начинающих фермеров. В соответствии с новой программой «Агростартап», начинающие фермеры смогут получать до 3 млн рублей на развитие своего хозяйства или до 4 млн рублей, если фермерское хозяйство состоит в кооперативе.

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Программа станет одним из ключевых элементов поддержки малых форм предпринимательства в регионе и поможет в развитии агропромышленного комплекса, уверены власти региона.

«Мы поддерживаем тех, кто хочет работать на своей земле, заниматься садоводством и тепличным овощеводством, создавать животноводческие фермы, открывать линии по переработке натуральных продуктов. Результаты этой работы приносят свои плоды - растут объемы производства: за полгода малые формы хозяйствования произвели продукцию на сумму почти 37 млрд рублей», — рассказал ТАСС глава региона Вениамин Кондратьев.

Уже в 2019 года в рамках нацпроекта на Кубани планируется вовлечь не менее 200 представителей малого и среднего бизнеса в сельскохозяйственную деятельность. Власти региона рассчитывают, что число новых сельскохозяйственных потребительских кооперативов должно составить не менее 132.

Эта же программа поддержке уже заработала и в ряде других регионов. Так, власти Удмуртии более чем в два раза увеличили грантовую поддержку фермеров в 2019 году – до 253 млн рублей.

В «Агростартапе» здесь участвует 81 начинающий предприниматель. Большинство из них прошли акселерационную программу «Я – фермер».

Программа «Я – Фермер» включала в себя два месяца интенсивного обучения. Участие приняли 200 предпринимателей республики. Так, начинающие бизнесмены получали знания о создании и развитии собственного фермерского хозяйства, изучали рыночные тренды и примеры стартапов на селе. Кроме того, студенты курса на практике погрузились в технологию производства.

Теперь и у них есть возможность получить у государства на безвозмездной основе до 3 млн рублей на развитие своего хозяйства в рамках программы «Агростартап».

Деньги выделяются на конкурсной основе. Претенденту на грант нужно будет представить бизнес-план своего хозяйства. Затем они будут оцениваться по специальной шкале в соответствии с приоритетами региона. В программе могут принять участие проекты, которые создаются с нуля.

Победивший должен определиться, сколько денег ему необходимо на развитие своего дела. В рамках гранта 90% этой суммы предоставить государство и не менее 10% фермер должен вложить сам. Максимальный грант для «одиночки» — 3 млн рублей. В ходе реализации проекта за полтора года фермеры также должны создать рабочие места.

Если фермер состоит в кооперативе, то максимальный размер выше – 4 млн рублей. Однако не менее 25% и не более 50% от общего размера гранта должно быть направлено на формирование неделимого фонда кооператива.

В Удмуртии больше всего участников программы – из сферы мясного скотоводства (32) заявки. Еще 15 человек подали заявки на создание проектов в молочном животноводстве, 12 проектов связаны с растениеводством, семь с коневодством. Есть и бизнес-проекты по разведению коз и овец, рыб, пчел, гусей и кроликов.

На реализацию проекта «Агростартап» регион направит более 150 млн рублей.

В республике Коми в 2019 году на гранты выделено 8,5 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. В заявках фермеры просят поддержать проекты по различным направлениям: выращивание картофеля, развитие пчеловодства, животноводства, строительство теплиц.

В Архангельской области субъекты МСП производят почти половину всей сельскохозяйственной продукции региона. Поэтому здесь для поддержки предпринимательства создан центр компетенций. Центр будет обучать фермеров, а также проводить переподготовку кадров для сельскохозяйственных кооперативов.

Сотрудники центра помогут аграриям находить рынки сбыта, выбирать сельхозтехнику и оборудование. К тому же планируется устраивать ярмарки и выставки, чтобы популяризировать фермерские товары.

Благодаря новой форме поддержки вырастут число фермеров и объемы производимой сельскохозяйственной продукции, уверены в регионе.

В Нижегородскую область до 2024 года из федерального бюджета поступит более 2,5 млрд рублей на господдержку бизнеса. Здесь субсидии также должны помочь фермерам развить свой бизнес, создавая дополнительные рабочие места и производить экологически чистые продукты питания для жителей разных регионов.

В Крыму по программе «Агростартап» 100 фермеров получат в этом году гранты до 4 млн рублей. Деньги предприниматели потратят на покупку земельного участка, создание цехов для переработки и хранения продукции, приобретение птицы, животных, а также посадочного материала, мальков рыбы и сельхозтехники.

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» разработан Минэкономразвития РФ на период до 2024 года.

В нацпроект входят пять отдельных федеральных проектов. В их числе улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, популяризация предпринимательства, а также создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.

На реализацию нацпроекта до 2024 года выделят 481,5 млрд рублей.

В целом же, в рамках реализации плана действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в валовом внутреннем продукте, к 2024 году инвестиции в сельское и лесное хозяйство, охоту и рыболовство должны вырасти с 444 млрд руб. в 2017 году до 822 млрд руб. При этом меры по поддержке села расписаны по нескольким национальным проектам, что должно обеспечить повышение качества жизни на сельских территориях и рост объемов производства. Так, одна из целей – увеличение объемов сельскохозяйственного экспорта к 2024 году до $45 млрд.