Первый ребенок: когда рожают россиянки

В Росстате назвали самый популярный возраст для рождения первенца. Так, в 2018 году большинству россиянок, родивших первенца, было 26 лет. На эти данные ссылается RT.

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Согласно данным исследования за 2018 год, второго ребенка женщина рожает в 30 лет, третьего — в 31, а четвертого — в 33 года. Пятого ребенка и последующих детей чаще всего рожали 34-летние россиянки.

Всего, по данным статистического ведомства, в 2018 году в России родилось 1,6 млн детей.

Росстат отмечает, что за последние 15 лет средний возраст рождения ребенка заметно вырос.

Служба статистики также прогнозирует, что в будущем этот показатель продолжит расти. Основной причиной такой тенденции ведомство называет желание женщины повышать уровень образования или строить карьеру.

«Многие сознательно не спешат с рождением ребенка, потому что понимают, что столкнутся с тяжелыми финансовыми трудностями», — комментирует ситуацию финансовый аналитик «Финам» Алексей Коренев.

По его словам, семьи откладывают время рождения первого ребенка на более поздний срок, поскольку хотят получить хорошую работу, продвинуться по карьерной лестнице и иметь стабильный заработок.

«Финансовое положение большинства российских семей совершенно не располагает к тому, чтобы заводить детей рано», — пояснил Алексей Коренев.

Проблема лежит исключительно в финансовой сфере, а не в психологии. И если семья находится близко к границе бедности, то с рождением ребенка они гарантированно попадают в категорию малоимущих, объясняют он.

«В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности», — подчеркивает Коренев.

Так, согласно исследованию «Социально-экономические индикаторы бедности», 26% детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума, говорилось в другом исследовании Росстата. В нем приводилась статистика за 2017 год. На текущий момент это наиболее актуальные данные по детской бедности в стране.

Доля детей, живущих в бедности, по итогам 2018 года будет известна позднее — летом 2020 года.

При этом уровень бедности среди детей вдвое превышает данный показатель в целом по стране. Так, в 2017 году за чертой бедности проживали 13,2% россиян, или 19,4 млн человек, в 2018 году — 12,9% населения, или 18,9 млн человек.

Между чиновники уже давно бьют тревогу в связи с тем, что возраст, когда женщина рождает первого ребенка, повышается.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова уже выражала свое беспокойство по этому поводу.

«Статистика складывается таким образом, что если в 2000-х годах рождение первых детей в возрасте до 25 лет включительно составляло 60% от всех родившихся, то в 2017 году это 45%. Возрастная граница первых рождений сдвинулась на отрезок от 26 до 35 лет, а это значит, что потенциал вторых и последующих рождений сокращается»,

— говорила Голикова.

По статистике Росстата, в целом по стране в прошлом году на тысячу человек населения пришлось 10,9 рождения, тогда как в 2017 году — 11,5. Показатели смертности по итогам прошлого года в России не изменились — 12,4 человека на тысячу населения. При этом, учитывая, что поток мигрантов становится меньше (если в 2017 году миграционный прирост составлял 211,9 тысяч, то в 2018-м — 123,9 тысячи человек), происходит естественная убыль населения.

Для выполнения задачи по повышению рождаемости правительством запущен целый ряд мер. Так, с начала 2018 года запущены такие меры, как ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка, льготная ипотека семьям с детьми под 6%. Неутешительную статистику должен был подправить нацпроект «Демография», бюджет которого превышает 3 трлн рублей.

Дмитрий Медведев ранее заявлял, что семьи с детьми от 1,5 до 3 лет будут получать пособия в размере порядка 10 тыс. рублей в месяц, вместо выплачиваемых сейчас «позорных» 50 рублей.

Эксперты же сомневаются в эффективности таких проектов и говорят, что подобные программы очень ограничены, то есть вряд ли смогут исправить ситуацию, поскольку касаются очень небольшого количества семей.

«Подобные программы практически не работают», — говорит Алексей Коренев. В целом, по его словам, большинство россиян выбирает скорее не рожать второго или третьего ребенка, чем получать какие-то копейки, отмечает он.