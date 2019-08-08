Кризис и сиеста: почему беднеет Испания

Испания, известная своими знаменитыми песчаными пляжами Коста-Дорадо и Коста-Браво, туристическая Мекка у путешественников со всего мира, переживает не лучшие времена. Местное население беднеет и переезжает в поисках лучшей доли в города.

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Издание El pais опубликовало неутешительные данные исследования, проведенного нацбанком Испании, о сравнительном уровне обеспеченности испанцев десять лет назад и сейчас. Оказалось, что

среднестатистический житель страны стал беднее за последние 10 лет на 13%. Испанцы вернулись к уровню жизни 2000 года.

Средний размер арендной платы в Испании возрос на 50% за прошедшие пять лет, продолжает описывать хронику жизни испанцев издание El País со ссылкой на отчет Банка Испании и данные сайта недвижимости Idealista.

Самое значительное повышение арендной платы с конца 2013-го по май 2019-го наблюдалось в Барселоне и Пальме (более 50%), а также в Малаге, Мадриде, Лас-Пальмас-де-Гран-Канария и Валенсии (около 45%).

При этом причинами роста арендной платы послужили, в частности, нестабильность условий труда, осложняющая для безработных или временно занятых испанцев покупку недвижимости, а также рост потока мигрантов, которые переезжают из города в поисках лучшей работы.

Макроэкономические прогнозы также не предвещают стране ничего хорошего. Так, согласно докладу Международного валютного фонда (МВФ), испанская экономика увеличится за 2019 год на 2,1%. Прогноз роста на 2020 год остается на уровне 1,9%.

У Банка Испании чуть более оптимистичный прогноз роста экономики на 2019 год — 2,4%. Но дальше опять стране сулят замедление. Прогноз роста экономики на 2020 год составил 1,9% и 1,7% — в 2021 году.

Уровень безработицы в Испании примерно в два раза выше общего показателя по всему Евросоюзу,

говорит Алина Щербакова, доцент департамента мировой экономики ВШЭ. Так, по данным Национального статистического института страны (INE), на сегодняшний день он составляет 14,02%. Общее число неработающих граждан — 3,23 млн человек.

Почему же в Испании столько безработных? На первый взгляд кажется, что это из-за лени испанцев.

Так, давно ходят байки о ленивых европейцах на юге, расслабленных вечным летом. Оформить сделку, купить мебель, добиться выполнения работ по договору, вовремя встретиться с деловым партнером — все это часто проблематично. И большинство россиян, которые ведут бизнес с испанцами, так или иначе сталкиваются с этими сложностями.

Также всему миру известна сиеста — послеобеденный сон примерно с 13.00 до 17.00, являющийся общей традицией некоторых стран, особенно с жарким климатом. Это так называемый перерыв, в который испанцы могут отдохнуть и восполнить силу.

В этот момент перед озадаченным туристом из северных широк закрываются двери магазинов, ресторанов, музеев, исторических объектов. Даже в таких крупных городах, как Барселона и Валенсия, соблюдают сиесту, пусть и не в таких масштабах, как в маленьких городах.

Государственные служащие благодаря кондиционерам вынуждены работать без перерывов на сон. Однако они тоже придумали для себя лазейку. Некоторые учреждения работают только до обеда, прерываясь на сиесту, а после просто не обслуживают клиентов.

Но опрошенные «Газетой.Ru» аналитики спорят с тезисом о лени испанцев: высокие показатели по безработице означают, что нация трудолюбивая. Ленивые люди просто не будут регистрироваться на бирже труда, чтобы найти себе «место под палящим солнцем».

«Ленивые люди работу не ищут, а значит, и показатели безработицы не увеличивают»,

— поясняет Алина Щербакова.

Подкосили страну новые технологии. Это, в частности, модернизация, перестройка промышленности, которая ориентирована на рационализацию производства. Столько трудовых ресурсов стране просто не нужно.

Объемы трудовых ресурсов возросли, а вот само по себе количество рабочих мест уменьшилось, говорит эксперт.

«В стране сильно сокращается экспорт рабочей силы, увеличивается иммиграция», — указывает Щербакова.

Доходы от туризма составляют весомую часть поступлений в казну Испании, однако только ими жить невозможно.

Так, в 2018 году страну посетили 82,6 млн туристов, а за первые полгода 2019 года — уже 38,2 млн. Всего за последние пять лет количество туристов в стране увеличилось на 30 млн человек при стабильном ежегодном росте, пишет испанское издание El Pais.

Туризм дает около 14% от ВВП страны.

Аналитики подтверждают, что туризм в Испании — это серьезная статья доходов, однако королевству требуется получение прибыли и из других источников.

«Испанцы жить одним туризмом не смогут»,

— коротко поясняет Алексей Коренев, финансовый аналитик «Финам».

Кроме того, попытки Каталонии приобрести независимость тормозят Испанию, поскольку внутренняя нестабильность и недосказанность серьезно влияют не только на политическую жизнь, но и расшатывают экономику.

«Без мирного урегулирования «каталонского вопроса» экономического роста всей страны достичь будет крайне сложно», — полагает Щербакова.

Каталонии стоило бы предоставить особый налоговый режим, считают эксперты. Он бы позволил самостоятельно собирать налоги на территории, а потом переводить их в Мадрид по собственной квоте.

В целом, по мнению специалистов,

Испания так и не смогла преодолеть мировой финансовый кризис 2008 года.

Он болезненно ударил по экономике. Отголоски его все еще сказываются на развитии страны, и в ближайшее время, без изменения политики, преодолеть их вряд ли удастся, резюмируют эксперты.