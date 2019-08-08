Победят сильнейшие: сборная России на чемпионате WorldSkills Kazan 2019

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Иван Жуков – «Веб-технологии»

Иван Жуков

В этом году в компетенции «Веб-технологии» Россию представит 20-летний житель Казани Иван Жуков, окончивший Казанский техникум информационных технологий и связи (МЦК-КТИТС).

Эта компетенция основывается на знании и опыте работы с веб-технологиями, которые входят в состав нескольких профессий одновременно: дизайнер, верстальщик, программист, специалист по CMS. Целью данных специалистов является разработка функционального веб-приложения с удобным пользовательским интерфейсом и привлекательным дизайном. Кроме того, важны творческий подход, знание авторского права, кибербезопасности и соблюдение кодекса деловой этики.

«Так как я участвую в компетенции из IT-сферы, то технологии в ней стремительно растут и меняются. Поэтому иногда знания, которые получил вчера, на следующий день становятся уже неактуальными и приходится каждый день не только следить за актуальностью, но и изучать новые вещи», — рассказывает Жуков. В сборную молодого человека пригласили после финала Национального чемпионата WorldSkills Russia 2018 года на Сахалине, где он занял третье место.

Теперь он тренируется по 10-14 часов в день практически без выходных, чтобы достойно представить страну на мировом первенстве. Среди прочего Жуков отрабатывает задания с прошлых чемпионатов, чтобы иметь представление о том, куда движется его компетенция.

Ивана Жукова готовят два тренера: участник мирового чемпионата 2013 года в Лейпциге Виктор Бураков и золотой медалист мирового чемпионата 2017 года в Абу-Даби и европейского чемпионата EuroSkills 2018 Константин Ларин. Экспертом молодого человека является Илья Беляков.

«Соревнования — это возможность для меня стать специалистом и показать себя, так как в обычной работе иногда можно где-нибудь что-нибудь недоделать и это могут не заметить, но на соревнованиях даже 0.1 балла может решить, получишь ты золотую медаль или нет», — говорит Жуков. Кроме того, конкурсанты не имеют доступа к Интернету и должны решать все возникающие проблемы на основе своих знаний, а это очень дисциплинирует.