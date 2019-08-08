Победят сильнейшие: сборная России на чемпионате WorldSkills Kazan 2019

Участники от 16 до 22/25 лет1 Иван Жуков – «Веб-технологии»
В этом году в компетенции «Веб-технологии» Россию представит 20-летний житель Казани Иван Жуков, окончивший Казанский техникум информационных технологий и связи (МЦК-КТИТС).
Эта компетенция основывается на знании и опыте работы с веб-технологиями, которые входят в состав нескольких профессий одновременно: дизайнер, верстальщик, программист, специалист по CMS. Целью данных специалистов является разработка функционального веб-приложения с удобным пользовательским интерфейсом и привлекательным дизайном. Кроме того, важны творческий подход, знание авторского права, кибербезопасности и соблюдение кодекса деловой этики.
«Так как я участвую в компетенции из IT-сферы, то технологии в ней стремительно растут и меняются. Поэтому иногда знания, которые получил вчера, на следующий день становятся уже неактуальными и приходится каждый день не только следить за актуальностью, но и изучать новые вещи», — рассказывает Жуков. В сборную молодого человека пригласили после финала Национального чемпионата WorldSkills Russia 2018 года на Сахалине, где он занял третье место.
Теперь он тренируется по 10-14 часов в день практически без выходных, чтобы достойно представить страну на мировом первенстве. Среди прочего Жуков отрабатывает задания с прошлых чемпионатов, чтобы иметь представление о том, куда движется его компетенция.
Ивана Жукова готовят два тренера: участник мирового чемпионата 2013 года в Лейпциге Виктор Бураков и золотой медалист мирового чемпионата 2017 года в Абу-Даби и европейского чемпионата EuroSkills 2018 Константин Ларин. Экспертом молодого человека является Илья Беляков.
«Соревнования — это возможность для меня стать специалистом и показать себя, так как в обычной работе иногда можно где-нибудь что-нибудь недоделать и это могут не заметить, но на соревнованиях даже 0.1 балла может решить, получишь ты золотую медаль или нет», — говорит Жуков. Кроме того, конкурсанты не имеют доступа к Интернету и должны решать все возникающие проблемы на основе своих знаний, а это очень дисциплинирует.2 Айдар Минеев – «Изготовление прототипов»
Специалист в этой области создает прототипы, которые дают возможность инженерам и проектировщикам испытывать, оценивать и модифицировать изделие непосредственно в процессе разработки. Прототипы могут быть самыми разными – от смартфонов и автомобилей до микроскопов и камер. Бороться за победу в этой компетенции будет 19-летний Айдар Минеев из города Набережные Челны.
Участник окончил третий курс Технического колледжа и сейчас проходит подготовку к выступлению на мировом чемпионате. Созданием прототипов Айдар Минеев увлекался с детства, а затем его руководитель Халим Алмаев предложил юноше принять участие в соревнованиях в этой компетенции. Кроме того, на соревнования WorldSkills Айдара вдохновили успехи родного брата Альберта, который победил на чемпионате Европы в Будапеште в 2018 году по компетенции «Инженерный дизайн CAD».
«В 2014 году, когда я еще принимал участие в соревнованиях в качестве юниора, я занимал первые места в этой компетенции. В 2015 году я узнал, что мировой чемпионат пройдет в Казани, и с этого момента мне очень хотелось попасть в сборную, чтобы представлять честь России на международной арене», — вспоминает Айдар Минеев.
Все это время он стремился к своей цели, проходил республиканские и российские чемпионаты, и в мае 2018 года ему удалось пройти отбор в расширенный состав национальной сборной. С октября того же года он приступил к подготовке к мировому чемпионату как участник. Молодого человека тренируют Денис Калугин и Федор Завялик, а его международный эксперт – Сергей Куколев. «Такие соревнования нужны, чтобы диктовать профессиональные стандарты для всего мира. Мне также хотелось бы доказать, что в России живут лучшие специалисты в компетенции «Изготовление прототипов», — говорит Айдар Минеев.3 Искандар Слаев – «Поварское дело»
Профессия повара охватывает большое число компетенций: от составления меню до приготовления блюд. Россию в этой категории будет представлять 21-летний выпускник Оренбургского колледжа сервиса Искандар Слаев. Первоначально он окончил это учебное заведение по специальности «Повар-кондитер» с повышенными разрядами, а потом поступил туда снова, теперь уже на кафедру «Технологии продукции общественного питания» - в частности, для того, чтобы продолжить участие в движении WorldSkills.
«Когда в 2017 году я прошел в финал в Краснодаре, я уже должен был выпускаться из колледжа, но я себе поставил цель попасть в сборную России по поварскому делу, чего сейчас и добился», — рассказывает Слаев. В Национальном чемпионате 2017 года Искандар занял второе место.
Последние несколько лет, в течение которых молодой человек входит в сборную, почти все свободное время он тратит на повышение своих профессиональных навыков: читает книги, смотрит видеоролики и общается с шеф-поварами. И это при том, что изначально после 9 класса Искандар Слаев намеревался поступать в колледж на программирование, а поварское дело было запасным вариантом.
«Когда я сел в маршрутку до Колледжа информатики в Оренбурге, то перепутал маршруты и приехал к Кулинарному техникуму. Я решил: раз уж я здесь, сдам сначала документы сюда, а потом поеду в колледж. В итоге меня сразу же приняли в Кулинарный техникум, забрали оригиналы документов и уже с сентября я начал учиться на повара», — вспоминает он. И хотя в его школьном аттестате немало троек, в техникуме Слаев стал отличником и учился с удовольствием.
Со второго курса его начали привлекать к чемпионатам между колледжами, где выбирали лучших поваров. Добившись там успеха, Слаев стал участником в Национальном чемпионате. В 2015 году Оренбургская область вступила в движение WorldSkills, Искандар был выставлен в качестве участника, а затем оказался в национальной сборной России.
«Участие в чемпионатах дает мне прекрасные перспективы в дальнейшем сделать карьеру в ресторанном деле. Здесь можно научиться гораздо большему, чем просто во время учебы или работы. Я считаю, что это шаг, через который стоит пройти каждому, потому что это возможность проверить себя и доказать, чего ты стоишь», — уверен Искандар Слаев.4 Сергей Херкун – «Кирпичная кладка»
Каменщик - строительный рабочий, занимающийся возведением или ремонтом каменных и кирпичных конструкций. В этой компетенции за победу будет бороться 21-летний Сергей Херкун из Тюмени, с красным дипломом окончивший тюменский колледж как техник-строитель и затем московский – как каменщик-бетонщик.
«Я не планировал быть строителем – Тюменская область нефтегазовый край, и я, как и все мальчишки, мечтал быть нефтяником. Я готовился поступать в Тюменский нефтегазовый университет, после 9 класса подал документы в Колледж нефти и газа, но из 10 бюджетных мест оказался на 11-й строчке», — рассказывает Херкун.
Хотя родители предлагали ему поступить на платное обучение, Сергей Херкун отказался и решил пойти другим путем. Дед посоветовал молодому человеку попробовать себя в сфере строительства, которая всегда будет актуальной и востребованной. Тогда он забрал документы из нефтегазового колледжа и подал их в Политехнический колледж, где без проблем прошел на бюджет.
Про WorldSkills Сергей Херкун узнал на втором курсе колледжа, когда пришел на пары к своему тренеру. Первоначально всю его группу из 20 человек позвали на кружок каменной кладки. Однако после первого же занятия 15 человек отсеялось, потому что класть камень оказалось очень тяжело. Через месяц кружок посещали только Сергей Херкун и еще 2 молодых человека, вместе с которыми он начал тренироваться для WorldSkills.
Сергей Херкун попал в национальную сборную в феврале 2017 года после чемпионата Европы в Гетеборге. С этого момента продолжаются ежедневные многочасовые тренировки для участия в различных соревнованиях. «В последний раз я был в Тюмени в начале мая, а до этого в феврале. Но я очень увлечен своим делом и нисколько не жалею, что в свое время не стал нефтяником. Я уверен, что участие в чемпионатах станет большим толчком для моего будущего – навыки, которыми я сейчас обладаю, мало у кого есть в моем возрасте», — уверен Сергей Херкун.5 Елизавета Некрасова – «Экспедирование грузов»
Экспедирование грузов — компетенция специалиста, предполагающая организацию перевозки сырья или готовых изделий от поставщика или производителя к месту распределения или к конечной точке продажи. В российской сборной эту сферу деятельности представит 21-летняя студентка Российского университета транспорта из Москвы Елизавета Некрасова.
«Экспедитор – это специалист, у которой нет ничего, кроме связей, контактов и умения работать с процессом. Мы не владеем автомобилями, кораблями или паровозами для перевозки, мы организаторы, которые помогают доставить груз по назначению, причем сделать это наилучшим образом. Нужно показать сервис», — объясняет она.
Елизавета Некрасова учится на логиста, и с экспедированием грузов познакомилась во время прохождения практики в компании DHL. Бывший победитель WorldSkills Abu Dhabi 2017 Глеб Шмонин увидел, что девушка очень заинтересована в этом процессе, и предложил пройти имитацию экспедирования – результаты были хорошие. Затем был ряд других проверок (в частности, на знание английского языка, так как именно на нем проходят соревнования), с которыми Елизавета также отлично справилась. ¬ Not sign
«Участие в соревнованиях WorldSkills – это огромный профессиональный толчок. Сейчас я работаю в компании, где в основном все сотрудники старше меня минимум на 5 лет. Я сейчас учусь на третьем курсе, и моим ровесникам попасть в компанию практически нереально. А у меня уже есть серьезная база знаний, я эксперт своего рода, так как для участия в соревнованиях требуется всесторонняя подготовка», — считает девушка.6 Анастасия Камнева – «Лабораторный и химический анализ»
Лаборант-химик определяет качественный и количественный состав природных материалов и готовой продукции в разных отраслях промышленности в ходе научных-исследований, разработки новых материалов, а также при контроле качества в ходе рутинного производства. За победу в этой компетенции будет бороться 21-летняя Анастасия Камнева, закончившая четвертый курс химико-технологического факультета Ярославского государственного технического университета. Специальность девушки – фундаментальная прикладная химия.
Химией Анастасия Камнева заинтересовалась во время учебы в старших классах - к тому моменту в Ярославле уже был хорошо развит фармацевтический кластер, что гарантировало ей будущее трудоустройство.
«С прошлого года под руководством компании «Р-Фарм» совместно с преподавателями нашего университета, а также Ярославского промышленно-экономического колледжа, я готовлюсь к чемпионатам по профессиональному мастерству WorldSkills», — рассказывает Анастасия. В прошлом году в Будапеште она заняла первое место на европейском чемпионате EuroSkills 2018. До прошлого года компетенции «Лабораторный и химический анализ» на международной арене не существовала – она была организована совместными усилиями экспертов из Австрии и компании из Ярославля.
Тренировки во время учебного года проходят во второй половине дня, включая субботу, а летом девушка готовится к соревнованиям с 9:00 до 18:00. Помимо этого, есть и выездные тренировки – например, весь июнь молодые специалисты провели в МГУ и московском образовательном комплексе «Юго-Запад», а также в аккредитованной лаборатории в Санкт-Петербурге. Но Анастасия Камнева уверена, что все это гарантирует ей прекрасное профессиональное будущее.
«Участие в движении WorldSkills открывает огромные перспективы. Мне кажется, что в нашей стране уже нет студентов с таким уровнем подготовки, который сейчас имеем мы. В университете не закладывают большую базу практических навыков, ее дают в колледже, но там не хватает теоретических основ. А мы сейчас совмещаем эти две базовые вещи, которые и помогут при трудоустройстве, и облегчат нашу профессиональную деятельность», — полагает Анастасия Камнева. Кроме того, это возможность получить профессиональные сертификаты, путешествовать и знакомиться с интересными людьми.7 Глеб Плахотнюк и Станислав Козырев – «Ландшафтный дизайн»
Основная задача ландшафтного дизайнера — проектирование и разбивка садов и зеленых насаждений, однако это еще и тяжелый физический труд, который по плечу далеко не всем. Россию в этой компетенции представят выпускник, а теперь сотрудник московского Колледжа архитектуры и строительства № 7 Глеб Плахотнюк (на фото) и студент Лубянского лесотехнического колледжа (Татарстан) Станислав Козырев.
Глеб Плахотнюк пришел в профессию из любви к природе, а также из-за семейных склонностей – бабушка молодого человека ландшафтный дизайнер, его тетя занимается дизайном квартир, а мама работала с цветами.
Вскоре после начала учебы молодых людей в колледжах там начали практиковать систему WorldSkills, и они были выбраны для активных тренировок. Глеб и Станислав принимали участие в региональных и общероссийских первенствах, неизменно добиваясь успеха. После того, как на чемпионате мира в Абу-Даби российская сборная заняла одни из последних мест в компетенции «Ландшафтный дизайн», ее полностью переформировали, и так ее участниками стали Глеб и Станислав. Теперь молодые люди готовятся представить Россию на мировом первенстве в Казани.
Члены российской сборной уверены, что движение WorldSkills позволило им приобрести практические навыки, чтобы быть профессионалами не на словах, а на деле. «Придя на объект, я смогу сказать, как надо и не надо делать, какие необходимо использовать инструменты и так далее. Чтобы быть специалистом в полном смысле этого слова, нужно знать не только как это выглядит на бумаге, но и как воплотить свои замыслы в жизнь», — не сомневается Глеб Плахотнюк.Юниоры в национальной сборной
Участники от 12 до 16 лет1 Кристина Рюмина – «Парикмахерское искусство»
Карьера парикмахера требует творческих способностей и проворства рук, а также внимательного отношения к модным трендам и знания новинок в индустрии красоты. Все это на грядущем мировом чемпионате готовится продемонстрировать 16-летняя школьница из Москвы Кристина Рюмина, которая уже два года занимается своей профессией и 1,5 года участвует в движении WorldSkills.
Парикмахерским искусством Кристина Рюмина заинтересовалась, когда училась в 8 классе. «В школе сказали, что можно попробовать себя в каких-то профессиях – для этого нужно пойти в колледж на дополнительное обучение. Мне стало интересно, и я пошла на парикмахерское искусство. Первый год я занималась плетением косичек, а уже на следующий год мне предложили принять участие в отборочном чемпионате в Москве», — рассказывает девушка. На региональном чемпионате девушка заняла первое место, затем победила в финале VII Национального чемпионата в Южно-Сахалинске. Все задания на чемпионатах, по словам Кристины, основаны на каких-то базовых знаниях, однако конкурсные работы отличаются от повседневных – например, есть создание причесок для подиума, которые в обычной жизни носить никто не будет.
«Если смотреть дальше в будущее, WorldSkills поможет в дальнейшем трудоустройстве. Здесь воспитывают высококвалифицированных профессионалов, которые будут соответствовать всем требованиям и нормам рынка труда. Сейчас я еду на чемпионат, чтобы доказать себе, что я что-то могу и умею, а также чтобы посмотреть, на что способны другие», — говорит Кристина Рюмина.2 Мирослав Кидлов – «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» (Future Skills)
Еще одна высокотехнологичная компетенция из представленных на чемпионате – эксплуатация беспилотных авиационных систем, или попросту дронов. Мирослав Кидлов, 15-летний житель Москвы, присоединился к движению WorldSkills полтора года назад. За это время он успел принять участие в большом количестве соревнований: от региональных до финала национального чемпионата. Кроме того, в 2018 году он выступал на первенстве Hi-Tech и Межвузовском чемпионате WorldSkills.
В российскую сборную Мирослав попал после отборочных испытаний, прошедших в Санкт-Петербурге. Он принимал участие в сборах юниоров в детском лагере «Орленок», и теперь поедет на чемпионат мира в Казани.
Дронами Мирослав Кидлов увлекся совершенно случайно. «Я учусь в кадетском классе, и оттуда попал на дополнительные занятия, где познакомился с моими будущими кураторами. Они рассказали, что такое WorldSkills, меня это заинтересовало, и я приступил к тренировкам», — говорит школьник.
Тренировки проходят почти каждый день – Мирослав отрабатывает скорость и точность при управлении дроном. Для юниоров доступны пять модулей заданий: захват и перенос груза, пилотирование от первого лица (на дрон устанавливают камеру и управляют им через специальный шлем), программирование автономного полета с выполнением определенного задания, моделирование и изготовление какого-либо узла коптера. Взрослые участники дополнительно соревнуются в устранении дефектов и аэрофотосъемке с последующей обработкой полученных данных.
«Уже в 13 лет я выбрал для себя направление, в котором хочу развиваться и получать дополнительные знания, которых не может дать школа. Благодаря своему увлечению я больше углубился в программирование, и уверен, что полученные навыки помогут мне в дальнейшем построении карьеры», — говорит Мирослав Кидлов.3 Павел Рыхлов – «Графический дизайн»
Специалист этого профиля должен уметь генерировать идеи, выполнять цифровое редактирование, создавать макеты, типографику и рисунки, осуществлять набор, печать и презентацию готового изделия или дизайна.
Павел Рыхлов, который будет представлять российскую сборную юниоров в этой компетенции, переходит в 10 класс ГБПОУ «Московский государственный образовательный комплекс». По его словам, он решил полтора года назад заняться графическим дизайном, так как эта профессия интересная и делает мир «визуально приятнее». Параллельно учащийся техникума занимается дзюдо, но времени на спорт остается не слишком много.
«Нахождение в WorldSkills — это непрерывная работа над собой и самосовершенствование. Мне это очень нравится. Я рассматриваю участие в конкурсе как проверку своих навыков и выдвижение страны на новый уровень», — говорит Павел Рыхлов.
В национальную сборную молодой человек попал по итогам отборочных соревнований в Санкт-Петербурге. С весны Рыхлов начал готовиться к международному первенству в Казани, и ежедневные тренировки длятся не менее 8 часов. По его словам, подготовка не осуществляется за 2-3 месяца, а идет постепенно, в течение длительного времени – разумеется, отчасти это мешает учебе, но пока Павлу удается успешно совмещать школу и участие в WorldSkills.