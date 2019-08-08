Слишком холодно: россияне меньше покупают квас и мороженое

Холодное лето застало многих россиян врасплох: почти весь июль погода не радовала солнцем, зато, наоборот, радовала обильно поливающими дождями. Почти октябрьские ветры, непривычные для «макушки лета», оставляют надежды на тепло только в августе.

Реклама

Так, июль 2019 года в Москве стал самым холодным за последние 70 лет. При этом температура в июле оказалась ниже, чем в июне. Если в первый месяц лета погода еще баловала жаркими деньками, то в середине лета погода задалась совсем неважная.

В июле средняя температура в Москве была 16,7 градуса, а в июне почти на три градуса выше — 19,6.

Надежды на жаркое лето смыло дождем не только в Москве, но и во многих частях европейской территории России. В июле циклон орошал землю от Калининградской и Мурманской областей до Среднего Поволжья. В Краснодарском крае и на Северном Кавказе было все же привычно тепло, но и там в июле выдались ненастные дни с грозами.

Как оказалось, пасмурная погода отбила у многих россиян желание покупать квас и мороженое. Это и неудивительно — с температурой в 16% за окном не до окрошки.

Так, в торговой сети Metro Cash and Carry «Газете.Ru» сообщили, что прохладная температура в центральной и средней полосе России негативно сказалась на спросе на некоторые товары.

«Квас, пиво и прохладительные напитки менее активно продавались в сравнении с прошлым летом, оказала влияние державшаяся большую часть лета прохладная температура в центральной и средней полосе», — рассказали в пресс-службе сети.

При этом спрос на мороженое в начале лета был большой — июне был двузначный прирост по сравнению с июнем 2018 года, указали в Metro.

Желание охладиться мороженым неслучайно, ведь в июне в Москву пришла настоящая тропическая жара. Зной держался почти весь месяц, днем столбики термометров доходили до 33 градусов.

Июнь 2019 года оказался самым жарким в истории наблюдений в северном полушарии. Причем жара отмечалась не только в Европейской части России, но и в Западной Европе. Например, во Франции температура в третьей декаде июня превысила +45 градусов.

После жаркого июня — в июле — в связи с погодными условиями спрос на мороженое в резко сократился, рассказали в Metro. При этом в начале августа спрос «пока тоже очень низкий».

В одном из московских магазинов «Пятерочка» тоже заметили падение спроса на квас и на мороженое. Кассир магазина призналась корреспонденту «Газеты.Ru», что заметила разницу между жарких июнем и холодным июлем.

«По моим ощущениям, действительно квас и мороженое берут реже, ведь на улице в последние недели было очень холодно. В июле брали очень активно для окрошки и просто так, но было жарко», — рассказала она «Газете.Ru».

В «Ашане» тоже отметили снижение спроса на «летние» товары. Речь идет, в частности, об арбузах, дынях, квасе, мороженом.

«В июле спрос на традиционно «летние» товары по сравнению с тем же периодом прошлого года незначительно снизился по всем позициям за исключением мяса для шашлыка», — рассказали в пресс-службе «Ашана».

Как оказалось, холодное лето – не повод не устраивать шашлыки. Продажи мяса для шашлыка в «Ашане» в июле выросли на 40% по сравнению с июлем прошлого года.

Кстати, июль 2018-го начался с прохлады, а затем разошелся до климатических норм – в среднем +23 градуса.

При этом по Москве и Санкт-Петербургу торговая сеть зафиксировала значительный рост спроса (около 90%) на уголь, мясо для шашлыка и мороженое.

Спрос на квас снизился повсеместно, а спрос на арбузы и дыни вырос незначительно — около 2%, рассказали в пресс-службе сети.

Сейчас во многих магазинах на «летние» товары действуют скидки. В «Дикси» скидка 25% на арбузы, 52% — на холодный чай, а также разные скидки на отдельные виды мороженого.

Скидку до 50% на квас можно встретить в магазинах «Пятерочка». За полцены отдают арбузы в гипермаркетах «Окей». 57% скидка на арбузы, а также 20-40% скидки на квас есть и в «Ленте».

Вместе с тем не везде заметили падение спроса из-за ненастной погоды. Правда, здесь данные в среднем по стране.

«Несмотря на аномально холодный и дождливый июль, в сети «Магнит» в целом по стране отмечался стабильный спрос на «летние» товары по сравнению с июлем прошлого года. Охотнее всего покупали арбузы — рост составил +12,2%. Также популярностью пользовались мороженое-батончик (+14,2%) и мороженое-брикет (+23,3%)», — рассказали в «Магните».

В этой сети также часто покупали наборы для барбекю — продажи выросли на 35%. Так как в комплекте таких наборов имеется решетка для гриля, отдельно ее покупали реже — спрос упал на 4,6%, добавили в пресс-службе сети.

Удастся ли насладиться жарой в августе – вопрос пока неразрешенный.

В пятницу 9 августа синоптики прогнозируют в столице погодный коллапс: будут грозы, сильные дожди и ветер. Средняя температура – 18 градусов.

До конца недели Москву не покинет сильный ветер, который может достичь скорости 7-12 м/с. Атмосферное давление опустится ниже месячной нормы и достигнет 373 мм рт. ст. — в этот период дискомфорт ощутят люди с бронхолегочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также дети и пожилые люди.

И это притом, что, по данным метеорологов за 140 лет наблюдений, последняя неделя июля и первая августа — традиционно самый теплый период лета.

Вместе с тем в Московском метеобюро заявили, что к выходным температура в столице станет немного выше.

«В субботу уже минимальная ночная температура в Москве около +13…+15°С и дневная +20…+22°С, поэтому можно говорить, что в выходные лето сделает первый шаг к тому, чтобы вернуться», — сказала специалист метеобюро Татьяна Позднякова.