Растeт как на дрожжах: как подорожал хлеб

Росстат сообщил о резком подорожании хлеба в российских магазинах. За первые семь месяцев 2019 года цена подскочила на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает РБК.

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Год назад подорожание хлеба за январь—июль 2018-го к этому же периоду 2017-го составило только 2,3%.

Таким образом, в этом году цены на хлеб росли быстрее инфляции — индекс потребительских цен январь-июль 2019 года составил 5%.

По данным за июнь, больше всего выросла цена на черный хлеб. Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки стоил 50,54 руб./кг в июне 2019 года, что на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.

Белый хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта подорожали на 8,3% — до 75,87 руб./кг. Серый хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов подорожали на 7,4% — до 49,96 руб./кг.

Таким образом, согласно данным Росстата, цены на хлебобулочные изделия достигли максимальных значений с 2009 года.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) данные Росстата подтвердили. За год по июль 2019-го хлеб и хлебобулочные изделия в магазинах в среднем по России подорожали 7,5–8,5%, сказали РБК в АКОРТ.

В мае представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева рассказала, что основания удорожания сложились еще в августе-сентябре 2018 года. Хлеб дорожает из-за роста цен на сырье — пшеницу и муку.

Кроме того, по ее словам, текущий год ознаменован ростом НДС, что также отразилось на цене хлебобулочных изделий.

О росте цен на хлеб на уровне 6–7% «Руспродсоюз» предупреждал и в начале года.

По данным ассоциации, зерно подорожало из-за сокращения урожая со 135,4 млн т в 2017 году до 110 млн т в 2018-м.

В свою очередь в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) предупреждали, что по итогам 2019 года, что рост стоимости хлебной продукции составит 5-6%.

В конце июля Росстат сообщил, что цены на потребительские товары в России в период с 23 по 29 июля снизились на 0,1% — первый случай дефляции за год. Снизились цены на сахар-песок — на 1,2%, масло подсолнечное — на 0,3%, колбасы полукопченые, сосиски, сардельки, маргарин и крупу гречневую — на 0,2%.

Львиную долю в замедление роста цен внесла сезонная плодоовощная продукция. Снижение цен на овощи и фрукты в среднем составило 0,9%, в том числе на огурцы – 4,0%, картофель – 3,3%, морковь – 3,2%, лук – 2,5%.

Тем временем россияне стали тратить больше денег в продуктовых магазинах. По данным холдинга «Ромир», средний чек россиянина в магазине в июне составил 556 рублей. Это на 3 рубля больше, чем в мае, несмотря на то, что в июне была зафиксирована нулевая инфляция.

Если считать с начала года, цены на продукты в стране растут существенно. За полгода по сравнению с декабрем 2018 года цены на продукты питания подорожали на 3,2%. Крупа и бобовые — на 7,5%, молоко – на 2,9%.

В конце июля, по последним данным Росстата, помидоры стали дороже на 1,7%, пшено — на 0,6%, яйца куриные — на 0,5%, свинина и мясо кур – на 0,4%, рыба мороженая и вермишель – на 0,3%, консервы мясные, масло сливочное, сметана, творог жирный и рис – на 0,2%.

Согласно майскому исследованию «Ромира», за последний год число россиян, которые ни на чем не экономят, сократилось до 17% и фактически вернулось на позиции двухлетней давности. Абсолютно по всем статьям расходов — будь то товары или услуги — число тех, кто вынужден сдерживать свои траты, выросло до 83%. Лидерами по статьям экономии являются отдых и путешествия, еда, одежда и обувь.

Ранее в ФИЦ питания и биотехнологии потребительскую корзину предложили разделить на мужскую, женскую и детскую. На основе потребкорзины рассчитывают величину прожиточного минимума.

В минимальный набор продуктов необходимый для жизни, входят по нормативу хлеб, макароны, мука, крупы, картофель, овощи и бахчевые, фрукты, сахар, яйца, растительное масло, мясо- и рыбопродукты.

Так, например, в 2018 году картошки на одного трудоспособного в потребительской корзине полагалось чуть более 100 кг, пенсионера – 80 кг, ребенка – 88 кг, рыбопродуктов – 18,5, 16 и 18,6 кг соответственно.

В среднем на одного взрослого трудоспособного человека в год полагается, например, 18,5 кг рыбы, 58,6 кг мяса, 60 кг фруктов, 114,6 кг овощей, 126,5 кг хлебных продуктов (хлеб, макароны, мука, крупы, бобовые).